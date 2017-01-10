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Все про:алкоголь (1376) Херсонщина (560) ГФС (2224)

 В Херсонской области налоговики пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товара более чем на 2,5 миллиона, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины пресекли распространение фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые продавали фальсификат.

Продажа осуществлялась через сеть реализаторов, а также путем размещения объявлений в Интернете с использованием ряда служб доставки.
В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято почти 18,3 тысячи литров алкоголя, разлитого по бутылкам, оклеенным поддельными марками акцизного налога.

Стоимость изъятого алкоголя составляет более 2,5 миллиона гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из "цехов" во Львове и Черновцах изъяты 12,2 тонны поддельного алкоголя. ФОТОрепортаж

алкоголь гфс

алкоголь гфс

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Херсонской области налоговики пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товара более чем на 2,5 миллиона, - ГФС. ФОТОрепортаж
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