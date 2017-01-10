EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Происшествия
  1208  23
Материалы по теме:
Все про:взятка (3207) задержание (4778) Нацполиция (5402) Харьков (3978) Центр занятости (28)

 Директор центра занятости в Харькове задержана на взятке в 4 тыс. грн. ФОТОрепортаж

4 тысячи гривен руководитель центра требовала в качестве "отката" от частного предпринимателя – владельца станции технического обслуживания автотранспорта. Задержали злоумышленницу оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Харьковской области ДЗЕ Нацполиции совместно с районной прокуратурой.

Сегодня, 10 января, в служебном кабинете центра занятости, правоохранители задержали руководителя центра во время получения 4 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Харьковские чиновники попались на взятке в 30 тыс. грн, - полиция. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, полученные от частного предпринимателя денежные средства выступали "откатом" станции технического обслуживания за получение заказа бюджетного учреждения на ремонт автотранспорта и дальнейшую оплату.

взятка

По данному факту районной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно оглашения руководительнице о подозрении и избрании ей меры пресечения.

взятка

Злоумышленнице грозит до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Также читайте: Военный комиссар задержан на взятке в Днепре, - СБУ. ФОТО

взятка

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За 4 тыс грн загремит по полной, думаю пожизненное дадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так вона ж може стала директором, щоб хабарі брати. Для чого ще директори в Україні треба? Щось робити хіба?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мокшанский Воронеж снова отличился.
Житель Воронежской области зарезал жену и лёг с ней спать
http://www.moe-online.ru/news/view/356135.html …
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не варто на цьому акцентувати увагу.Це-звичайні будні московії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чья то пристроенная сука...пущай теперь говно метлой метет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДО полного счастия ей не хватало 4000...
Нада на столько же паднять зарплату и боольше брать НЕ БУДЕТ..
и меньше тоже.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будет! Ты ей подними в 20 раз- а она будет брать-ну не могут они не брать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сільській місцевості взагалі-то більше беруть молоком-яйцями-індиками і свіжиною( наскільки я спостерігав) Але це ж Харків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Forbes: российские миллиардеры заработали после избрания Трампа 29 млрд долларов






Как пишет экономическое издание Forbes, рост российских биржевых котировок и курса рубля после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США принес российским магнатам прибыль в 29 миллиардов американских долларов.
Среди тех, кто выиграл больше всего - предприниматели, входящие в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Так, Геннадий Тимченко, в 2014 году подвергнутый американским санкциям, заработал на росте курса акций газовой компании "Новотак" 1,8 миллиарда долларов.
Самый богатый россиянин Леонид Михельсон, также являющийся совладельцем "Новатака", увеличил свой капитал на 1,9 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 18,2 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Михельсон и Тимченко, так же, как и считающийся зятем Путина Кирилл Шамалов, инвестировали средства в нефтехимический концерн "Сибур".
Согласно Forbes, ни в одной стране мира, за исключением США, суммарное состояние богатейших людей не выросло за два месяца так, как в России. Однако в США в шесть раз больше миллиардеров, чем в России, и их доходы выросли всего на 2,8, в то время как доходы россиян - на 7,1%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему Порошенко не арестуют за сотни миллионов долларов выведенных в Панаму. Жиды это первая беда Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Товарищ директор центра занятости,сколько Вас нужно денег для полного счастья?Четыре тыщи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ловить мелких шавок это "почетно" а вот за "крупных мерзавцев" и с работы выгнать могут правда ребята - анус то не железный "жим-жим"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А так всегда бывает. Мой знакомый забрал свой велосипед который накануне продал но не расчитались - трешку дали. А спиздишь вагон добра и условно дадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"4 тысячи гривен руководитель центра требовала в качестве "отката"

Мельчает, мельчает "поместное двлорянство". Не брезгует ничем и НЕ БУДЕТ!
Почему? Ибо нет понимания - страны, духа служения и слагаемых. Ибо временны они. Пир во время чумы.
Почему? Ибо нет системы, а есть игра в прятки. Кто не спрятался - тот виноват.
А демократия "н-ных" очень проста: +360 лет пожизненно, либо стульчик с "запахом стейка", , либо "пиф-паф", либо "забить камнями". Павлова - читать нужно о рефлексах.
Тогда? Все. Просто, лаконично и понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор центра занятости в Харькове задержана на взятке в 4 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти