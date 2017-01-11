 "Это провокация, имеющая целью вызвать новую волну антиукраинских настроений", - Объединение украинцев в Польше о повреждении памятника погибшим полякам на Львовщине. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в заявлении Объединения украинцев в Польше (ОУП), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы воспринимаем этот акт вандализма как провокацию, которая имеет целью вызвать новую волну антиукраинских настроений в Польше и тем самым противодействовать развитию добрососедских отношений между нашими народами и странами",- говорится в заявлении ОУП.
По убеждению украинцев Польши, нетрудно догадаться, кто является автором этой провокации, поскольку уничтожение этого памятника является новым этапом осквернения и разрушения памятников на польско-украинском пограничье. Они напоминают, что в течение 2015-2016 годов в Польше так же были осквернены и разрушены более 10 украинских мест памяти, а информация об этом размещалась на интернет-порталах так называемых "ДНР" и "ЛНР". В ОУП подчеркивают, что в каждом из этих случаев злоумышленники не были задержаны, что лишь укрепило "заказчиков" и "исполнителей" в "полной безнаказанности".
"Мы подчеркивали, что одной из целей акций, осуществленных на территории Польши, является провоцирование подобных действий в отношении польских мест памяти в Украине",- подчеркивают в ОУП.
Украинцы Польши отмечают, что видео с уничтожением памятника сразу подхватили российские и пророссийские сайты. По их мнению, неслучайным является также и момент совершения провокации: именно сейчас в Польшу прибывают американские военнослужащие, а Польша активно поддерживает Украину, которая активно борется за защиту своих и европейских границ.
"Каждое разрушение польского монумента будет представляться как "свидетельство" победы радикальных и националистических сил в Украине, которая три года в одиночку борется с российской агрессией",- подчеркивают в Объединении, добавляя, что эти "доказательства" должны ослабить поддержку в отношении политики санкций против РФ.
ОУП выразило свою солидарность с польским меньшинством в Украине и положительно восприняло информацию об активных следственных действиях по этому делу украинской стороны.
Объединение украинцев в Польше обратилось к польским СМИ и польскому обществу, чтобы те не поддавались на антиукраинские провокации.
"Их авторами говорится об уничтожении задела прошлых нескольких десятков лет в деле построения добрососедских отношений между Польшей и Украиной",- говорится в заявлении.
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Не знаете где координируются все провокации?
Шо за терпилы???
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Соседушкины проделки...
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А Украина 3 год воюет и даже консульство во Львове работает,
Это днище!Потом с глупым лицом ищут ,кто провокации делает.
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