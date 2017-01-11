 Ночная стрельба на Русановке в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника, убившего 40-летнего местного жителя. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
По данным ведомства, событие произошло около 23:30. В дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило сообщение о выстрелах у дома на бульваре Русановском. Заявитель сказал, что убили мужчину.
На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой - упал на спину.
Раненого - 40-летнего местного жителя - с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где ему проводили реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.
Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль " Volkswagen Passat ", связку ключей от машины и квартиры.
Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.
Фото: пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.
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...........жодного дня без новин у соцмережах чи по ТВ не обходяться без стрілянини в мирних якоби містах....
закон савченко в тому числі ...показує себе в ділі....
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