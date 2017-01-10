Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время превентивной отработки населенного пункта посреди улицы наряд остановил прохожего с полиэтиленовым пакетом. В пакете правоохранители обнаружили гранатомет РПГ-22.
43-летний мужчина объяснил, что как раз шел в пункт приема металла, чтобы сдать гранатомет и на вырученные средства приобрести спиртное.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
(Фото полиции Донецкой области)
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Засраха - немытая свино страна.
Могучая вонь, глубокая жопа.
Твоё достояние на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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