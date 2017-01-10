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 Вернувшиеся из АТО бойцы 28 бригады восстанавливают боевую технику. ФОТОрепортаж

На Одесчине, коллектив 28 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Юг" после возвращения из района проведения АТО, развернул интенсивную деятельность в парке боевых машин воинской части.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны, ежедневно военнослужащие бригады, используя все возможности стационарного оборудования, ремонтируют и восстанавливают поврежденную во время проведения АТО штатную боевую технику и вооружение.

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К проведению работ привлекается максимальное количество личного состава, однако больше всего нагрузки на специалистов ремонтных подразделений, автомобильной и бронетанковой службы бригады.

техника
Военные отмечают, что самой частой причиной поломок является именно человеческий фактор, поэтому все работы сопровождаются обменом практическими особенностями эксплуатации и передачей опыта от наиболее подготовленных специалистов другим военнослужащим.

техника

На завершающем этапе военные красят технику в защитный темно-зеленый цвет и наносят на корпус пиксельный камуфляжный рисунок.

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Все-таки ж есть у нас мужчины рукастые.. Не то,что в Засрии,где ума хватает только "коныкив " с говна лепить...
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"пiвнiв"...))
Жаль мужик не додумался этого питуха в виде леденца сваять...
Был бы монумент - "Говно на палочке"...
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да они там и "пивнив",и поздравление с 8 марта,и танк-срамату налепили уже... Копрофилы хреновы..
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Тогда триптих: "Говно на палочке", "Говно на гусеницах" и "Вот вам бабы шмат говна!"...))
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вся хорошая техника или за второй линией обороны или в Киеве рошеновских дегенератов охраняет. на передок дают самое убитое..а то ж "не дай бог поцарапают ..солдат много-техники мало"..да,рошеновские крысы?
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Ты реально думаешь, что им надо починить технику "так шоб ни кто не увидел"?
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а где та новая техника возле которой руководство любит фотографироваться?
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.......а техника вся "новейшая"! Одни "спартаны", "козаки", "шреки".........ну те, которые пЭця в Марике представлял!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВернувшиеся из АТО бойцы 28 бригады восстанавливают боевую технику. ФОТОрепортаж
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