Украинский аналог американской винтовки М16 будет называться WAC-47, - "Укроборонпром". ФОТО
Американская штурмовая винтовка M16 будет производиться в Украине на предприятиях Государственного концерна "Укроборонпром" в кооперации с американской компанией Aeroscraft.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укроборонпром", украинский вариант штурмовой винтовки получил название WAC-47.
Благодаря модульной конструкции есть возможность устанавливать на винтовку различные по длине стволы: 10.5", 11.5", 14.5", 18" или 24". Например, пехотный снайпер может использовать длинный 24-дюймовый ствол, который обеспечивает ведение эффективного прицельного огня на 600 метров, а короткий 10,5-дюймовый ствол лучше отвечает потребностям индивидуального компактного автоматического оружия.
Использование модульного подхода позволяет адаптировать WAC-47 под различные калибры: 5,45х39, 7,62х39, 5,56х45 NАТО, а также под новейшие типы боеприпасов -.458 SOCOM (сверхмощный и тяжелый патрон с дозвуковой пулей) или 6.8 SPC II с высокой кинетической энергией и останавливающими свойствами.
Таким образом, WAC-47 может "работать" с калибром 7,62х39 или 5,45х39, которые находятся на вооружении украинской армии. При необходимости благодаря модульной конструкции эту штурмовую винтовку возможно переоснастить под использование патрона 5,56х45 NАТО, который, в соответствии со стандартом STANAG 4172, используется во всех штурмовых винтовках Альянса.
Первая партия WAC-47 поступит в опытную эксплуатацию в боевые подразделения украинской армии и будет тестироваться в полевых условиях. Сбор отзывов от украинских бойцов позволит внести необходимые изменения перед началом массового производства.
Винтовку будут производить в Украине на основе лицензии от правительства США. Первая лицензия для испытания и оценки была получена три недели назад.
"Этот проект даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО. Наши бойцы будут вооружаться украинским оружием, что даст толчок всей экономике. Это означает работу наших предприятий, создание рабочих мест, увеличение количества налогов, повышение технологичности производства. Кроме того, это станет еще одним этапом развития отношений с евроатлантическими партнерами, а также интегрирует Украину в глобальные мировые рынки", - заявил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов.
(Фото с сайта "Укроборонпрома")
Далее информация с сайта Укроборонпрома приводится на языке оригинала.
Штурмова гвинтівка M16, яка буде вироблятися в Україні на підприємствах ДК "Укроборонпром" у кооперації з американською компанією Aeroscraft, є надсучасною зброєю, яка поєднала у собі багаторічний досвід виробництва та використання у бойових умовах.
Нова штурмова гвинтівка має стати справжньою стрілецькою системою у відповідності до стандартів, прийнятих в арміях НАТО. Її виготовлення в Україні означає реальний крок нашої країни та української армії до євроатлантичних структур.
Слід зазначити, що Держконцерн "Укроборонпром" не вирішує питання чим мають воювати українські бійці, а лише сумлінно і в повному обсязі виконує свої зобов'язання у відповідності до державного оборонного замовлення. Але розуміючи, що перед всією країною стоїть глобальна стратегічна задача відходу від ще радянських систем озброєння, пропонує різноманітні варіанти ефективного вирішення цієї задачі. При цьому, цей шлях неможливо пройти за лічені дні, він потребує років наполегливої праці та зваженого підходу, і робити перші кроки у цьому напрямі необхідно вже сьогодні.
І ця робота проходить у всіх сферах оборонно-промислового комплексу. Підприємства "Укроборонпорму" озброюють українську армію сучасними безпілотниками, системами спостереження, новою бронетехнікою, високоточним ракетним та іншим озброєнням. Одночасно з цим проводячи модернізації та ремонт вже існуючої техніки, що дозволяє підвищувати боєздатність наших захисників.
Прес-служба ДК "Укроборонпром" підготувала спеціальний матеріал, який детально розповість про WAC-47, що буде виготовлятися в Україні завдяки підписаному Меморандуму про співпрацю між ДП "Укроборонсервіс", який входить до складу Концерну, та американської компанії Aeroscraft.
Інтеграція до Альянсу
Перед Україною стоїть глобальна задача переходу до стандартів НАТО на противагу пострадянським рішенням, які з'явились, як тимчасова вимушена міра. Кожна країна, яка виривалась з орбіти Росії, проходила чи проходить зараз цей складний етап, який займає багато років і вимагає великих зусиль. В умовах агресії Кремля, перед Україною зараз стоять ті ж самі задачі і вирішувати їх необхідно у стислі терміни та за умов, які далекі від ідеальних.
