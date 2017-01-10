 Директор центра занятости в Харькове задержана на взятке в 4 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 января, в служебном кабинете центра занятости, правоохранители задержали руководителя центра во время получения 4 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, полученные от частного предпринимателя денежные средства выступали "откатом" станции технического обслуживания за получение заказа бюджетного учреждения на ремонт автотранспорта и дальнейшую оплату.
По данному факту районной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно оглашения руководительнице о подозрении и избрании ей меры пресечения.
Злоумышленнице грозит до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.
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Житель Воронежской области зарезал жену и лёг с ней спать
http://www.moe-online.ru/news/view/356135.html …
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Нада на столько же паднять зарплату и боольше брать НЕ БУДЕТ..
и меньше тоже.....
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Как пишет экономическое издание Forbes, рост российских биржевых котировок и курса рубля после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США принес российским магнатам прибыль в 29 миллиардов американских долларов.
Среди тех, кто выиграл больше всего - предприниматели, входящие в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Так, Геннадий Тимченко, в 2014 году подвергнутый американским санкциям, заработал на росте курса акций газовой компании "Новотак" 1,8 миллиарда долларов.
Самый богатый россиянин Леонид Михельсон, также являющийся совладельцем "Новатака", увеличил свой капитал на 1,9 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 18,2 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Михельсон и Тимченко, так же, как и считающийся зятем Путина Кирилл Шамалов, инвестировали средства в нефтехимический концерн "Сибур".
Согласно Forbes, ни в одной стране мира, за исключением США, суммарное состояние богатейших людей не выросло за два месяца так, как в России. Однако в США в шесть раз больше миллиардеров, чем в России, и их доходы выросли всего на 2,8, в то время как доходы россиян - на 7,1%.
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Мельчает, мельчает "поместное двлорянство". Не брезгует ничем и НЕ БУДЕТ!
Почему? Ибо нет понимания - страны, духа служения и слагаемых. Ибо временны они. Пир во время чумы.
Почему? Ибо нет системы, а есть игра в прятки. Кто не спрятался - тот виноват.
А демократия "н-ных" очень проста: +360 лет пожизненно, либо стульчик с "запахом стейка", , либо "пиф-паф", либо "забить камнями". Павлова - читать нужно о рефлексах.
Тогда? Все. Просто, лаконично и понятно.
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