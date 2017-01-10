 Трое контрабандистов, пытавшихся провезти сигареты в Румынию, задержаны на границе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сначала пограничники обнаружили одного человека, который тайно наблюдал за пограничными нарядами. Еще двух вероятных сообщников правоохранители задержали позже. Заметив охранников границы, те попытались скрыться, бросив свою ношу. Беглецов остановила группа реагирования, которая осуществила предупредительный выстрел вверх.
Задержанные, которые назвались гражданами Украины, никаких документов при себе не имели. В ходе осмотра личных вещей у одного из них были обнаружены две радиостанции, что свидетельствует об организованной подготовке к противоправной деятельности.
На троих правонарушителей были составлены административные протоколы.
(Фото Госпогранслужбы)
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