 "Герой "ДНР" за 719 рублей! Финальная ликвидация": в России продают побрякушки боевиков "Новороссии". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, любителям "русского мира" предлагают купить "медали" и другие побрякушки по новогодним скидкам.

"Специальное предложение - взятие Львова всего за 539 рублей. Герой "ДНР" всего за 719 рублей!.. Победи укропов на нашем сайте!" - иронизирует известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"А есть там: "За взятие кредита"?" - интересуется еще один блогер.