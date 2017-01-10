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Все про:Киев (15789) столкновения (445) строительство (1631) застройка (562)

 Местные жители прогнали "титушек" и снесли забор застройщика на Воскресенке в Киеве, - активисты. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты прогнали представителей застройщиков, которые установили забор в Днепровском районе Киева, и собирались вырубить деревья в сквере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook Комітет протидії незаконним забудовам.

застройка сквер

По данным организации, на Воскресенке жители установили круглосуточное дежурство, чтобы не допустить застройки. Жители микрорайона несколько нападений неизвестных, которые ночью зачищали сквер на Алишера Навои.

застройка

"Во время первой попытки было срублено 30 деревьев, тогда злоумышленников удалось задержать. Местные жители сообщили представителю Комитета, что разрешение на застройку участка был издан более десяти лет назад. Люди возмущены, ведь кроме уничтожения зеленой зоны, строительство многоэтажки может привести к разрушению окружающих полувековых зданий. Комитет обратился с соответствующими запросами к городским властям", - говорится в сообщении.

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Сегодня инцидент с застройщиками и местными жителями опять повторился. В этот раз местные жители отбили сквер и снесли забор вокруг него.


застройка

"Титушки переоделись коммунальщиками и пришли уничтожить сквер на Алишера Навои, 55 в Днепровском р-не под незаконное строительство. Намерены ставить забор. Руководит ими парень на фото. Національна поліція України бездействует и не препятствует! Кличко - мер тоже не вмешивается в стройку. Коммунальные титушки на службе у застройщика. Прекрасный симбиоз совместных действий городской власти и застройщика", - написал активист Ярослав Дебелый.

застройщики

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застройказастройщики

Интерес у комментаторов под постом вызвал человек с автоматом без опознавательных знаков.

застройка

Позже активисты и местные жители снесли забор застройщиков.

застройка




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Просто одни титушки погнали других титушек, а общественности вешают лапшу - мы местные жители.
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Я живу там,я чергую по ночам,що тобі ще треба,троль ти засраний...
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Чергувальник, лепящий ярлыки и брызжущий слюнями - уясни истину: обычные местные жители всегда будут проигрывать титушкам. Для титушек драки и прессинг - это профессия, к которой они ежедневно тренируются и имеют опыт, а для обывателя подобного рода дела - это непривычное экстремальное обстоятельство.
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Живешь? И с каких ты пор решил, что имеешь право вваливаться на частную собственность и ломать там что-то? За это сажают, между прочим.
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внятно не для них, вот нахамить или заспамить, это да
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Все кто титушки в принудительном порядке на фронт!
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Будемо знищувати всіх,хто посміє підійти до наших будинків!!!!
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а местные жители знают что под видом титушек работали аваковские мусора? Теперь Аваков возбудит против жителей уголовные дела за нападение на правохранителей.
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Интерес у комментаторов под постом вызвал человек с автоматом без опознавательных знаков. Так он там вообще как Рембо, у него и ствол виднеется. Вооружен и очень опасен. А вообще, задрали эти стройки с разрешениями десятилетней давности.

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Когда уже наше доблестное СБУ займётся проблемой титушек? Или кто-то ностальгирует по 90-м прошлого века?..
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Якщо проїхатись по трасі в Конче-Заспу зараз, то можна помітити не один біг-боард порошенка з надписом "Три роки боротьби за Європейське майбутнє".
Невже в Європі тітушки захищають незаконні будівництва?
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Пля писец... Какой год на дворе?
Это что же выходит, что злочинну Панду выгнали, а их бойцов под себя поставили?
"Дракон умер! Да здравствует Дракон!"?
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Как же это так получилось ,что после Майдана опять воры,опять застройщики,опять коррупция,опять титушки ,может что-то мы не доделали ,может надо было ВСЕХ их просто-напросто уничтожить ...
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Ну, учитывая, что полиция молчала, когда титушки ломали чужой забор... А вы эту тупую полицию кормите.
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Когда полиция будет уже валить это быдло, которое решило, что имеет право крушить объекты на частной земле, имеющие все разрешения городских властей? Пора уже парочку сотен этих "местных жителей" посадить годков на 5. Чтобы не повадно было трогать чужое, а потом вонять на Цензоре.
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Предостерегаю ! Теперь титушки попытаюся убить самого активного.Чтобы запугать остальных.- Единственный выход - так же поступить с заказчиком титушек.Кто он ?
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Самого активного нужно в тюрьму, а не убивать.
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пора кличко из мерии вынимать и опять огнетушителем воспитывать, пока не наступит просветление сознания
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМестные жители прогнали "титушек" и снесли забор застройщика на Воскресенке в Киеве, - активисты. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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