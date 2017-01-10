 Вернувшиеся из АТО бойцы 28 бригады восстанавливают боевую технику. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны, ежедневно военнослужащие бригады, используя все возможности стационарного оборудования, ремонтируют и восстанавливают поврежденную во время проведения АТО штатную боевую технику и вооружение.
К проведению работ привлекается максимальное количество личного состава, однако больше всего нагрузки на специалистов ремонтных подразделений, автомобильной и бронетанковой службы бригады.
Военные отмечают, что самой частой причиной поломок является именно человеческий фактор, поэтому все работы сопровождаются обменом практическими особенностями эксплуатации и передачей опыта от наиболее подготовленных специалистов другим военнослужащим.
На завершающем этапе военные красят технику в защитный темно-зеленый цвет и наносят на корпус пиксельный камуфляжный рисунок.
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Жаль мужик не додумался этого питуха в виде леденца сваять...
Был бы монумент - "Говно на палочке"...
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http://rusjev.net/2017/01/10/ssha-proveli-uspeshnoe-ispyitanie-udarnyih-dron-oblakov-video/
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