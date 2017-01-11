 Судья Геннадий Кравчук, претендующий на должность в новом Верховном суде, задекларировал миллионные подарки и элитную недвижимость в центре Киева, - Рrosud. ДОКУМЕНТ

"Одним из важнейших этапов судебной реформы, который проходит сейчас, является набор в Верховный суд. Его судьями претендуют стать 653 кандидата, из них 71% - это бывшие судьи. Мы анализируем тех, кто совсем скоро может стать судьей нового Верховного суда Украины (ВСУ). Знакомьтесь, заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Кравчук Геннадий Анатольевич. Геннадий Анатольевич пожелал работать в новом Верховном суде. 24 ноября 2016 он подал свою кандидатуру на должность судьи кассационного суда в составе ВСУ. Мы решили проверить действительно ли судья Кравчук заслуживает того, чтобы работать в новосозданном суде", - пишут активисты PROSUD , передает Цензор.НЕТ По данным активистов, судейскую карьеру Геннадий Анатольевич начал еще в 1991 году с должности судьи Хозяйственного суда Киевской области. С 2005 года судья Кравчук работает в Высшем хозяйственном суде, а с 16 апреля 2014 года является заместителем председателя этого суда.

"Проанализировав декларации судьи Кравчука за 2013 2015 годы, мы видим, что наиболее финансово успешным для Геннадия Анатольевича стал 2013 год. Тогда доходы судьи составили почти 2 млн грн, из них 1 млн 200 тыс. грн судье - подарили. Все остальные годы основными доходами семьи Кравчуков является заработная плата Геннадия Анатольевича и его жены, которая работает заместителем главного бухгалтера секретариата Высшего совета юстиции. То есть также государственным служащим с довольно скромной зарплатой", - отмечают активисты.

"В 2014 году журналисты из программы "Схемы" спросили Геннадия Кравчука о миллионном подарке задекларированном в 2013 году. Тогда судья Кравчук не смог объяснить кто и за что подарил ему эти средства. Два года после, в 2016-м, на повторный вопрос журналиста Геннадий Анатольевич все же вспомнил , что миллион ему подарила родная мать. Мы же обнаружили, что Тамара Федоровна Кравчук, мать Геннадия Анатольевича, в том году подарила ему не только миллион гривен, а также и большую квартиру в столице. Квартиру в центре Киева площадью 116 мТамара Федоровна купила в 2009 году за более чем 3 млн грн. В 2013 она подарила ее сыну-судье. Однако того же года Геннадий Анатольевич передарил квартиру и паркоместо своей дочери - Екатерине Геннадьевне Кравчук. Именно в собственности дочери судьи эта квартира находится и сейчас. На сегодня стоимость квартиры такой площади в этом жилом комплексе составляет более 230 тыс. долл. или 6 млн грн. Остается вопрос - для чего мать судьи подарила квартиру сначала сыну, если тот сразу передарил ее своей дочери, вместо того, чтобы напрямую сделать подарок своей внучке? По нашему мнению, единственным объяснением этого поступка является попытка избежать уплаты 5% налога, который необходимо было бы оплатить даря квартиру внучке. Зато при подарка недвижимости следующему поколению, например, сыну, данный налог платить не нужно", - выяснили активисты.

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"Однако недвижимость по улице Барбюса не единственная, которой владеет семья Кравчуков. В собственности судьи, его жены и дочери есть большая квартира площадью 131 мв элитном ЖК "Печерский квартал", приобретенная в том же 2013 году. Стоимость такой квартиры сегодня составляет не менее 190 тыс. долл. или более 5 млн грн. Указанная же стоимость этой квартиры в декларации судьи - более 2.5 млн грн", - добавили активисты.

"Есть в собственности судьи Кравчука и его жены еще одна квартира в новостройке по улице Коновальца 32Г. Площадь этой квартиры - 86 м, несмотря на то, что согласно декларации стоит эта квартира меньше чем полмиллиона грн, ее стоимость на сегодняшний день менее 172 тыс. долл. или более 4 млн грн", - отмечают активисты.

"До недавнего времени судья Кравчук обладал еще одной квартирой в новостройке на Печерске по улице Профессора Подвысоцкого 6, площадью 60м. Однако в 2016 году Геннадий Анатольевич продал эту квартиру. Согласно декларации доход полученный от продажи квартиры в центре Киева составил - 405 807 грн. А значит судья продал свою квартиру по крайне низкой цене - менее 16 тыс. долл. Это, конечно, разрушает все мифы о дорогой стоимости жилья в центре Киева. Учитывая, что сегодня квартиры в этом доме продаются минимум от 1300 долл./м, покупателям квартиры в судьи Кравчука чрезвычайно повезло", - рассказали активисты.

"Кроме недвижимости в центре Киева коллекционирует судья Кравчук также машиноместа. В декларации 2015 года судьи указаны 3 гаражных бокса и 1 машиноместо. В 2016 году дочь судьи Кравчука также приобрела 2 соседние машиноместа в ЖК "Печерский квартал". При этом мы уже упоминали, что дочь судьи имеет подаренное паркоместо в доме на Анри Барбюса. Итак, в собственности семьи судьи Кравчука - 4 машиноместа, 3 гаража и только 1 автомобиль... Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, приобретенный судьей Геннадием Кравчуком в том же, счастливой для него 2013 году. Новая модель обошлась в 2013 году судьи не менее 60 тыс. долл., что даже по курсу 8 уже значительно превышает годовые доходы судьи и его семьи. Что же находится на других машиноместах, принадлежащих семье судьи, остается под вопросом", - констатировали активисты.

"В 2016 году судьи впервые заполняли декларацию добродетели судей, среди них и Геннадий Кравчук. В ней он прежде всего собственноручно подтвердил, что уровень его жизни соответствует уровню доходов его и его семьи. Однако миллионная недвижимость в центре Киева и дорогой автомобиль вряд ли соответствуют доходам семьи госслужащих. Поэтому у нас возникают сомнения относительно того достоин ли судья Геннадий Кравчук работать в новом Верховном суде Украины", - резюмировали активисты.