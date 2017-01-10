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 "Герой "ДНР" за 719 рублей! Финальная ликвидация": в России продают побрякушки боевиков "Новороссии". ФОТОрепортаж

На одном из российских сайтов продают так называемые медали террористических организаций "ДНР", "ЛНР" и "новороссии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, любителям "русского мира" предлагают купить "медали" и другие побрякушки по новогодним скидкам.

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"Специальное предложение - взятие Львова всего за 539 рублей. Герой "ДНР" всего за 719 рублей!.. Победи укропов на нашем сайте!" - иронизирует известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.

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"Новогодняя скидка 10%. знач, к 9 мая должны за полцены продавать, главный же праздник. Особенно участникам гумконвоя, вот эта вообще сразила наповал)", - комментирует журналист Милан Лелич.

боевик побрякушка


"А за взятие Метро где?" - иронизирует еще один комментатор, напоминая разграбление гипермаркета в Донецке боевиками.

"А есть там: "За взятие кредита"?" - интересуется еще один блогер.

боевики побрякушки

"Финальная ликвидация"

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Дебилы медалек про запас наштамповали)) А где за форсирование Ла-Манша и за взятие Нью Йорка?
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А где спрашивается медаль "За Боярошник"?!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Герой "ДНР" за 719 рублей! Финальная ликвидация": в России продают побрякушки боевиков "Новороссии". ФОТОрепортаж
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