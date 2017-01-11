 Отдел образования Бердичевской РГА купил комплекты мультимедийного оборудования в 2 раза дороже, чем отдел образования Яворивской РГА, - бизнесмен. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.
"Это непрозорро и не смешно. Приказом "МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ N 704 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 р. за N 1050/29180" - "Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів" Установлены требования: "1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1" Проектор+ интерактивная доска". Исходя из данных внесенных в систему "Prozorro", "Відділ освіти Бердичівської Районної Державної Адміністрації" купил один такой комплект за 196 365 грн у ФОП Гарбуз Валерій Володимирович, а "Відділ освіти Яворівської районної адміністрації" купил пять таких комплектов за 169 000 грн у TOB "Інтер Системс". Может это шутка новогодняя? Завтра позвоним в Бердичев, спросим", - рассказал он.
"По итогу, как в том анекдоте. Отзвонился отдел образования Бердичевской райадминистрации. Пришлось наврать, что я из Рrozorro. Ошиблись они в отчете. Они купили не один, а три комплекта "проектор + интерактивный экран" согласно тех требованиям Минобразования за 196 тыс. грн. Это по 65 тыс. грн за один. И это в два раза дороже, чем купил отдел образования Яворивской РГА: пять за 169 тыс. грн, по 33 800 грн", - добавил Тамразов позже.
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по модели можно узнать все характеристики, а так написали там туеву хучу инфы, можно ж
случайнонаделать ошибок.
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Яворивской РГА, - бизнесмен. ДОКУМЕНТ
Так ОТКАТЫ ни кто не отменял. И за это не преследуют!!
А на закупках для школьных столовых особенно.Например картофель на рынке 4гр/кил.
А у них закупка как минимум 8гр. Наверное с америки или турции завозят.
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А семенной ,как Вы говорите...Так же и с капустой и другими овощами.
На этом дискуссия по данному вопросу закрываем.
Удачи.
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2. По скринам видно, что требования всё таки отличаются комплектация\характеристики\услуги.
3. Где производитель\модель всех компонентов\комплектов?
4. Понятно что 30 и 31 декабря - спешили "освоить" бюджетные деньги.5. Из того, что я вижу на скринах, то Рrozorro совсем не мешает "осваивать" бюджетные деньги.
поправьте, если что не так.
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Алло потакает коррупции !
Диагональ экрана: 4.7";
Разрешение экрана: 1334x750;
Камера: 12 Mpx;
Количество ядер: 4;
Оперативная память: 2 Гб;
Внутренняя память: 32 Гб;
Цена 22 799 грн.
Диагональ экрана: 5";
Разрешение экрана: 1280x720;
Камера: 13 Mpx;
Количество ядер: 8;
Оперативная память: 3 Гб;
Внутренняя память: 32 Гб;
Цена 4 999
.
Первый - iPhone 7, второй - HTC.
.
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Виктор Пинчук через Wall Street Journal пытается задать Украине повестку обсуждения будущего. Виктор Медведчук совершает челночные рейсы между Москвой и Киевом: авиасообщения с Россией у нас ни для кого другого нет, но для его частного самолёта сделано исключение. У власти Пётр Порошенко, около власти Арсений Яценюк, в оппозиции - Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Всюду - Сергей Лёвочкин. "Правительство в изгнании" пытается соорудить Николай Азаров.
Человек, которому все эти люди и многие другие обязаны возвышением политическим и/или финансовым, представляет Украину на регулярных встречах в Минске. Леонид Кучма, покинув власть 12 лет назад, словно разбился на сотни и тысячи зеркальных осколков, в каждом из которых он продолжает жить.
Кучма сам модифицировал непригодную к развитию и обречённую советскую систему, основанную на распределении: масса зависимого от бюджета населения и правящая группа, организующая схемы прокорма в обмен на лояльность или как минимум гражданскую пассивность. Не будучи управленцем от бога, Леонид Данилович больше руководствовался инстинктами выживания, чем какими-то принципами или последовательным мировоззрением, выстраивая Украину под себя и свой опыт "красного директора" на большом оборонном предприятии. Получилось в традициях советской оборонки: грубо до убогости, ресурсозатратно и неконкурентоспособно, с неизбежными подковёрными играми и интригами.
И эта система, в уже обновлённом виде, никуда не делась. Всплески гражданской активности сводятся к попытке заменить плохого Кучму на хорошего, заполучить верховного распределителя посимпатичней и посправедливей. Ведущие кандидаты в новые верховные распределители тоже других задач перед собой не ставят, кроме как возглавить имеющуюся систему и правильно расставить своих людей в ключевых точках взамен неправильно расставленных чужих.
Последний Майдан, казалось, должен был привести к решительному слому старой, явно дохлой системы и запуску качественно иной, построенной на общественной и экономической активности граждан, тех самых, что вытащили на себе Майдан и тащат на себе войну. Но пришли новые, "более лучшие" распределители, те же выходцы из управленческой школы Леонида Кучмы. Если для политического выживания надо поднять красно-чёрный флаг и оперировать националистическим дискурсом - вообще не проблема, их предшественники с такой же лёгкостью сменили красный флаг на жёлто-голубой. Не проблема обои переклеить, главное, что суть не меняется.
Никакой настоящей альтернативы кучмовской модели украинская политика так и не наработала. Казалось, отторжение от России-агрессора, где в полной мере реализована распределительная модель со всеми дикими последствиями поклонения неэффективному лидеру-распределителю, должно было ясно указать, в каком направлении двигаться - прочь, и как можно быстрее. Но силе традиции никто не смог и не стал противостоять. Война же законсервировала довлеющие распределительные функции государства и погасила гражданскую критику главнокомандующего.
Многие предполагали, что Пётр Порошенко - это такой хороший временный вариант, "лучший из бывших", который успешно подержит власть, пока не созреют качественно иные кадры, генетически не связанные с постсовком Леонида Кучмы. У одних за минувшие два с половиной года президентства Порошенко это предположение сменилось убеждённостью, что он оптимальный выбор и на будущее, включая второй срок. Другие же видят, что страна опять опасно застряла в прошлом. При том, что в это раз переклейка обоев обходится неимоверно дорого.
Леонид ШВЕЦ
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