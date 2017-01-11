Храбрые зайки "ДНР", "Манька - облигация", человек-Чемодан. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Храбрый зайка
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зайчики-разведчики" с розовыми ушками расстреливают "волка-карателя" из автоматов и РПГ - "рождественская сказка" для детей от боевиков "ДНР". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство обороны русской сказки
Продолжение
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов
Человек-Чемодан
"Манька - облигация"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Русские хакеры" взломали мозг Обаме, - официальный представитель МИД России Захарова
За кума!
С наследником
ГУЛАГ 2.0
Система ценностей
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Оборвали девочке веселье
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"Для мотивации!) И отчет Украинскому народу)
В 2016 году в декабре в следствии спец операции названной символически " Сохуми" Грузинский Легион без потерь передвинул линию разграничения окупированной Россией Луганской области на 2 километра вперед и занял высоту 164, при етом занятая територия больше чем под Логвиново! Так что не все так плохо!)) Двигаемся вперед и в 2017 м вернем Луганскую область".
Героям слава!
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