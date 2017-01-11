 Жительница Шостки оставила дома малолетнюю девочку и ушла пьянствовать. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью на линию "102" поступило сообщение от жительницы Шостки о том, что в соседней квартире громко плачет и зовет на помощь маленький ребенок. На место сразу был направлена группа реагирования патрульной полиции.
Прибыв на вызов, правоохранители увидели в квартире полный беспорядок, ощущался неприятный запах. В комнате, где находился ребенок, чувствовался сильный сквозняк. Вместе с 5-летней девочкой были только домашние животные - собака бойцовской породы, кот и несколько щенков.
Перепуганного ребенка полицейские сразу доставили в Шосткинскую детскую больницу, где его осмотрели и обогрели. По словам медиков, девочка поступила без явных признаков какого-либо заболевания, но врачи сделали необходимые анализы.
Сами полицейские в это время начали поиски матери ребенка.
"На многочисленные телефонные звонки женщина не отвечала. Только утром мы смогли ей дозвониться. Выяснилось, что все это время она была в гостях, употребляла спиртные напитки и домой еще не возвращалась", - рассказала старший инспектор Шосткинского отдела полиции Ольга Гудима.
После звонка правоохранителей 21-летняя женщина появилась в детской больнице, чтобы забрать ребенка домой.
На мать составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.
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У этих ..... нет национальности. За месяц уже третий, нет четвертый случай. И все м....молодые,но алконавты (тоже без национального признака) и нарколыги.
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