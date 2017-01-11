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 В Виннице умер годовалый мальчик, находившийся в компании пьяных взрослых. ФОТО

В Виннице умер маленький ребенок, оставленный без присмотра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в частном доме по улице Бевза соседка обнаружила мертвым годовалого мальчика. Его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. В доме также находились нетрезвая подруга матери и мужчина, который снимал комнату.

Тело ребенка находилось на полу в одной из комнат. Обстоятельств смерти мальчика никто из присутствующих объяснить не смог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Шостки оставила дома малолетнюю девочку и ушла пьянствовать. ФОТОрепортаж

По словам матери, вечером ребенок чувствовал себя хорошо, а ночью она обнаружила, что мальчик не подает признаков жизни. За помощью к медикам женщина не обратилась, испугавшись ответственности.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 15 лет.


дом

(Фото полиции Винницкой области)
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а это уже и есть социальный уровень общества: приоритет - бухло!
пьяные могут утворить ВСЕ! да еще потом и реально не помнить, что содеяли...

все зависит от среднего благосостояния граждан... а у нас он на уровне ряда отсталых стран Африки! спасибо президенту и его команде! они хорошо работают!
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на благосостояние кивать не надо, если мозгов в голове нет, то ничто не поможет, не продаются. можно и в нищете трезвыми жить.
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надо кивать! можно посмотреть в каких странах такой алкоголизм: там, где уровень жизни низкий...
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а почему ты исключаешь обратную связь, там где нет мозгов, там и пьют, поэтому и живут в нищете?
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Таким плодится нельзя, вот природа и исправляет ошибки!
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Для начала - надо провести судмедэкспертизу, а потом уже пездеть про убийство.
Люди мрут в любом возрасте.
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та да...ребенок обнаружен на полу,но мать не стала обращаться к врачам,боясь ответственности...а поднять тело ребенка с пола тоже ответственности боялась?
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Это всё журналистские байки.
Состояние шока и прострации - сразу исключаем?

Кстати, при обнаружении мертвеца (инструкция) - ничего не трогать, не шевелить, не перекладывать, не лапать, не затаптывать следы. Полицаев же - они вызвали.
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ты статью пробовал читать?соседка вызвала,а не они...
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а как соседка попала в квартиру?
Не допускаешь - у них просто нет телефона.
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в любой стране и в любом возрасте люди умирают, а в Украине мрут! Людям не за что похоронить родных. Священники отказывают в обряде захоронения, если усопший не ихнего прихода.
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И зачем Бог даёт детей таким тварям?!! Царства Небесного Ангелочку!
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"09:25Жительница Шостки оставила дома малолетнюю девочку и ушла пьянствовать. "
Сегодня это второй случай издевательства над детьми,а еще не вечер.
Ну как с этим они (матерями назвать нельзя) живут! Животные ни когда не бросают своих детёнышей.
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Схоже на циганів. Вони взагалі не працюють, а живуть на допомогу на дітей, десь там крадуть, голосують за гроші тощо. Цигани при всіх владах живуть однаково, аби присмоктатися до когось. Є, звичайно, винятки, але незначна кількість. Якщо тут є закарпатці, то вони про циганів багато можуть розповісти.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Виннице умер годовалый мальчик, находившийся в компании пьяных взрослых. ФОТО
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