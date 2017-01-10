 "Фантом" на Луганщине не пропустил на оккупированную территорию две тонны мяса. ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.Так, на незаконной переправе через реку Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка был задержан житель села Райгородка, который намеревался переправить через реку на временно неподконтрольную Украине территорию две тонны мяса свинины.

В настоящее время составлен протокол о свершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.