 Бывшие милиционеры, ограбившие предпринимателя, задержаны на Харьковщине, - начальник полиции региона Дмитриев. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев на Facebook.
"Сегодня утром сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецназовцами КОРД задержали группу разбойников в составе четырех человек, среди которых двое - бывшие сотрудники милиции. Один из них уволился три года назад, второй не прошел аттестацию", - информирует он.
"Бандиты напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него 10 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен, 4 тыс. евро и завладели его иномаркой. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию на сообщения о преступлении воров удалось задержать в течение нескольких часов после совершения разбоя", - рассказал чиновник.
"Имущество, денежные средства и оружие изъято. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами). Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений. Им грозит до 12 лет тюремного заключения", - добавил Дмитриев.
(Фото со страницы Анатолий Дмитриев)
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http://crime-ua.com/node/18637
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