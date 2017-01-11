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Все про:Днепропетровщина (1153) нападение (1543) Нацполиция (5415) расстрел (336) рейдерство (786) Колесник (8)

 Бросают гранаты, расстреливают машину полиции, а нигде в отчетности это не фигурирует, - депутат Колесник о рейдерском захвате дома на Днепропетровщине. ФОТО

7 января в селе Новоалександровка в 3 км от Днепра совершено вооруженное нападение на один из частных домов, в результате чего были серьезно ранены два сотрудника охранной фирмы и журналист, а также расстреляна машина полиции. При этом местные силовики пытаются скрыть информацию о данном инциденте.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил депутат городского совета Кривого рога от партии "УКРОП", экс-командир батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

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Дом, на который совершено нападение, принадлежит семье, воспитывающей пятерых детей.

Ранее собственница дома Анна Марченко разместила в Фесбуке пост, в котором сообщила, что пока она с мужем и детьми были в отъезде, на дом совершено нападение. Рейдеры взяли в заложники сотрудников службы безопасности "Сармат", прибывших на вызов. Затем к дому подъехал начальник охраны с двумя сотрудниками и журналистом, которого попросили снять на видео происходящее. По ним нападавшие открыли огонь и забросали гранатами. Машину полиции, которая прибыла на вызов, также расстреляли.

В результате под стражу взят только один из четырех нападавших. Все нападавшие ромской национальности.

новоалександровка

новоалександровка

Два сотрудника охранной фирмы находятся в реанимации. У одного из них пуля застряла в позвоночнике. Общественный активист и журналист Сергей Малыхин ранен - у него пулевое сквозное ранение в руку, пуля в животе и вся спина в осколках от взрыва гранаты.

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"Один из охранников, которых взяли в заложники, успел включить громкую связь и позвонил начальнику Андрею. Пока мы ехали, то слышали, как их пытают. Мы приехали, машина стала напротив двора дома. Я закурил и пошел брать камеру на другую сторону машины. И тут нас начали обстреливать из автомата. Андрея первым ранили - в живот. Потом пошли гранаты. Нас четыре человека прятались за машиной, Андрей уже истекал кровью. Минут десять это продолжалось. Одна из пуль попала, как я тогда думал, в бензобак. Я успел взять одного человека и потащил в посадку, там как-то укрылись. Мы звонили во все службы. Приехал первый экипаж полиции. Они приехали на ВАЗ 2107, машина не была разрисована, но имела синие служебные номера. Их тоже обстреляли. Потом уже приехало очень много полиции. Я так понял, что у нападавших закончились патроны. Меня увезли в больницу, не видел, чем кончилось. Но знаю, что в доме заложников удерживали четыре человека, а арестовали только одного", - рассказал Малыхин.

новоалександровка

новоалександровка

Колесник заявляет о том, что местное руководство пытается замять дело о нападении:

"Расстреливают людей, бросают гранаты. После этого расстреливают машину полиции, а тишина, как в гробу! В полицейской машине около 12 дыр от пуль. Когда такие резонансные вещи остаются незамеченными… это же кто-то попросил, чтобы не портить себе отчетность. Почти в городской черте ведется бой. А нигде в отчетности это не фигурирует. После праздников многие руководители подразделений полиции отчитались о происшествиях. А об этом случае все узнали из моего Фейсбука. Хотя раньше посты и владельцев дома, и раненого висел в Фейсбуке".

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Такого мнения придерживается и Малыхин. По его словам, за время пребывания в больнице к нему не пришел ни один следователей, чтобы взять показания.

Анна Марченко сообщила о деталях рейдерского захвата их дома со стороны соседей ромской национальности.

"Это оказались наши соседи Редьки. Мы видели их, но даже не были с ними знакомы. Мы живем на одной улице, мы в 11-м доме, они - в 28-м. Как потом начали выяснять, этот дом они захватили таким же способом. Они тоже подделали документы, и там происходило что-то такого же рода, только без стрельбы. А также мне люди сообщили, что их родственник Юрий Юрченко - заместитель прокурора Запорожской области (ранее занимавший должность зампрокурора Днепропетровщины - ред.). Мы уточнили, это правда, он живет на соседней улице", - рассказала Анна Марченко.

