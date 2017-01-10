 СБУ запрещала Додону въезд в Украину, однако после избрания его президентом запрет отменен. ДОКУМЕНТ

Это следует из ответа СБУ на запрос редакции Цензор.НЕТ.
В ответе говорится, что Игорю Додону въезд был запрещен в октябре 2014 года "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины". Однако по какой именно причине - не указано.
Также в бумаге указана причина, по которой в декабре 2016 этот запрет был отменен. "13 ноября 2016 года Додон И.Н. был избран Президентом Республики Молдова, что дает ему особый статус и делает невозможным самостоятельное принятие Службой Безопасности Украины решения о принятии относительно указанного иностранца соответствующих ограничительных мер", - говорится в ответе СБУ на запрос Цензор.НЕТ.
По информации пресс-центра, в связи с избранием Додона Президентом Молдовы, СБУ передала информацию Министерству иностранных дел.
В октябре 2016 тогда еще кандидату в Президенты Игорю Додону в эфире телеканала RTV Moldova был задан вопрос "Чей Крым?" Додон ответил: "Российской Федерации". После этого ряд депутатов Верховной Рады потребовали запретить ему въезд в Украину. Однако, как следует из ответа пресс-центра СБУ изданию Цензор.НЕТ, на тот момент Додон уже два года как был невъездным в Украину.
Напомним, Игорь Додон был избран Президентом Республики Молдова, оппоненты называют его политику "пророссийской".
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В ОТВЕТ на анти-украинские заявления Главного мАлдАвана, Закройте пожалуйста нахрен отдушину для крыс - границу с Молдовой до отрезвления спящего большинства граждан Молдовы.
НИКТО из ЛЮДЕЙ не пострадает - молдоване едут в основном в Европу, а в сторону России через Украину едет только ЭЛОХТОРАТ ДОДОНА - умственно отсталые блеющие на суржике рабы Московских строек (мАлдАванЫ) и ненавидящие Молдову и Украину "патриоты" типа приднестр-овцев, гагарусов и т.п. контингент с тоской по Паханскому дрыну ожидающий Путлера на танке.
Гарантировано что через пару месяцев - осатаневшие от безнадёги "Патриоты Молдовы" будут с чумаданами полными дырявых подштанников штурмовать последний Поезд на Родину.
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захотел сказал крым парашенский через день снова украински через неделю мексикансикй
А отвечать за свои слова не надо не перед судом и перед народом
ужас
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ГонДодону только к хуйлу ездить.............они друг другу подходят.
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