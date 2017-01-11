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Все про:задержание (4782) милиция (3509) ограбление (1095) Нацполиция (5410) разбой (158) Харьковщина (966)

 Бывшие милиционеры, ограбившие предпринимателя, задержаны на Харьковщине, - начальник полиции региона Дмитриев. ФОТОрепортаж

В Харьковской области задержана банда, занимавшаяся разбоем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев на Facebook.

"Сегодня утром сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецназовцами КОРД задержали группу разбойников в составе четырех человек, среди которых двое - бывшие сотрудники милиции. Один из них уволился три года назад, второй не прошел аттестацию", - информирует он.

"Бандиты напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него 10 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен, 4 тыс. евро и завладели его иномаркой. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию на сообщения о преступлении воров удалось задержать в течение нескольких часов после совершения разбоя", - рассказал чиновник.

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"Имущество, денежные средства и оружие изъято. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами). Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений. Им грозит до 12 лет тюремного заключения", - добавил Дмитриев.


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(Фото со страницы Анатолий Дмитриев)
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Российскому наемнику, топтавшему украинский флаг, оторвало ноги (+фото)

http://crime-ua.com/node/18637
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Это уже какой без ног кто это делал , можно каталог заводить начиная с Донецка Горловки и бурятами...снайпершами..
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есть адрес??Я ему новые кросовки "Найк" вышлю!!!!!
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Бывшие воры менты ворами и остались . кровопийцы народа..
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Неужели их накажут ? Прямо как - то не верится !Вон бриллиантовые прокурворы до сих пор на свободе и честные.Поделятся с коллегой Югиком и дальше будут промышлять на большой дороге!
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там решить предприниматель, если помилует..
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а шо им делать ещё, если они больше ничего не умеют?
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Прям как в Княжичах. Только в Княжичах видимо банда была при исполнении, а не бывшие. Хотя все знают что бывших мусоров и мусоров на пенсии не бывает, и знают что такое ментовская солидарность.
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вiдрубiть iм по однiй руцi,бiльше не будуть грабувати....
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ну куда еще бывшим ментам податься, они в ментовке-то и научились только 2-м вещам - нихрена не делать и грабить население под любым предлогом...
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работники ножа и топора
романтики ... с большой дороги
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Цензор.НЕТФотоОбществоБывшие милиционеры, ограбившие предпринимателя, задержаны на Харьковщине, - начальник полиции региона Дмитриев. ФОТОрепортаж
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