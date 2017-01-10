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Все про:конфликт (594) Нацполиция (5396) ранение (1288) стрельба (2085) хулиганство (231) Донецкая область (3509)

 Конфликт в Донецкой области закончился стрельбой и ранениями. ФОТО

В поселке Никольское (Донецкая область) произошел конфликт, сопровождавшийся стрельбой. Ранены три человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, двое 23-летних жителей Мариуполя ночью выпивали, после чего встретили другую компанию. Между ними возник конфликт. Один из мариупольцев достал оружие и четыре раза выстрелил в оппонентов. После этого злоумышленники скрылись.

В больницу были доставлены двое мужчин (25 и 60 лет) и 45-летняя женщина с огнестрельными ранениями ног и лица.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове

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(Фото полиции Донецкой области)
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Ну вот и без всякого разрешения на ношение оружия ...
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И никакой герой пашинский почему-то не подошёл сделать замечание...
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"Опосля в рояль насрали - Чудно время провели!", обыкновенный этнический быдлос.
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Странно как можно было из этого кого-то ранить, написано P.A.K. Хотя может переделаный, но тогда почему нет статьи за незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия.
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два бидла "під наркозом" розстріляли 45-річну жінку! і 60 -річного дідуся! і я в житті не повірю що жінка і дідусь самі шукали пригод на свою сраку!
давайте. противники легалізації короткостволу. починайте кидати ікру!
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Господь Бог зробив всіх людей рівними. А полковник Кольт зробив всіх рівними..😕😕😕
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Дайте оружие всем и таких случаев будет десТки каждый день. Я уже говорил трезвый человек как человек-пошол получил разрешкние купил ствол. Выпил.... все су#и весь мир говно и чо ты смотришь так а.... на меня, мою девушку, в нашу сторону..... пиф пах... я крутой терь я имею ствол, но как можно дать ствол в руки кому природа не дала могза?! НЕЛЬЗЯ.
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Вменяемый человек, оформивший себе официальное оружие для самозащиты, не пойдёт с ним на ночную пьянку. Точно так же, как и другой вменяемый человек, который приобретает себе автомобиль для передвижения, а не для пьяных увеселительных мероприятий. Хотя извращенцы могут быть в обоих случаях.
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Идиот пробует ограбить оружейный магазин и награждается премией Дарвина(посмертно): https://www.youtube.com/watch?v=Xg3m1hsDXAA
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А шо за ресторан з такими низенькими столиками? )))
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Ресторан " Придорожний".... не проходь мимо)))))
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Счастливый даунбосенок - да ты что 😨, у нас пьяных нет за руле идиотов? Да каждый день ловят и не ловят вогон!!! Выедь в село любое там с пятницы вечера по воскресенье никто почти трезвый не ездит! Ты откуда выпал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонфликт в Донецкой области закончился стрельбой и ранениями. ФОТО
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