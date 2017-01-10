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Все про:контрабанда (1591) Луганщина (3554) мясо (178) Донбасс (11779) ГФС (2222)

 "Фантом" на Луганщине не пропустил на оккупированную территорию две тонны мяса. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали партию мяса, которую незаконно по речной переправе пытались доставить на оккупированную территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на незаконной переправе через реку Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка был задержан житель села Райгородка, который намеревался переправить через реку на временно неподконтрольную Украине территорию две тонны мяса свинины.

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гфсгфс


В настоящее время составлен протокол о свершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.
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2 000 кГ- это впечатляет. давно про Фантом не слишно было
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путіну то ясно що скаже .....
А нє фіг в воронежі було магазин рошен закривать.....
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заберіть собі хлопці. роздасте нужденим та в дит.будинки і дитячі садки...
а сєпари хай їдять те що підхвостом
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Это очень, очень крупная партия контрабанды за весь 2017 год.
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А КАК назвать курсирующие в ЛуганДонию и обратно СОСТАВЫ с углём, лесом, рудой и сталью????
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Когда фантом эшелоны с углем и древесиной начнет останавливать, тогда я пойму смысл этой организации...
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САЛОупу им отправьте)))
любимый деликатес сепаров и сруснявых)))
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шо т не пойму я, как "работает" этот "фантом" - месо нельзя, а электричество, воду, лес зарплаты, пенсии в "дыру" можно и из "дыры" уголек тоже можно...
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Eto glupo, po mojemu mneniju - toljko durak mozjet platitj dengi (pensiji) i zjelatjsjtob etu pensiju potratili pokupaja u vraga i okupanta, po mojemu, ocjenj glupo eto.
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А какая разница? Главное - обсуждать несчастного терпилу, попавшего на 10 тысяч, чем миллионные контрабандные перевозки угля и леса...
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Той факт, що він все це віз відкрито говорить про те, що такі перевезення там норма. Просто потрібно було створити картинку "боротьби" з контрабандою в тому цьому мужику просто не повезло. А після "картинки" все буде, як завжди.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Фантом" на Луганщине не пропустил на оккупированную территорию две тонны мяса. ФОТОрепортаж
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