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 Благодаря читателям Цензор.НЕТ деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой собрали за два дня, - волонтер. ФОТО

дрон

Волонтерам за два дня удалось собрать средства на квадрокоптер для бойцов на переднюю линию обороны благодаря читателям Цензор.НЕТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала волонтер Юлия Толмачова в Facebook.

квадрокоптер


По ее словам, благодаря посту главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова за два дня удалось собрать деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой.


"Праздники праздниками, а война продолжается .Мы можем отмечать праздники,веселиться только благодаря нашим защитникам . Спасибо вам ребята", - пишет Толмачева.

"Дай Бог! спасибо нашим читателям!", - написал в ответ журналист.

Толмачева также сообщила, что бойцам необходима камера наблюдения и дала реквизиты счета для сбора средств: карта "Приват" 5168 7423 4812 8798 Юлия Толмачева








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Это Phantom 3. Связь с оператором - аналоговая, глушится в секунду. Летает не далеко, теоретически до 1,5 км. В дождь, туман летать вообще нельзя, боится влаги. При температуре ниже +5 производитель не дает никаких гарантийна на время работы батареи. В темноте его камера практически ничего не видит.
Это здорово, что люди отозвались и дали денег, но этот дрон не годится для использования в условиях фронта. Нужен совсем другой БПЛА и за совсем другие деньги, а не за 650$
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБлагодаря читателям Цензор.НЕТ деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой собрали за два дня, - волонтер. ФОТО
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