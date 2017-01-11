 Благодаря читателям Цензор.НЕТ деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой собрали за два дня, - волонтер. ФОТО

Как сообщает

, об этом написала волонтер Юлия Толмачова в

.

По ее словам, благодаря посту главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова за два дня удалось собрать деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой.

"Праздники праздниками, а война продолжается .Мы можем отмечать праздники,веселиться только благодаря нашим защитникам . Спасибо вам ребята", - пишет Толмачева.

"Дай Бог! спасибо нашим читателям!", - написал в ответ журналист.