 Бросают гранаты, расстреливают машину полиции, а нигде в отчетности это не фигурирует, - депутат Колесник о рейдерском захвате дома на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил депутат городского совета Кривого рога от партии "УКРОП", экс-командир батальона "Кривбасс" Николай Колесник.
Дом, на который совершено нападение, принадлежит семье, воспитывающей пятерых детей.
Ранее собственница дома Анна Марченко разместила в Фесбуке пост, в котором сообщила, что пока она с мужем и детьми были в отъезде, на дом совершено нападение. Рейдеры взяли в заложники сотрудников службы безопасности "Сармат", прибывших на вызов. Затем к дому подъехал начальник охраны с двумя сотрудниками и журналистом, которого попросили снять на видео происходящее. По ним нападавшие открыли огонь и забросали гранатами. Машину полиции, которая прибыла на вызов, также расстреляли.
В результате под стражу взят только один из четырех нападавших. Все нападавшие ромской национальности.
Два сотрудника охранной фирмы находятся в реанимации. У одного из них пуля застряла в позвоночнике. Общественный активист и журналист Сергей Малыхин ранен - у него пулевое сквозное ранение в руку, пуля в животе и вся спина в осколках от взрыва гранаты.
"Один из охранников, которых взяли в заложники, успел включить громкую связь и позвонил начальнику Андрею. Пока мы ехали, то слышали, как их пытают. Мы приехали, машина стала напротив двора дома. Я закурил и пошел брать камеру на другую сторону машины. И тут нас начали обстреливать из автомата. Андрея первым ранили - в живот. Потом пошли гранаты. Нас четыре человека прятались за машиной, Андрей уже истекал кровью. Минут десять это продолжалось. Одна из пуль попала, как я тогда думал, в бензобак. Я успел взять одного человека и потащил в посадку, там как-то укрылись. Мы звонили во все службы. Приехал первый экипаж полиции. Они приехали на ВАЗ 2107, машина не была разрисована, но имела синие служебные номера. Их тоже обстреляли. Потом уже приехало очень много полиции. Я так понял, что у нападавших закончились патроны. Меня увезли в больницу, не видел, чем кончилось. Но знаю, что в доме заложников удерживали четыре человека, а арестовали только одного", - рассказал Малыхин.
Колесник заявляет о том, что местное руководство пытается замять дело о нападении:
"Расстреливают людей, бросают гранаты. После этого расстреливают машину полиции, а тишина, как в гробу! В полицейской машине около 12 дыр от пуль. Когда такие резонансные вещи остаются незамеченными… это же кто-то попросил, чтобы не портить себе отчетность. Почти в городской черте ведется бой. А нигде в отчетности это не фигурирует. После праздников многие руководители подразделений полиции отчитались о происшествиях. А об этом случае все узнали из моего Фейсбука. Хотя раньше посты и владельцев дома, и раненого висел в Фейсбуке".
Такого мнения придерживается и Малыхин. По его словам, за время пребывания в больнице к нему не пришел ни один следователей, чтобы взять показания.
Анна Марченко сообщила о деталях рейдерского захвата их дома со стороны соседей ромской национальности.
"Это оказались наши соседи Редьки. Мы видели их, но даже не были с ними знакомы. Мы живем на одной улице, мы в 11-м доме, они - в 28-м. Как потом начали выяснять, этот дом они захватили таким же способом. Они тоже подделали документы, и там происходило что-то такого же рода, только без стрельбы. А также мне люди сообщили, что их родственник Юрий Юрченко - заместитель прокурора Запорожской области (ранее занимавший должность зампрокурора Днепропетровщины - ред.). Мы уточнили, это правда, он живет на соседней улице", - рассказала Анна Марченко.
В данный момент семья владельцев дома находится за границей, боится возвращаться на родину, так как большинство преступников на свободе.
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Думаешь владельцы дома, будь они не заграницей и имея, в лучшем случае карабин, нагнали бы страху на тех, кто в полицию гранаты кидает? Ты смелый и решительный - это пока тебе твой же ствол в дупу не засунули. Ты как бы визжал? Как лось с отстреленным яйцом! Гарри! Спили мушку. (с)
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я бы добавил от себя, что не ПЫТАЛОСЬ, а успешно ИСПОЛЬЗОВАЛО!
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Да этого "нового хозяина" сгноить в тюрьме должны со всей его поганой семейкой!
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