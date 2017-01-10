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Все про:оружие (3526) Нацполиция (5396) Донецкая область (3509) изъятие (274) Авдеевка (674) металлолом (74)

 Житель прифронтовой Авдеевки разгуливал с гранатометом, который собирался сдать в металлолом. ФОТО

В Авдеевке (Донецкая область) у мужчины обнаружили гранатомет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время превентивной отработки населенного пункта посреди улицы наряд остановил прохожего с полиэтиленовым пакетом. В пакете правоохранители обнаружили гранатомет РПГ-22.

43-летний мужчина объяснил, что как раз шел в пункт приема металла, чтобы сдать гранатомет и на вырученные средства приобрести спиртное.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два тайника с боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

гранатомет

(Фото полиции Донецкой области)
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Ну ясное дело, Пашинский то с Яценюком и Аваковым не сядут а этого конечно можно и закрыть ....
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таких штук 30 - и проблема коррупции решилась бы..
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Засраха - трусливая копро держава,
Засраха - немытая свино страна.
Могучая вонь, глубокая жопа.
Твоё достояние на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
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Так это ж труба бесполезная. Из нее раз выстрелили и выбросили. А этот и подобрал...
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На ментовском фото вижу "трубу" от огнемета, возможно, пустую. Кстати, на фоне мешков с лугандонской расцветки. Странные какие-то менты там обитают...
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Донбасс…Этот регион становится таким себе гангстерским "НовоКлондайком", "НовоЭльдорадо", где будут отмываться теневые деньги, торговать незарегистрированным оружием оптом и в розницу, укрывать беглых преступников, выращивать коноплю, создавать лаборатории по изготовлению наркотиков, продавать человеческие органы, притоны, работорговля, мародеры, фальшивомонетчики, неконтролируемые военизированные формирования и т.д. Черная дыра, концов не найдешь...﻿
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146%. Слепой траст. Слепее некуда. И буквально под боком. Очень удобно.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель прифронтовой Авдеевки разгуливал с гранатометом, который собирался сдать в металлолом. ФОТО
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