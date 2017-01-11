EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  1930  21
Все про:Бердичев (39) госзакупки (745) тендер (518) РГА (106) Тамразов (3) Prozorro (41)

 Отдел образования Бердичевской РГА купил комплекты мультимедийного оборудования в 2 раза дороже, чем отдел образования Яворивской РГА, - бизнесмен. ДОКУМЕНТ

Активисты анализируя госзакупки, совершенные через систему Рrozorro, выявили что отдел образования Бердичевской РГА купил три комплекта мультимедийного оборудования за 196 тыс. грн, в то время как отдел образования Яворивской РГА купил пять таких комплектов за 169 тыс. грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.

"Это непрозорро и не смешно. Приказом "МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ N 704 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 р. за N 1050/29180" - "Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів" Установлены требования: "1.1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1" Проектор+ интерактивная доска". Исходя из данных внесенных в систему "Prozorro", "Відділ освіти Бердичівської Районної Державної Адміністрації" купил один такой комплект за 196 365 грн у ФОП Гарбуз Валерій Володимирович, а "Відділ освіти Яворівської районної адміністрації" купил пять таких комплектов за 169 000 грн у TOB "Інтер Системс". Может это шутка новогодняя? Завтра позвоним в Бердичев, спросим", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ

госзакупкигосзакупки


"По итогу, как в том анекдоте. Отзвонился отдел образования Бердичевской райадминистрации. Пришлось наврать, что я из Рrozorro. Ошиблись они в отчете. Они купили не один, а три комплекта "проектор + интерактивный экран" согласно тех требованиям Минобразования за 196 тыс. грн. Это по 65 тыс. грн за один. И это в два раза дороже, чем купил отдел образования Яворивской РГА: пять за 169 тыс. грн, по 33 800 грн", - добавил Тамразов позже.

госзакупки

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо, так тупо палиться может только ПРЭЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ(большими буквами для порохоботов)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Бердичев же,*евреи,кругом одни евреи*))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новость ни о чем без указания маркировки проекторов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бердичев - еврейский город,и там с покон веков одни гэшэфты, так что ничего удивительного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Необходимо разбираться, комплект аппаратуры может иметь разную цену. К примеру телефон IPhone и телефон фирмы Samsung имеют разную цену и разные функции, так и с проекторами. Нечего панику нагнетать. Можно купить один проектор по своим функциям и производительности будет стоит дороже чем 10 проекторов, технические характеристики проекторов разные. Так и с телевизорами разные телевизоры могут стоить по разным ценам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему не пишут модель и производителя?
по модели можно узнать все характеристики, а так написали там туеву хучу инфы, можно ж случайно наделать ошибок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно купить два мерса дороже пяти Таврий , конкретику давайте .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Отдел образования Бердичевской РГА купил комплекты мультимедийного оборудования в 2 раза дороже, чем отдел образования"
Яворивской РГА, - бизнесмен. ДОКУМЕНТ
Так ОТКАТЫ ни кто не отменял. И за это не преследуют!!
А на закупках для школьных столовых особенно.Например картофель на рынке 4гр/кил.
А у них закупка как минимум 8гр. Наверное с америки или турции завозят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Картофель тоже имеет разную цену в зависимости от сорта. картофель сорта "семенной" одна цена, а картофель сорта "Винета" стоит в 10 раз дороже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Картофель(который купили) наывается КЫЕВСКИЙ СВИТАНОК .Хороший и вкусный (4гр).
А семенной ,как Вы говорите...Так же и с капустой и другими овощами.
На этом дискуссия по данному вопросу закрываем.
Удачи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты хочешь чтобы все школы ходили в одних и тех же рубашках и по одной цене, так и с картофелем по одной цене и одного сорта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
1. Для начала бы определится кто и сколько комплектов покупал.
2. По скринам видно, что требования всё таки отличаются комплектация\характеристики\услуги.
3. Где производитель\модель всех компонентов\комплектов?
4. Понятно что 30 и 31 декабря - спешили "освоить" бюджетные деньги.5. Из того, что я вижу на скринах, то Рrozorro совсем не мешает "осваивать" бюджетные деньги.

поправьте, если что не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

Алло потакает коррупции !

