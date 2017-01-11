 В Виннице умер годовалый мальчик, находившийся в компании пьяных взрослых. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в частном доме по улице Бевза соседка обнаружила мертвым годовалого мальчика. Его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. В доме также находились нетрезвая подруга матери и мужчина, который снимал комнату.
Тело ребенка находилось на полу в одной из комнат. Обстоятельств смерти мальчика никто из присутствующих объяснить не смог.
По словам матери, вечером ребенок чувствовал себя хорошо, а ночью она обнаружила, что мальчик не подает признаков жизни. За помощью к медикам женщина не обратилась, испугавшись ответственности.
Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 15 лет.
(Фото полиции Винницкой области)
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А КАЗАЛИ ВСЕ...ОТ І ВІРЬ ПОТІМ ПЕТІ...
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пьяные могут утворить ВСЕ! да еще потом и реально не помнить, что содеяли...
все зависит от среднего благосостояния граждан... а у нас он на уровне ряда отсталых стран Африки! спасибо президенту и его команде! они хорошо работают!
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Люди мрут в любом возрасте.
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Состояние шока и прострации - сразу исключаем?
Кстати, при обнаружении мертвеца (инструкция) - ничего не трогать, не шевелить, не перекладывать, не лапать, не затаптывать следы. Полицаев же - они вызвали.
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Не допускаешь - у них просто нет телефона.
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Сегодня это второй случай издевательства над детьми,а еще не вечер.
Ну как с этим они (матерями назвать нельзя) живут! Животные ни когда не бросают своих детёнышей.
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