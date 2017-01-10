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 Военнослужащие срочной службы на Херсонщине учились обезвреживать диверсантов. ФОТОрепортаж

На Херсонщине, в одной из воинских частей прошли плановые занятия с личным составом подразделений охраны, в котором проходят службу в основном солдаты срочной службы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, целью занятий было предоставить подразделениям охраны практические навыки по вопросам охраны и обороны объектов, приобрести опыт патрулирования, задерживать нарушителей, и действия резервной группы по отражению вооруженного нападения.

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К проведению занятий привлекались как опытные военнослужащие-участники АТО, а также те военные, которые прошли подготовку в учебных центрах.

Во время занятий проверялось также умение бойцов оказывать первую медицинскую помощь в случае ранения товарища в полевых условиях.

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После проведения занятий, его руководитель отметил, что солдаты-срочники действовали четко и уверенно, не оставили условным диверсантам шансов выполнить поставленную боевую задачу.

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"Бойцы получили необходимый опыт действий в условиях приближенных к реальным. Подобный метод проведения позволяет бойцам охраны проверить свои навыки по вопросам охраны и обороны военных объектов", - отметил офицер.

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удачи молодежь! вам скотов кацапских валить!!!!!
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Олег Леусенко (oleg_leusenko) пише,
2017-01-10 14:37:00Попередні Share НаступніНовые нано-разработки абизян, робот-диверсант с колом в причинном месте (видео)наноробот зі Сколково з лижною палкою у сраці
посмокчи, Бостон Дайнеміксhttp://oleg-leusenko.livejournal.com/6054139.html тут видео.
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Боевики отвергли план Савченко по обмену пленными: только "527 опочленцев на 42 украинца".

https://www.youtube.com/watch?v=pDirVz2l3w8
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоеннослужащие срочной службы на Херсонщине учились обезвреживать диверсантов. ФОТОрепортаж
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