Диагональ экрана: 4.7";
Разрешение экрана: 1334x750;
Камера: 12 Mpx;
Количество ядер: 4;
Оперативная память: 2 Гб;
Внутренняя память: 32 Гб;
Цена 22 799 грн.

Диагональ экрана: 5";
Разрешение экрана: 1280x720;
Камера: 13 Mpx;
Количество ядер: 8;
Оперативная память: 3 Гб;
Внутренняя память: 32 Гб;
Цена 4 999
.
Первый - iPhone 7, второй - HTC.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, шо вы мне рассказываете - там prozorro, там мутновато..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Які дрібниці в порівнянні з офшорами та обанкроченими банками...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кучма никогда не уходил

Виктор Пинчук через Wall Street Journal пытается задать Украине повестку обсуждения будущего. Виктор Медведчук совершает челночные рейсы между Москвой и Киевом: авиасообщения с Россией у нас ни для кого другого нет, но для его частного самолёта сделано исключение. У власти Пётр Порошенко, около власти Арсений Яценюк, в оппозиции - Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Всюду - Сергей Лёвочкин. "Правительство в изгнании" пытается соорудить Николай Азаров.

Человек, которому все эти люди и многие другие обязаны возвышением политическим и/или финансовым, представляет Украину на регулярных встречах в Минске. Леонид Кучма, покинув власть 12 лет назад, словно разбился на сотни и тысячи зеркальных осколков, в каждом из которых он продолжает жить.

Кучма сам модифицировал непригодную к развитию и обречённую советскую систему, основанную на распределении: масса зависимого от бюджета населения и правящая группа, организующая схемы прокорма в обмен на лояльность или как минимум гражданскую пассивность. Не будучи управленцем от бога, Леонид Данилович больше руководствовался инстинктами выживания, чем какими-то принципами или последовательным мировоззрением, выстраивая Украину под себя и свой опыт "красного директора" на большом оборонном предприятии. Получилось в традициях советской оборонки: грубо до убогости, ресурсозатратно и неконкурентоспособно, с неизбежными подковёрными играми и интригами.

И эта система, в уже обновлённом виде, никуда не делась. Всплески гражданской активности сводятся к попытке заменить плохого Кучму на хорошего, заполучить верховного распределителя посимпатичней и посправедливей. Ведущие кандидаты в новые верховные распределители тоже других задач перед собой не ставят, кроме как возглавить имеющуюся систему и правильно расставить своих людей в ключевых точках взамен неправильно расставленных чужих.

Последний Майдан, казалось, должен был привести к решительному слому старой, явно дохлой системы и запуску качественно иной, построенной на общественной и экономической активности граждан, тех самых, что вытащили на себе Майдан и тащат на себе войну. Но пришли новые, "более лучшие" распределители, те же выходцы из управленческой школы Леонида Кучмы. Если для политического выживания надо поднять красно-чёрный флаг и оперировать националистическим дискурсом - вообще не проблема, их предшественники с такой же лёгкостью сменили красный флаг на жёлто-голубой. Не проблема обои переклеить, главное, что суть не меняется.

Никакой настоящей альтернативы кучмовской модели украинская политика так и не наработала. Казалось, отторжение от России-агрессора, где в полной мере реализована распределительная модель со всеми дикими последствиями поклонения неэффективному лидеру-распределителю, должно было ясно указать, в каком направлении двигаться - прочь, и как можно быстрее. Но силе традиции никто не смог и не стал противостоять. Война же законсервировала довлеющие распределительные функции государства и погасила гражданскую критику главнокомандующего.

Многие предполагали, что Пётр Порошенко - это такой хороший временный вариант, "лучший из бывших", который успешно подержит власть, пока не созреют качественно иные кадры, генетически не связанные с постсовком Леонида Кучмы. У одних за минувшие два с половиной года президентства Порошенко это предположение сменилось убеждённостью, что он оптимальный выбор и на будущее, включая второй срок. Другие же видят, что страна опять опасно застряла в прошлом. При том, что в это раз переклейка обоев обходится неимоверно дорого.

Леонид ШВЕЦ
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтдел образования Бердичевской РГА купил комплекты мультимедийного оборудования в 2 раза дороже, чем отдел образования Яворивской РГА, - бизнесмен. ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм Донбасс Ефремов задержание киберпреступление Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США Трамп убийство ФСБ хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти