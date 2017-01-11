 Храбрые зайки "ДНР", "Манька - облигация", человек-Чемодан. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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*Возвращение Кузи* очень понравилось !!! Супер !!!
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#годпетуха, #годроссии, #духовныескрепыроссии, #2017год




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Братья-грузины с фронта пишут (комбат «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили):
"Для мотивации!) И отчет Украинскому народу)
В 2016 году в декабре в следствии спец операции названной символически " Сохуми" Грузинский Легион без потерь передвинул линию разграничения окупированной Россией Луганской области на 2 километра вперед и занял высоту 164, при етом занятая територия больше чем под Логвиново! Так что не все так плохо!)) Двигаемся вперед и в 2017 м вернем Луганскую область".
Героям слава!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажХрабрые зайки "ДНР", "Манька - облигация", человек-Чемодан. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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