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 Автозак с 11 осужденными перевернулся под Запорожьем. ФОТОрепортаж

В Запорожской области перевернулся автомобиль, перевозивший заключенных. В результате пострадали несколько человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

По ее информации, авария произошла вечером 10 января на выезде из города. "Двигаясь по Донецкому шоссе, автозак с 11 заключенными в районе села Тепличное вылетел с проезжей части и перевернулся. Согласно протоколу работавших на месте происшествия патрульных, причиной ДТП стало нарушение водителем скоростного режима в условиях неблагоприятной дорожной обстановки", - сообщила она.

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В свою очередь, глава Независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко добавил: "У одного из перевозимых диагностирован закрытый перелом - вывих плечевого сустава, у остальных - незначительные ушибы и ссадины. Медицинская помощь была оказана на месте происшествия: никто из участников ДТП не госпитализировался".

По данным правоохранителей, все заключенные были доставлены в пункт назначения другим спецавтомобилем.

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в этой сумке хозяйственной 11 человек перевозили?
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То ж не люди.
(Хоть обогрев там включили?)
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китайское гамно на лысой резине, по нечищеной трассе, но виноват водила, ехал 50 км/ч вместо 10
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кому не допаяли, кому перевпаяли так ещё и угробить могут
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У одного из перевозимых диагностирован закрытый перелом - вывих плечевого сустава

Медицинская помощь была оказана на месте происшествия: никто из участников ДТП не госпитализировался

Т.е. диагностировали перелом без рентгена и наложили гипс на месте?
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гениальные врачи, сцуко. ясновидящие парацельсы
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усадили потерпевшего в автозак. затем эту мобильную тюрьму назад перевернули, на колеса - и вывих выправился.
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По нашим дорогам безопасная скорость 0 км/ч. Всё остальное - перевищення "швидкісного режиму в умовах несприятливої дорожньої обстановки". Ехал позавчера Бердянск - Запорожье - Бердянск. Ужас!!! Понавешали знаков и табличек "гололёд", "неровная дорога", "выбоины", "аварийно опасный участок" и умыли руки. Больше не надо ничего чистить, посыпать, ремонтировать, ведь табличка что "жопа на дороге" есть, значит водитель предупреждён и сам виноват. Удобная позиция.
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То вони "гойднули" автозак і він пішов на бік.
У мене сусід коли на Воркуту відправляли його по залізній дорозі, то розповідав, що урки навіть вагони "гойдали"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтозак с 11 осужденными перевернулся под Запорожьем. ФОТОрепортаж
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