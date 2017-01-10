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 Из-за столкновения трех автомобилей в Харькове погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

В Харькове столкнулись три автомобиля. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, около 11:45 на мосту на улице Деревянко 38-летний водитель ZAZ Sens выехал на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛ под управлением 61-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Сзади за "ЗИЛом" ехал Honda Civic под управлением 44-летнего водителя, который также врезался в грузовик.

В результате столкновения погибли водитель ZAZ Sens и женщина в возрасте около 45 лет. В больницу доставлен водитель "ЗИЛа" с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами тела.

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(Фото полиции Харьковской области)
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С какой же он скоростью летел?
я слышал что корпуса, которые делают у нас не фонтан, но не до такой же степени
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не думаю что с очень большой. в 11:45 там сильно не разгонишься. трафик еще тот
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Он 70 ..ЗИЛок 60....в сумме 130....вполне хватит что бы так сложить сенса при боковом ударе....
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скорости не складываются - доказано "Разрушителями мифов"
Но сотка там наверняка получалась. просто слишком разные весовые категории

судя по посыпке на мосту гололед был. у нас как снег после нового года пошел так я машину и поставил
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Физику не обманешь.....
Да и складываются не скорости как таковые....а силы....которые распделяются в зависимости от массы....
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в физике складываются скорости абсолютно твердых тел. а здесь силы еще расходуются на деформацию
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Дорога посыпана, неужели все равно гололедом на встречную полосу занесло?
Мои соболезнования, в такую погоду ездить опасно, особенно на плохой резине и без опыта.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за столкновения трех автомобилей в Харькове погибли 2 человека. ФОТОрепортаж
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