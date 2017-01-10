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Все про:аренда (135) взятка (3204) задержание (4774) Нацполиция (5392) Харьков (3974)

 Харьковские чиновники попались на взятке в 30 тыс. грн, - полиция. ФОТО

В Харькове главный специалист юридического департамента горсовета и заместитель начальника одного из районных отделов Государственной исполнительной службы задержаны при получении взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновники требовали 30 тыс. грн от директора общества за приостановление исполнения решения Хозяйственного суда о расторжении договора аренды и освобождении нежилого помещения коммунальной собственности. В дальнейшем за пользование помещением они вымогали ежемесячную "ренту" в сумме 6 тыс. гривен.

Средства получались в три этапа через директора юридической фирмы. Правоохранители задокументировали два факта вымогательства и получения взяток в сумме 5 и 13 тыс. гривен. 10 января должностные лица были задержаны при получении третьей части взятки в сумме 12 тыс. гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взяточнику из аэропорта "Киев" грозит до 12 лет лишения свободы

взятка взяточниквзятка взяточник

(Фото Нацполиции)
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Вы думаете, в харьковском горсовете хоть один чиновник может пальцем пошевелить без Гепы?
Тем более, что речь идет об аренде, отчуждении и т.д.
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Учитесь у Румынии.
Вот как надо работать.
"...Министр регионального развития. Министр транспорта.
Мэр Бухареста. Губернатор. Мэр Констанцы.
Брат бывшего президента Румынии..."
За три года - 3200 человек.
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ТАК ИХ УЖЕ НАЛОВИЛИ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК НУ И ЧТО ХОТЬ ОДИН СИДИТ? ПЕРВЫЙ ДОЛЖЕН ПОЙТИ ГЕПА И ПОД ВЫШАК ТОГДА БУДЕТ ДЕЛО!!!
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Тебя нужно во власть.Ты бы точно ничего не брал,а жил бы на одну зарплату,Да?
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Папавшимся хабарникам нада павысить зарплату на величину хабаря чи вкраденого и тада ани уже не будут НИКАДА !!!!
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За такую сумму точно сядут, а вот если бы 30 лямов, то просто бы пожурили.
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А ты бы сколько предпочел или ты бы не брал?
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В Украине основная проблема даже не чинуши.В Украине главная проблема то из чего ,те чинуши получаются-украинский народ.
Вчера в ларьке простая продавщица не переставая хаять воров и власть всунула мне просроченные товары и обсчитала на 10....
вот это и есть простойукраинский народ в большинстве своем.тут же обвиняем чинуш в воровстве но сами воруем еще больше как только предоставится возможность.
любойукраинец попав во власть становится хохлом тут же
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Цензор.НЕТФотоОбществоХарьковские чиновники попались на взятке в 30 тыс. грн, - полиция. ФОТО
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