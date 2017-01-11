 Автозак с 11 осужденными перевернулся под Запорожьем. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.
По ее информации, авария произошла вечером 10 января на выезде из города. "Двигаясь по Донецкому шоссе, автозак с 11 заключенными в районе села Тепличное вылетел с проезжей части и перевернулся. Согласно протоколу работавших на месте происшествия патрульных, причиной ДТП стало нарушение водителем скоростного режима в условиях неблагоприятной дорожной обстановки", - сообщила она.
В свою очередь, глава Независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко добавил: "У одного из перевозимых диагностирован закрытый перелом - вывих плечевого сустава, у остальных - незначительные ушибы и ссадины. Медицинская помощь была оказана на месте происшествия: никто из участников ДТП не госпитализировался".
По данным правоохранителей, все заключенные были доставлены в пункт назначения другим спецавтомобилем.
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(Хоть обогрев там включили?)
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ПОВТОРЕННЯ ІСТОРІЇ?!
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Медицинская помощь была оказана на месте происшествия: никто из участников ДТП не госпитализировался
Т.е. диагностировали перелом без рентгена и наложили гипс на месте?
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У мене сусід коли на Воркуту відправляли його по залізній дорозі, то розповідав, що урки навіть вагони "гойдали"
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