Вже зараз українські бійці беруть участь у спільних з НАТО навчаннях, існує спільна з Литвою та Польщею бригада, запропоновано створення аналогічного підрозділу з іншими країнами НАТО - Румунією та Болгарією. Врешті-решт, Україна на постійній основі проводить сумісні миротворчі операції.
І у кожному з цих випадків одною з проблем є вирішення питання логістики. Наприклад у Литовсько-Польсько-Українській бригаді польські бійці використовують штурмову гвинтівку Beryl, калібром 5,56×45, у той час, коли українські бійці - автомат АКМ або АКМС калібром 7,62х39.
З аналогічними проблемами зіткнулись українські сапери в Афганістані під час участі у місії ISAF. Для вирішення проблеми з різними стандартами зброї українські війська були вимушені використовувати німецькі штурмові гвинтівки G36, які передали литовські бійці.
І при подальшій інтеграції України у системи НАТО, якщо не прийняти відповідне рішення, аналогічні проблеми, не тільки із стрілецькою зброєю, а й з іншим озброєнням, лише будуть поглиблюватись. Саме тому Концерн пропонує варіанти, які дозволяють у перспективі уникнути вищезгаданих проблем, один з них - створення штурмової гвинтівки на базі M16.
Модульний підхід
Штурмова гвинтівка M16, яка після багатьох модифікацій перетворилась у надійний та точний інструмент військових, стоїть на озброєнні десятків країн світу.
Головною особливістю M16 є модульність конструкції, яка дозволяє створити на її базі різноманітні версії, які якнайкраще відповідають потребам бійців. Це дозволяє змінювати калібри, збільшувати або навпаки - зменшувати довжину ствола, міняти цілі частини зброї від прикладу та рукояток до механізму газовідведення та ударно-спускової групи.
Завдяки такій системі M16 може бути компактною зброєю з невеликими габаритами, які якнайкраще підходять для дій у приміщеннях, або навпаки - гвинтівкою піхотних снайперів, яка оснащена більш довгим стволом та оптичним прицілом.
Одним з варіантів M16 є М4, яка є коротшою версією M16А2. Саме цю штурмову гвинтівку Командування спеціальних операцій США визначило, як зброю яка є єдиною для всіх американських сил спеціальних операцій.
І це рішення було прийнято керівництвом самої передової армії у світі, яка має найбільший оборонний бюджет, без огляду на думки самоназваних "військових експертів".
Професійна армія вимагає зброї для професіоналів, яка здатна повністю реалізувати весь потенціал бійця на полі бою. Завдяки застосуванню кріплень типу RIS, за лічені хвилини сучасні варіанти штурмової гвинтівки M16 можливо оснастити коліматорним або оптичним прицілом, приладом нічного бачення або тепловізором, підствольним гранатометом, системою лазерного покажчика цілі, не говорячи вже про тактичні рукоятки або ліхтарі.
M16 для української армії
Саме на основі М16 підприємства Концерну і будуть виробляти варіант штурмової гвинтівки, яка отримала назву WAC-47. Ця зброя несе у собі всі переваги, притаманні базовому варіанту.
Завдяки модульній конструкції існує можливість встановлення різних за довжиною стволів у відповідності до потреб: 10.5", 11.5", 14.5", 18" або 24". Що дозволяє варіювати зброю у відповідності до індивідуальних завдань бійця. Наприклад, піхотний снайпер може використовувати довгий 24-дюймовий ствол, який забезпечує ведення ефективного прицільного вогню на 600 метрів, у той час, коли короткий у 10,5-дюймів ствол краще відповідає потребам індивідуальної компактної автоматичної вогнепальної зброї.
Використання модульного підходу дозволяє адаптувати WAC-47 під різноманітні калібри: 5,45х39, 7,62х39, 5.56х45 NАТО. А також новітніх типів боєприпасів:.458 SOCOM, надпотужний та важкий набій з дозвуковою кулею, або 6.8 SPC II з високою кінетичною енергією та зупиняючими властивостями.
Таким чином, WAC-47 може "працювати" з калібром 7,62х39 або 5,45х39, які знаходиться на озброєнні української армії. А при необхідності, завдяки модульній конструкції, цю штурмову гвинтівку можливо переоснастити під використання набою 5.56х45 НАТО, який, у відповідності до стандарту STANAG 4172, використовується в усіх штурмових гвинтівках Альянсу.
