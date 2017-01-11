 СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в колонию на Полтавщине. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители задержали на контрольно-пропускном пункте колонии начальника отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы учреждения.
Во время осмотра у майора внутренней службы оперативники СБ Украины обнаружили дозы гашиша, каннабиса и амфетамина, которые были скрыты в сигаретах, которые предназначались заключенным.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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