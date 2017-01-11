 Благодаря читателям Цензор.НЕТ деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой собрали за два дня, - волонтер. ФОТО

По ее словам, благодаря посту главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова за два дня удалось собрать деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой.
"Праздники праздниками, а война продолжается .Мы можем отмечать праздники,веселиться только благодаря нашим защитникам . Спасибо вам ребята", - пишет Толмачева.
"Дай Бог! спасибо нашим читателям!", - написал в ответ журналист.
Толмачева также сообщила, что бойцам необходима камера наблюдения и дала реквизиты счета для сбора средств: карта "Приват" 5168 7423 4812 8798 Юлия Толмачева
Ответить
Это здорово, что люди отозвались и дали денег, но этот дрон не годится для использования в условиях фронта. Нужен совсем другой БПЛА и за совсем другие деньги, а не за 650$
Ответить