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Все про:колония (253) наркотики (1214) СБУ (12968)

 СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в колонию на Полтавщине. ФОТО

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и оперативными работниками пенитенциарной службы перекрыли канал поставки наркотиков в одну из исправительных колоний Полтавщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители задержали на контрольно-пропускном пункте колонии начальника отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы учреждения.

Во время осмотра у майора внутренней службы оперативники СБ Украины обнаружили дозы гашиша, каннабиса и амфетамина, которые были скрыты в сигаретах, которые предназначались заключенным.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

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сбу наркотики

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Клиторша никак не уймется. Пролетела - так пролетела, поздно следить за чужим мужем, лучше бы за своим.
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Настає час, когось потрібно здати,щоб решта мала існувати ))))
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Таємниця Полішинеля ))))) Ця хрєнь по всіх без виключення зонах )))) Це вертухайська годівниця )))
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А может быть без них воспитательная работа стопорится? дают же лошадкам сахар, дельфинам - рыбку...
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