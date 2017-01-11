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 Ночная стрельба на Русановке в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника, убившего 40-летнего местного жителя. ФОТОрепортаж

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который ночью стрелял в мужчину на Русановке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

По данным ведомства, событие произошло около 23:30. В дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило сообщение о выстрелах у дома на бульваре Русановском. Заявитель сказал, что убили мужчину.

стрельба

На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой - упал на спину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянина застрелили возле собственной квартиры

стрельба

Раненого - 40-летнего местного жителя - с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где ему проводили реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.

стрельба

Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль " Volkswagen Passat ", связку ключей от машины и квартиры.
Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

стрельба

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.

стрельба
Фото: пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.
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Нее...короткостволы низя..АТО убивать будут!
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У убийцы был ЛЕГАЛЬНЫЙ ствол? Нет?? Тогда причём тут легализация ЗАКОННОГО оружия???
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А бухому або просто побитому чи виматюканому по барабану законний чи незаконний у нього в руці ствол. Головне що ствол.
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Тебе уже по пальцам обьясняют, что ЛЕГАЛЬНЫЙ ствол будет спокойно лежать дома в сейфе и не будет делать НИКАКОЙ погоды!
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Якийсь виживальник самозахистив свої честь і достоїнство.
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Нужно обратится к государственную службу финансового мониторинга Украины пусть проведут исследования по этому делу и подготовят практические советы по борьбе с этими явлениями.
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походу Пашинский еще нашел одного который не умеет воровать...
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думаю, что за запах на ветке? Кацахол приполз...
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То тестостерон. І повір- запахом збройного мастила ти його не замінеш, хоч і весь намажся.
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панеслась кароче...!!!!!!!!
...........жодного дня без новин у соцмережах чи по ТВ не обходяться без стрілянини в мирних якоби містах....

закон савченко в тому числі ...показує себе в ділі....
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Чекай, короткоствол легалізують- АТО здасться дитячою забавкою.
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Учитывая то сколько в Украине идиотов , которые кидаются друг на друга при обычных автоавариях, можно только представить, сколько крови прольется, когда каждому идиоту разрешат иметь оружие.
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І не треба забувати що куля летить точно в ціль тільки в голлівудських бойовичках.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочная стрельба на Русановке в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника, убившего 40-летнего местного жителя. ФОТОрепортаж
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