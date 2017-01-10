 Украинский аналог американской винтовки М16 будет называться WAC-47. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укроборонпром", украинский вариант штурмовой винтовки получил название WAC-47.
Благодаря модульной конструкции есть возможность устанавливать на винтовку различные по длине стволы: 10.5", 11.5", 14.5", 18" или 24". Например, пехотный снайпер может использовать длинный 24-дюймовый ствол, который обеспечивает ведение эффективного прицельного огня на 600 метров, а короткий 10,5-дюймовый ствол лучше отвечает потребностям индивидуального компактного автоматического оружия.
Использование модульного подхода позволяет адаптировать WAC-47 под различные калибры: 5,45х39, 7,62х39, 5,56х45 NАТО, а также под новейшие типы боеприпасов -.458 SOCOM (сверхмощный и тяжелый патрон с дозвуковой пулей) или 6.8 SPC II с высокой кинетической энергией и останавливающими свойствами.
Таким образом, WAC-47 может "работать" с калибром 7,62х39 или 5,45х39, которые находятся на вооружении украинской армии. При необходимости благодаря модульной конструкции эту штурмовую винтовку возможно переоснастить под использование патрона 5,56х45 NАТО, который, в соответствии со стандартом STANAG 4172, используется во всех штурмовых винтовках Альянса.
Первая партия WAC-47 поступит в опытную эксплуатацию в боевые подразделения украинской армии и будет тестироваться в полевых условиях. Сбор отзывов от украинских бойцов позволит внести необходимые изменения перед началом массового производства.
Винтовку будут производить в Украине на основе лицензии от правительства США. Первая лицензия для испытания и оценки была получена три недели назад.
"Этот проект даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО. Наши бойцы будут вооружаться украинским оружием, что даст толчок всей экономике. Это означает работу наших предприятий, создание рабочих мест, увеличение количества налогов, повышение технологичности производства. Кроме того, это станет еще одним этапом развития отношений с евроатлантическими партнерами, а также интегрирует Украину в глобальные мировые рынки", - заявил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов.
(Фото с сайта "Укроборонпрома")
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Даже производство М-16 ЕТО УЖЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЫВОК ВПЕРЁД!
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вот такой бизнес у медиков
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Новость хорошая только проблема что опоздала она на три года плюс год будут налаживать производство.Армии эти винтовку нужны сейчас,так как наличие таких винтовок позволило бы солдатам ВСУ получить пару сотен метров преимущества в прицельной дальности против российских наемников.И вовсе не обязательно покупать дорогие модели так как на рынках хватает моделей попроще,главное это наличие современных прицельных планок.И вооружать необходимо не Нацгвардию а именно войска на фронте и именно в зоне боевых столкновений.Для начала хватит пару-тройку десятков тысяч а там наладится и свое производство.Я не военный эксперт но считаю что серия АК на сегодня это оружие бедных и за последние 20 лет хваленые "калашниковы" не приняла на вооружение ни одна армия мира.
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