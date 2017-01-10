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Все про:культура (626) США (11613) украинцы (1732)

 Украинка открыла музей украинской культуры в своем доме в Айове, США. ФОТО

Сотни артефактов привезла в Америку из Украины Мария Довганюк, когда переехала туда в 2005 году.

Об украинской эмигрантке, открывшей небольшой музей родной культуры в подвале своего дома в городе Ньютон, штат Айова, пишет местное издание Newton Daily News, передает Цензор.НЕТ.

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Довганюк долго думала над применением для многих предметов украинской культуры и искусства, привезенных ею из Украины, и, наконец, открыла "украинскую комнату" в своем доме в Ньютоне.

"Мы говорили об этом три года… в этом году я сказала - мне будет 60, нужно сделать это как подарок на мой день рождения, и мы сделали", - рассказывает Довганюк.

Украинка приглашает всех желающих посетить свой дом и с радостью рассказывает об украинской культуре и традициях. В экспозиции Довганюк - национальная одежда, головные уборы, карты современной и древней Украины, репродукции известных художников и их портреты, фотографии родного города, посуда и одежда, вышитые рушники, куклы-мотанки, обереги, писанки и другие предметы украинского быта.

Посетителям Довганюк рассказывает о Киевской Руси, великих украинцах (например, Шевченко и Билокур), народных традициях. В завершение экскурсии украинка Мария угощает американцев варениками и налистниками с творогом.
украинка довганюк
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Шо, боря? Лаптей и матрёшек с балалайками нет, так ты и расстроился?
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Любимая украинская забава - стрелки переводить?
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МС Перекись ‏@MC_Perekis 18 год.
18 годин томуМС Перекись ретвітнув(ла) НаталяМоскалей не смущает, то, что колядки на украинском
МС Перекись додав(ла),Наталя @n_biletskaРусскіє калядки)
На Кубани началось время колядок https://youtu.be/AbTCJZcpXxY через @YouTube
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинка открыла музей украинской культуры в своем доме в Айове, США. ФОТО
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