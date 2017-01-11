EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  2506  6
Все про:дети (2858) Нацполиция (5404) пьянство (638) Сумщина (508) Шостка (34)

 Жительница Шостки оставила дома малолетнюю девочку и ушла пьянствовать. ФОТОрепортаж

В Шостке (Сумская область) мать оставила малолетнюю дочь одну дома и ушла употреблять спиртные напитки. Женщина найдена и оштрафована.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью на линию "102" поступило сообщение от жительницы Шостки о том, что в соседней квартире громко плачет и зовет на помощь маленький ребенок. На место сразу был направлена группа реагирования патрульной полиции.

Прибыв на вызов, правоохранители увидели в квартире полный беспорядок, ощущался неприятный запах. В комнате, где находился ребенок, чувствовался сильный сквозняк. Вместе с 5-летней девочкой были только домашние животные - собака бойцовской породы, кот и несколько щенков.

Перепуганного ребенка полицейские сразу доставили в Шосткинскую детскую больницу, где его осмотрели и обогрели. По словам медиков, девочка поступила без явных признаков какого-либо заболевания, но врачи сделали необходимые анализы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина на Киевщине выбросила новорожденного мальчика на свалку

Сами полицейские в это время начали поиски матери ребенка.

"На многочисленные телефонные звонки женщина не отвечала. Только утром мы смогли ей дозвониться. Выяснилось, что все это время она была в гостях, употребляла спиртные напитки и домой еще не возвращалась", - рассказала старший инспектор Шосткинского отдела полиции Ольга Гудима.

После звонка правоохранителей 21-летняя женщина появилась в детской больнице, чтобы забрать ребенка домой.

На мать составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

девочкадевочкадевочкадевочкадевочкадевочка

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага, штраф... из детского пособия и питания. А что органы опеки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Онажемать"...и где эта прошмандовка возьмет деньги на штраф? Тем более такой огромный от 17 грн до 51?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава богу хоть здесь соседи вменяемые оказались. А вообще почему этой стерве отдали ребенка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Русская скорее всего , украинка не бросила бы ребенка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Русская скорее всего , украинка не бросила бы ребенка."
У этих ..... нет национальности. За месяц уже третий, нет четвертый случай. И все м....молодые,но алконавты (тоже без национального признака) и нарколыги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проблядь отделается штрафом из детского пособия, а потом опять пойдет бухать. Да заберите у нее ребенка и передайте в нормальную семью! что у нас за сказочные долбоебы работают в органах опеки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖительница Шостки оставила дома малолетнюю девочку и ушла пьянствовать. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Донбасс допрос задержание киберпреступление Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США Трамп убийство ФСБ Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти