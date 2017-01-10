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Все про:Молдова (667) Ромалийская Ирина (93) Додон (23)

 СБУ запрещала Додону въезд в Украину, однако после избрания его президентом запрет отменен. ДОКУМЕНТ

Гражданину Молдовы Игорю Додону в октябре 2014 года был запрещен въезд на территорию Украины, а спустя два года этот запрет был отменен из-за того, что он был избран Президентом Молдовы.

Это следует из ответа СБУ на запрос редакции Цензор.НЕТ.

додон

В ответе говорится, что Игорю Додону въезд был запрещен в октябре 2014 года "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины". Однако по какой именно причине - не указано.

Также в бумаге указана причина, по которой в декабре 2016 этот запрет был отменен. "13 ноября 2016 года Додон И.Н. был избран Президентом Республики Молдова, что дает ему особый статус и делает невозможным самостоятельное принятие Службой Безопасности Украины решения о принятии относительно указанного иностранца соответствующих ограничительных мер", - говорится в ответе СБУ на запрос Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским

По информации пресс-центра, в связи с избранием Додона Президентом Молдовы, СБУ передала информацию Министерству иностранных дел.

В октябре 2016 тогда еще кандидату в Президенты Игорю Додону в эфире телеканала RTV Moldova был задан вопрос "Чей Крым?" Додон ответил: "Российской Федерации". После этого ряд депутатов Верховной Рады потребовали запретить ему въезд в Украину. Однако, как следует из ответа пресс-центра СБУ изданию Цензор.НЕТ, на тот момент Додон уже два года как был невъездным в Украину.

Напомним, Игорь Додон был избран Президентом Республики Молдова, оппоненты называют его политику "пророссийской".
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Да нет, просто за одного дондона Украина не будет ссорится с молдаванами.

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вороги и зрада берут свидомый мозк в котёл. суицид - лучший выход!
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так причем тут молдаване? их пускайте а дадона-нет.
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Дорогие Украинцы, помогите молдованам вывести крыс !

В ОТВЕТ на анти-украинские заявления Главного мАлдАвана, Закройте пожалуйста нахрен отдушину для крыс - границу с Молдовой до отрезвления спящего большинства граждан Молдовы.

НИКТО из ЛЮДЕЙ не пострадает - молдоване едут в основном в Европу, а в сторону России через Украину едет только ЭЛОХТОРАТ ДОДОНА - умственно отсталые блеющие на суржике рабы Московских строек (мАлдАванЫ) и ненавидящие Молдову и Украину "патриоты" типа приднестр-овцев, гагарусов и т.п. контингент с тоской по Паханскому дрыну ожидающий Путлера на танке.

Гарантировано что через пару месяцев - осатаневшие от безнадёги "Патриоты Молдовы" будут с чумаданами полными дырявых подштанников штурмовать последний Поезд на Родину.


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СБУ готовь Приказ на подстилку кремля МариЛепен, внешняя политика наша провалена!!!!!
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я прочитав. а шо додог какой то асобєнний молдаван для нас?
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Из фамилией Додон хорошо рифмуется г@ндон!
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все же политка грязное дело
захотел сказал крым парашенский через день снова украински через неделю мексикансикй
А отвечать за свои слова не надо не перед судом и перед народом
ужас
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после этого прецедента, каждая свинья ставшая президентом может в Украину приезжать.
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Боже, избави нас от таких "друзей"! А от врагов мы сами избавимся.
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ГонДодону только к хуйлу ездить.............они друг другу подходят.
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Москва денег ему не даст и на этом Додон закончится.
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Отак і з Марі Ле Пен буде якщо вона стане президентом..............
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ запрещала Додону въезд в Украину, однако после избрания его президентом запрет отменен. ДОКУМЕНТ
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