 Из-за столкновения трех автомобилей в Харькове погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, около 11:45 на мосту на улице Деревянко 38-летний водитель ZAZ Sens выехал на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛ под управлением 61-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Сзади за "ЗИЛом" ехал Honda Civic под управлением 44-летнего водителя, который также врезался в грузовик.
В результате столкновения погибли водитель ZAZ Sens и женщина в возрасте около 45 лет. В больницу доставлен водитель "ЗИЛа" с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами тела.
(Фото полиции Харьковской области)
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я слышал что корпуса, которые делают у нас не фонтан, но не до такой же степени
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Но сотка там наверняка получалась. просто слишком разные весовые категории
судя по посыпке на мосту гололед был. у нас как снег после нового года пошел так я машину и поставил
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Да и складываются не скорости как таковые....а силы....которые распделяются в зависимости от массы....
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Мои соболезнования, в такую погоду ездить опасно, особенно на плохой резине и без опыта.
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