EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  1940  85
Все про:Жебривский (367) ОГА (1215) украинский язык (595) Донецкая область (3511)

 Донецкая ОВГА переходит на обслуживание исключительно на украинском языке, - Жебривский. ДОКУМЕНТ

Глава ОВГА Павел Жебривский сообщил, что Донецкая областная военно-гражданская администрация переходит на использование только украинского языка

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: 69% граждан считают украинский родным языком, - опрос

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке", - написал он.

"В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на Радиодиктанте национального единства. Не останавливаемся ни на минуту. Идем дальше. В 2017 организовываем для наших работников курсы изучения английского языка", - добавил Жебривский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд перешел к закрытым слушаниям по языковому закону Кивалова-Колесниченко

язык украинский область донецкая

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
а русскоговорящим бойцам АТО что до конца войны "отдохнуть"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мне кажется, что они все уже выучили украинский, даже те, кто на нем не говорил. Это зависит от окружения, а рядом с ними их друзья и говорят на украинском. Сужу по себе. Родилась и выросла во Львове. Дома говорили на русском, друзья - кто на каком. Украинский и русский мы выучили задолго до того как пошли в школу)) Разницы на каком говорить, писать или читать нет никакой до сих пор. Просто два родных))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мне кажется, что они все уже выучили украинский, даже те, кто на нем не говорил.-

чистый украинский выучить не так просто... а суржик которым забит форум ...- доступно всем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть суржик, пусть с ошибками для начала, но если начальговорить - доучатся 100%!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
підтримую чертяку вредную цілком
дехто каже "нє хачу кавєркать ураінскій язик"- це така тупа "відмазка" ... я народився в селі при СРСР, в самій глибинці України, і вивчити російську мені . як і багатьом іншим сільським мешканцям, було надзвичайно складно, але починаючи з 2-го класу ми її вивчали ну і дуже сильно " каверкалі". та з роками я всеж вивчив ту російску, і на тепер володію нею мабуть краще, ніж більшість росіян. тому, любі українці, переходбте на ураїнську, не треба соромитись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Українські бійці "дуже постаралися" і зайняли нові позиції на Світлодарській дузі в зоні АТО.
https://www.youtube.com/watch?v=pDirVz2l3w8
https://www.youtube.com/watch?v=8eQT7IC4KnQ
https://www.youtube.com/watch?v=zD7K21by_A0
 показать весь комментарий
Ответить
 
а русскоговорящим бойцам АТО что до конца войны "отдохнуть"?



не бредь. что, разве есть такие русскогаварящие, которые не понимают украинский?
не смешите мои тапки и не позортесь. тоже мне бедные пипочки, живут в Украине, но не понимают украинский, вже не кажучи, щоб розмовляти.
среди нормальных бойцов таких, которые не уважают украинский в Украине, нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украинский понимают все... и уважают!
говорить на суржике могут тоже все... но если у нас говорят исключительно на русском языке (95 %)... то и дальше все будут на нем говорить...
может со временем наши внуки что то изменят... !
а так не "педалируйте" этот вопрос... к хорошему это не приведет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
так ніхто не заставляє говорити українською тих 95%, заставляють лишень держслужбовців, і це дуже правильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это сложный вопрос,заставлять никого не нужно,каждый должен прийти к этому сам.
Следует также разделять бытовой и официальный уровни.
Украинизация Украины неизбежна,со временем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А після війни ти її звідти витягнеш? Що за логіка? Є ураїнська мова, вживай її, знадобиться інша - застосовуй. Але навіщо засовувати в дупу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геракл Платонович - Причем здесь вата уважаемый Платонович? - а разве должно быть по другому? Война и началась в защиту угнетаемого русского языка, который и так был и есть в Украине доменант - твой и мой комент в доказ.. .
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
ты прав! война началась после "протягивания" через парламент Закона про язык депутатшей Фарион!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
фарион тоже с пеной у рта "проталкивала" его при ПАСТОРЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Краще перейдіть на український газ і вугілля з Волині ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо ж такое? Ты против?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мы рюсским газом и донецким углем не пользуемся - успокойся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы)))
это все таки светило наук)))не попрешь!!!))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, сепаратизм это подсознательное желание сосать х.й
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краще б телесобачення перевели виключно на українську! А то обрусаченість зараз більша, ніж навіть при овочі!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікаво...Українська мова отримала на Донеччині ще й статус регіональної?)))
Уявляю "радість та захват" деяких особин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это нужно было начинать ещё в 1991-м.
Возможно сейчас и не было бы ни лугандона,ни отжатого Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
или все наоборот?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"всё наоборот" происходит сегодня "благодаря" имперским амбициям вашего хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давно пора. Я тут, до речі, раніше теж па-русски постив, але вже рік чи півтора послуговуюся виключно українською. Із приципу. Може, і з помилками, але рідною мовою. І усім раджу робити те ж саме. Це не значить, що я не знаю інших мов. Знаю. Але всередині країни вважаю за необхідне вживати національну мову. Інакше як нас відрізнити від кацапів? Ну, хіба що за монголоїдним виразом морди ліца
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хкрассе..херои... вроде вы с 91 должны неее?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Донецкая ОВГА переходит на обслуживание исключительно на украинском языке, - Жебривский..."
Снова о языке? А куди пан Жебрівський - дінуть тіх росіян, які спілкуються на своїй мові? Бо це лише їм - звичніше? Це як операційна система: Windows, Linux, версії Android.... та багато іншого?
Ні одна мова ні в чому не винна. Винні її - НОСІЇ! Як вони її використовують і для чого, та з якою метою?! Українець? Повинен знати не менш 2-3 мов, це так у повсякденні. Це мінімум. А взагалі? Не менш п"яти!
А то і своєї не знають і чужої - цураються. Все на суржике да на суржике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
>>куди пан Жебрівський - дінуть тіх росіян, які спілкуються на своїй мові?<<
Нехай продовжують спілкуватися у пивничці, за доміно і в ліжку. Нагадаю, що державна мова - це мова спілкування з державою. Хтось вже докукурікався па-рузге. Ще комусь хочеться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в принципі державні структури в Донецькій області завжди вели документообіг виключно українською. От би і спілкуватися почали би також українською. Ото було би добре
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот бы еще Пэця налоговую декларацию в Ростове на украинском заполнял... Ото бы було добрэ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Або ж Юля в повсякденному житті почала розмовляти українською.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли ти вже вгамуєшься,не брала твої гроші юля за роботу в комісії в 2010 році,до петренка звертайся,він обласним штабом і виборчими справами займавсь та гроші покрав,а тебе за чотириста гривень уже шість років мордує
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко передал свой бизнес по управление родшильдам. Он ничего не подпысывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
він то зможе декларацію українською заповнити, чи зожуть прочитати і зрозуміти, дехто
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сразу жить легче стало, а деньги сами в карманах плодится начали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коли саме почалася деградація росіян не відомо,але історія зберегла факти їхніх злочинів.Добірка історичних дат/подійhttp://patrioty.org.ua/other/vsi-zlochyny-bratnoho-narodu-z-1169-po-1990-roky-150452.html …
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну , в свій час приставали, і ми всі знпєм чим це все закінчилося
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Отчет украинскому народу. В 2016 году, в феврале, вследствие спецоперации, названной символически «Сохуми» (так называют Сухуми в Грузии. - ред.), «Грузинский легион» без потерь передвинул линию разграничения оккупированной Россией Луганской области на 2 километра вперед и занял высоту 164, при этом занятая территория больше, чем под Логвиново!» - рассказал командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я заметил что администрация цензора категорически против - а шо ж такое?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось.
https://pbs.twimg.com/media/C104IaFXUAAwJ8Z.jpg
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине заставили фильмы на мову дублировать. Столько вою ненависти было Прошло пару лет и украинский дубляж колоритнее и круче русского
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ура!Ура!Ору)))))))))))))))))))))))) У нас больше нет налоговой милиции)))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато озвучили идею ,,частного судебного исполнителя,,
Хоть бы,блять, не продвинули.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда гость приезжает ко мне домой он говорит так чтобы я его понимал, когда я еду в гости, я говорю так чтобы меня понимали - когда я дома говорю на языке врага разве это мой дом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чому на нашому телебачченні домінує рос мова і це під час воєної агресії росії і на 26 -у році незалежності і чим заи'нята рада з питань телебачення і радіо ,а ще мін стець та киреленки і чи є в державі якась гуманітарна стратегія .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДА ПРОСТО ЧТОБ ТІ ПОНЯЛ! РЕБЯРА НА РУ ТОЖЕ ЗА -
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ватники это не украинцы, хоть у них и украинское гражданство. "Русские?" - спросите вы? Нет. Они никто. Это худшее наказание жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мої знайомі розмовляють українською - російську вживати соромаються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему в нашем доме в нашей Украине русский язык? Предпочтение русского языка делает нас гостями в нашем доме и не удивительно что кацапы считают Украину своей.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДонецкая ОВГА переходит на обслуживание исключительно на украинском языке, - Жебривский. ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Донбасс Донецкая область Ефремов задержание Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти