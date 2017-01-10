 Конфликт в Донецкой области закончился стрельбой и ранениями. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, двое 23-летних жителей Мариуполя ночью выпивали, после чего встретили другую компанию. Между ними возник конфликт. Один из мариупольцев достал оружие и четыре раза выстрелил в оппонентов. После этого злоумышленники скрылись.
В больницу были доставлены двое мужчин (25 и 60 лет) и 45-летняя женщина с огнестрельными ранениями ног и лица.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
(Фото полиции Донецкой области)
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давайте. противники легалізації короткостволу. починайте кидати ікру!
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