 Чалый обсудил с советником Трампа по нацбезопасности Флинном ближайшие планы взаимодействия. ФОТОрепортаж

Об этом Чалый написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
" Американская традиция, которую, на мой взгляд, стоит перенять и Украине: передача эстафеты в Институте Мира от одной команды другой. Советник Президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия", - рассказал посол.
Майкл Флинн и Сюзан Райс
Валерий Чалый беседует с Майклом Флинном
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Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1718231-v-kompromate-na-trampa-upominaetsya-taynaya-vstrecha-putina-i-yanukovicha-dokument.html
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Да уж, паренек вляпался по самое не балуйся. https://www.facebook.com/major.jewberg/posts/1718514195127653 …
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