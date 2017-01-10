 Донецкая ОВГА переходит на обслуживание исключительно на украинском языке, - Жебривский. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке", - написал он.
"В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на Радиодиктанте национального единства. Не останавливаемся ни на минуту. Идем дальше. В 2017 организовываем для наших работников курсы изучения английского языка", - добавил Жебривский.
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В окрестностях Северска восстановили мост, уничтоженный боевиками, - Жебривский. ФОТОрепортаж(16)
"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - Жебривский об освобождении оккупированного Донбасса(173)
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Ремонт водопровода, подающего воду в Торецк, завершен. Жители получат воду в дома завтра, - глава ВГА Жебривский(6)
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В Донецкой ВГА рассчитывают восстановить водоснабжение Торецка до конца дня(3)
Для доставки воды в Торецк задействовано 24 автоцистерны, - Жебривский(6)
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чистый украинский выучить не так просто... а суржик которым забит форум ...- доступно всем!
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дехто каже "нє хачу кавєркать ураінскій язик"- це така тупа "відмазка" ... я народився в селі при СРСР, в самій глибинці України, і вивчити російську мені . як і багатьом іншим сільським мешканцям, було надзвичайно складно, але починаючи з 2-го класу ми її вивчали ну і дуже сильно " каверкалі". та з роками я всеж вивчив ту російску, і на тепер володію нею мабуть краще, ніж більшість росіян. тому, любі українці, переходбте на ураїнську, не треба соромитись.
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https://www.youtube.com/watch?v=pDirVz2l3w8
https://www.youtube.com/watch?v=8eQT7IC4KnQ
https://www.youtube.com/watch?v=zD7K21by_A0
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не бредь. что, разве есть такие русскогаварящие, которые не понимают украинский?
не смешите мои тапки и не позортесь. тоже мне бедные пипочки, живут в Украине, но не понимают украинский, вже не кажучи, щоб розмовляти.
среди нормальных бойцов таких, которые не уважают украинский в Украине, нет.
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говорить на суржике могут тоже все... но если у нас говорят исключительно на русском языке (95 %)... то и дальше все будут на нем говорить...
может со временем наши внуки что то изменят... !
а так не "педалируйте" этот вопрос... к хорошему это не приведет!
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Следует также разделять бытовой и официальный уровни.
Украинизация Украины неизбежна,со временем...
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это все таки светило наук)))не попрешь!!!))))))
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Уявляю "радість та захват" деяких особин...
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Возможно сейчас и не было бы ни лугандона,ни отжатого Крыма.
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Снова о языке? А куди пан Жебрівський - дінуть тіх росіян, які спілкуються на своїй мові? Бо це лише їм - звичніше? Це як операційна система: Windows, Linux, версії Android.... та багато іншого?
Ні одна мова ні в чому не винна. Винні її - НОСІЇ! Як вони її використовують і для чого, та з якою метою?! Українець? Повинен знати не менш 2-3 мов, це так у повсякденні. Це мінімум. А взагалі? Не менш п"яти!
А то і своєї не знають і чужої - цураються. Все на суржике да на суржике.
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Нехай продовжують спілкуватися у пивничці, за доміно і в ліжку. Нагадаю, що державна мова - це мова спілкування з державою. Хтось вже докукурікався па-рузге. Ще комусь хочеться?
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https://www.youtube.com/watch?v=yJr-v-E_GZw
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https://pbs.twimg.com/media/C104IaFXUAAwJ8Z.jpg
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Хоть бы,блять, не продвинули.
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#Ялта
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