В цей же час, для озброєння сил спеціальних операцій, можуть знадобитися варіанти штурмової гвинтівки, які використовують спеціальні боєприпаси, призначені для вузькопрофільного застосування.
Завдяки цьому стає можливим зробити "плавний" та більш економічно ефективний перехід до впровадження нового для української армії калібру. Це дозволить ефективно використати запаси існуючих боєприпасів, уникнути проблем із розподілом та логістикою нових набоїв та мінімізувати ризики.
У свою чергу, українські бійці, також мають отримувати нову натівську штурмову гвинтівку поступово. У відповідності до плану, перша партія модифікації WAC-47 поступить у дослідну експлуатацію у бойові підрозділи української армії, під час якої буде проходити збір всієї інформації щодо застосування штурмової гвинтівки безпосередньо у польових умовах. Збір відгуків від українських бійців дозволить внести необхідні зміни перед початком масового виробництва.
Окрім того, освоєння стрілецької зброї за стандартом НАТО, у випадку отримання Україною летального озброєння від західних партнерів, дозволить у більш стислі терміни та з більшою ефективністю його застосувати на полі бою.
Українська M16
Важливим аспектом у виробництві натівської гвинтівки є те, що її будуть виробляти в Україні на основі ліцензії від уряду США. При цьому перша ліцензія для випробування та оцінки була отримана три тижні тому.
Завдяки цьому ДП "Укроборонсервіс", що входить до складу ДК "Укроборонпром," спільно з американською компанією "Aeroscraft" вже у найближчий час будуть виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні.
"Цей проект дасть можливість переходу української армії та промисловості на стандарти НАТО. Наші бійці будуть озброюватися українською зброєю, що дасть поштовх усій економіці. Це означає роботу нашим підприємствам, створення робочих місць, збільшення кількість податків, підвищення технологічності виробництва. Окрім того, це стане ще одним етапом розвитку стосунків з євроатлантичними партнерами, а також інтегрує Україну в глобальні світові ринки", - підкреслив Заступник генерального директора з авіабудування та виробництва ДК "Укроборонпром" Володимир Коробов.
Окрім того, ДК "Укроборонпром" готовий, за умови фінансування з боку держави, побудувати завод по виробництву боєприпасів, як ще радянських, так і натівських калібрів. Всі проекти створення заводу вже знаходяться на розгляді Кабінету міністрів. Реалізація проекту після отримання коштів займе 18 місяців. Створення такого заводу, замість втрачених через російську агресію потужностей, дозволить вирішити стратегічну задачу - забезпечення обороноздатності України.
Джерела фото: Міноборони України, US Army.
А что, мы уже сделали новый украинский многоцелевой военный самолет?
А что, мы уже сделали новый комплекс ПВО???
А что, мы уже сделали новую украинскую баллистическую ракету?
А что, мы уже сделали новые станции РЭБ?
А что, мы уже сделали новые подводные лодки и корабли ВМФ Украины?
А что, мы уже НЕ ЗНАЕМ КУДА ДЕВАТЬ ДЕНЬГИ, осталось только начать выпуск М16????
Задрали барыги-дерибанщики и тут тоже ручки шаловливые погреть хотят!
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В Украине на момент начала АТО людям винтовки мосина выдавали с прицелом ПУ.
ТТ уже все утилизировали например. Так что стрелковое оружие нужно
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Или сбивать кацапские ракеты стреляя из М-16?
Чем не подходят АК, которых некуда девать на складах???
Мосинки говоришь выдавали? Так их выдавали такие же ватные уродцы, как ты, была их воля - вообще людей бы отправляли в АТО без оружия!
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Как минимум в Ак 47 имеются принципиальные отличия, значительно улучшающие конструкцию.
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В калаше есть как улучшения, так и ухудшения, по сравнению со штурмгевером.
Я пару видосов смотрел на эту тему.
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полностью наш образец
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Про огромную капризность и стрельбу "пока не заклинит" тоже понял.
Щя, погоди, пойду лапшу с ушей в кастрюлю сложу и можешь дальше заливать.
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Специальное оружие всегда дорого, и не для всех, а для решения узких задачь.
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При изготовлении пары тысяч в год оно останется просто эксклюзивной диковинкой для полицаев и спецназа. Если спецназ захочет его использовать.
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Вот в сетях куча исследований о погибших из-за отказа эмки, а кто считал, сколько погибло из-за того, что из калаша стрелял и не попал?
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