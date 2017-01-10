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Все про:Черновицкая область (231) граница (2706) задержание (4774) контрабанда (1591) пограничники (1012) Румыния (448) сигареты (483)

 Трое контрабандистов, пытавшихся провезти сигареты в Румынию, задержаны на границе. ФОТО

На границе с Румынией задержаны злоумышленники, пытавшиеся переместить сигареты в эту страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сначала пограничники обнаружили одного человека, который тайно наблюдал за пограничными нарядами. Еще двух вероятных сообщников правоохранители задержали позже. Заметив охранников границы, те попытались скрыться, бросив свою ношу. Беглецов остановила группа реагирования, которая осуществила предупредительный выстрел вверх.

Задержанные, которые назвались гражданами Украины, никаких документов при себе не имели. В ходе осмотра личных вещей у одного из них были обнаружены две радиостанции, что свидетельствует об организованной подготовке к противоправной деятельности.

На троих правонарушителей были составлены административные протоколы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 145,5 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на польской границе. ФОТОрепортаж

сигареты

(Фото Госпогранслужбы)
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Сколько курильщиков не умрут от рака лёгких
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По-твоему это были последние сигареты на планете Земля?
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Показуха! Ежедневно границу пересекаеют десятки бусов с контрабандными сигаретами(и это только для одного кпп). С каждого буса погранцы берут мзду 3000$. При таких доходах контрабанда и корупция не искоренимы.
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А что же мы никогда не слышим, что бы там когда то кого то задерживали???
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Цензор.НЕТФотоОбществоТрое контрабандистов, пытавшихся провезти сигареты в Румынию, задержаны на границе. ФОТО
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