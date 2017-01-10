 Местные жители прогнали "титушек" и снесли забор застройщика на Воскресенке в Киеве, - активисты. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook Комітет протидії незаконним забудовам.
По данным организации, на Воскресенке жители установили круглосуточное дежурство, чтобы не допустить застройки. Жители микрорайона несколько нападений неизвестных, которые ночью зачищали сквер на Алишера Навои.
"Во время первой попытки было срублено 30 деревьев, тогда злоумышленников удалось задержать. Местные жители сообщили представителю Комитета, что разрешение на застройку участка был издан более десяти лет назад. Люди возмущены, ведь кроме уничтожения зеленой зоны, строительство многоэтажки может привести к разрушению окружающих полувековых зданий. Комитет обратился с соответствующими запросами к городским властям", - говорится в сообщении.
Сегодня инцидент с застройщиками и местными жителями опять повторился. В этот раз местные жители отбили сквер и снесли забор вокруг него.
"Титушки переоделись коммунальщиками и пришли уничтожить сквер на Алишера Навои, 55 в Днепровском р-не под незаконное строительство. Намерены ставить забор. Руководит ими парень на фото. Національна поліція України бездействует и не препятствует! Кличко - мер тоже не вмешивается в стройку. Коммунальные титушки на службе у застройщика. Прекрасный симбиоз совместных действий городской власти и застройщика", - написал активист Ярослав Дебелый.
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Невже в Європі тітушки захищають незаконні будівництва?
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Это что же выходит, что злочинну Панду выгнали, а их бойцов под себя поставили?
"Дракон умер! Да здравствует Дракон!"?
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