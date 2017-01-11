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Все про:Госпогранслужба (2329) нарушения (684) Зона отчуждения (52)

 Пограничники и полиция задержали нарушителя, который незаконно пересек границу на снегоходе и въехал в зону отчуждения ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Вчера совместными и скоординированными действиями пограничников Украины и Белоруссии был задержан нарушитель, который пересек белорусско-украинскую границу на снегоходе вне пункта пропуска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В сообщении отмечается: "Сначала украинские пограничники получили информацию от белорусских коллег об обнаружении следов снегохода с территории Беларуси в зону отчуждения на территорию Украины. В ходе дальнейшего взаимодействия пограничники Житомирского отряда срочно проинформировали о данной ситуации сотрудников отдела Национальной полиции зоны Чернобыльской АЭС.

В результате слаженных действий и поисков вскоре пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции за несколько километров от государственного рубежа, в зоне отчуждения, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина был на снегоходе, к которому на сани прицепил маломерную лодку. Во время выяснения обстоятельств было установлено, что 55-летний житель Славуты официально выехал на территорию Беларуси, а дальше решил незаконно переместить на территорию Украины снегоход и маломерное плавсредство, которые ему принадлежат.

На гражданина составлен протокол о нарушении государственной границы. Кроме снегохода и лодки у нарушителя изъяли охотничий нож, который он имел при себе. На задержанного составили админпротокол по ст. 46-1 КУОАП за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

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граница нарушитель

граница нарушитель

граница нарушитель

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Все, что на территории Беларуси ,принадлежит беларусам.
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а якщо я приїду своїм авто в Білорусь, то воно вже буде належати білорусам?
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На своем, приезжайте и уезжаете на здоровье. Но в новости не указанно, что он ехал к нам на лодке со снегоходом. Может спер у кого?
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Да, не каждому по-карману катер с Ленинской кузни.
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так и дивизия может оказаться под Киевым
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники и полиция задержали нарушителя, который незаконно пересек границу на снегоходе и въехал в зону отчуждения ЧАЭС. ФОТОрепортаж
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