новоалександровка

новоалександровка

В данный момент семья владельцев дома находится за границей, боится возвращаться на родину, так как большинство преступников на свободе.
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сейчас рюкзаков все разрулит засветив очередные якобы изъятые ценности из якобы квартиры азирова.
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Блядская дэржава , пидорастические "правохранительные "органы ,ублюдок президент !
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ага, и путин твой еще и ху"ло...
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Тебе за поребриком виднее.
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Я видела выступления Хмары. Молодец.На Шустере он в декабре хорошо выступал с критикой власти.
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так нет государства нет законов нет их соблюдения Пап превратил страну в разделочную зону между бизнес структурами близким к его телу и криминалом, если главный рейдер у руля то что может быть законным в этом цехе рошен, плюс оружия куча и псевдореформы
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Лютая жесть. Вот и слушай потом тупорылых тупых задроченых рабов, пищащих "нам тока дай оружие, мы же друга дружку перестреляем!". Нахер их к тем цыганам вместе с их поросячьими визгами.
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Разъясни - на вызов приехала охранная компания, потом полиция. Предполагаю что вооруженная. Но цыган это не впечатлило.
Думаешь владельцы дома, будь они не заграницей и имея, в лучшем случае карабин, нагнали бы страху на тех, кто в полицию гранаты кидает? Ты смелый и решительный - это пока тебе твой же ствол в дупу не засунули. Ты как бы визжал? Как лось с отстреленным яйцом! Гарри! Спили мушку. (с)
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Нормальная мусорская практика.Нужные им дела заминаются,зато где то там кого то поимают,от...ят,навешают делов и выступают толстопузы в погонах,про "успехи".Чего чел удивляется.
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Экс-руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе считает, что руководство страны пыталось использовать ее и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию.

я бы добавил от себя, что не ПЫТАЛОСЬ, а успешно ИСПОЛЬЗОВАЛО!
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И она была согласна этому использованию, по факту - ее ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, дуру.... но с каких это пор дура слушает умные вещи? Хатя - она ведь такая хатя, доверчивый лох из-за границы.... Походу, не она одна, к сожалению... - губернаторы-прокуроры. Но Хатя пока их в наивности переплюнула...
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Антоху херащенко в студию....он нам сейчас все пояснит недалеким....
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супер все, главное в этой жизни - кто у тебя родственник и что по этой причине тебе дозволено...
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НАДО ЭТИХ РОМОВ ВО ВСЕ ДЫРЫ ТРАХНУТЬ !!! ГНАТЬ, ТРАВИТЬ, УБИВАТЬ ИХ !!!
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При чём тут национальность, банк продал залоговое имущество, старый хозяин не хотел впускать нового....
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Точно-точно. И по этой причине "новый хозяин" может пытать людей, расстреливать полицию и за это ему ничего не должно быть???
Да этого "нового хозяина" сгноить в тюрьме должны со всей его поганой семейкой!
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Петро с Аваковым пол-страны вооружили, включая футболистов с депутатами, а чего хотели, мира и злагоды?
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Полицию местную разогнать, ромов гнать в три шеи.
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яэхх... кацахола бы туда... он с криком КИЙЯАаа всех ромов сразу бы на место поставил голой пятков против сабли...))))))))
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ДА ОПЯТЬ ПРОКУПРРИ ТО СУДИ КРИША БАНДА НАРОД ВАЛИТЬ ВСЕХ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МНТОВ
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Як би вони знали що їм могут відповісти зі зброй вони навряд би полізли ,а зброю не разрешають мати коли, мають свій народ за дебілов, або боятсья його.у
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБросают гранаты, расстреливают машину полиции, а нигде в отчетности это не фигурирует, - депутат Колесник о рейдерском захвате дома на Днепропетровщине. ФОТО
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