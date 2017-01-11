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 Чалый обсудил с советником Трампа по нацбезопасности Флинном ближайшие планы взаимодействия. ФОТОрепортаж

Посол Украины в США Валерий Чалый обсудил с советником по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа Майклом Флинном ближайшие планы взаимодействия.

Об этом Чалый написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

" Американская традиция, которую, на мой взгляд, стоит перенять и Украине: передача эстафеты в Институте Мира от одной команды другой. Советник Президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия", - рассказал посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый


чалый райс флинн

Майкл Флинн и Сюзан Райс

чалый райс флиннчалый райс флинн

Валерий Чалый беседует с Майклом Флинном
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Попытки страны-агрессора россии при помощи политики "мягкой силы" повлиять на Посола Украины в США Валерий Чалый не особенно успешны
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ето победа причаленый встретился с конюхом трампа и фото прицепил -может етот трамповский лакей выгонял в тришеи етого чалого а нам ето подают как победу -вспомнят етому облезлому как он с пичуком и рошеном гнобили трампа на выборах погонят его после инагурации пенднлем в бердичев
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В "компромате" на Трампа упоминается тайная встреча Путина и Януковича

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1718231-v-kompromate-na-trampa-upominaetsya-taynaya-vstrecha-putina-i-yanukovicha-dokument.html
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встреча президентов и совместная политика по укреплению миропорядка.
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может быть, но судя, шо Майкл Флинн на улыбается)) - мораль читает - типа нефиг красти)))
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там то же не ангелы. и им не надо за это отчитывать, если они говорят, то как взрослые дяди. все как есть и что кому надо.
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что то мне подсказывает ,что долго он не будет представлять Украину в США.
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Скоро в Бердичеве будет новый представитель самого Президента. Ключевая должность как-никак.
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Очередная информационная пустышка ! Это у Флинна планы а у Чалого фото в семейный альбом !
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Такое впечатление что Флинн готовится чахлому, хотя по морде лица этого не скажешь, в *бло заехать!
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Лучше б написали про дружбу флинна этого с хуйлом и посещение им всяких сомнительных мероприятий. Типа утренника рашка тудей.

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Краще б він обговорив все з Джаредом Кушнером.................. адже саме від нього буде багато що залежати в майбутньому.........
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧалый обсудил с советником Трампа по нацбезопасности Флинном ближайшие планы взаимодействия. ФОТОрепортаж
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