 Пограничники и полиция задержали нарушителя, который незаконно пересек границу на снегоходе и въехал в зону отчуждения ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Сначала украинские пограничники получили информацию от белорусских коллег об обнаружении следов снегохода с территории Беларуси в зону отчуждения на территорию Украины. В ходе дальнейшего взаимодействия пограничники Житомирского отряда срочно проинформировали о данной ситуации сотрудников отдела Национальной полиции зоны Чернобыльской АЭС.





В результате слаженных действий и поисков вскоре пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции за несколько километров от государственного рубежа, в зоне отчуждения, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина был на снегоходе, к которому на сани прицепил маломерную лодку. Во время выяснения обстоятельств было установлено, что 55-летний житель Славуты официально выехал на территорию Беларуси, а дальше решил незаконно переместить на территорию Украины снегоход и маломерное плавсредство, которые ему принадлежат.





На гражданина составлен протокол о нарушении государственной границы. Кроме снегохода и лодки у нарушителя изъяли охотничий нож, который он имел при себе. На задержанного составили админпротокол по ст. 46-1 КУОАП за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

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