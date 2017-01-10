 Харьковские чиновники попались на взятке в 30 тыс. грн, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновники требовали 30 тыс. грн от директора общества за приостановление исполнения решения Хозяйственного суда о расторжении договора аренды и освобождении нежилого помещения коммунальной собственности. В дальнейшем за пользование помещением они вымогали ежемесячную "ренту" в сумме 6 тыс. гривен.
Средства получались в три этапа через директора юридической фирмы. Правоохранители задокументировали два факта вымогательства и получения взяток в сумме 5 и 13 тыс. гривен. 10 января должностные лица были задержаны при получении третьей части взятки в сумме 12 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
(Фото Нацполиции)
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Тем более, что речь идет об аренде, отчуждении и т.д.
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Вот как надо работать.
"...Министр регионального развития. Министр транспорта.
Мэр Бухареста. Губернатор. Мэр Констанцы.
Брат бывшего президента Румынии..."
За три года - 3200 человек.
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Вчера в ларьке простая продавщица не переставая хаять воров и власть всунула мне просроченные товары и обсчитала на 10....
вот это и есть простойукраинский народ в большинстве своем.тут же обвиняем чинуш в воровстве но сами воруем еще больше как только предоставится возможность.
любойукраинец попав во власть становится хохлом тут же
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