 "Герой "ДНР" за 719 рублей! Финальная ликвидация": в России продают побрякушки боевиков "Новороссии". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, любителям "русского мира" предлагают купить "медали" и другие побрякушки по новогодним скидкам.
"Специальное предложение - взятие Львова всего за 539 рублей. Герой "ДНР" всего за 719 рублей!.. Победи укропов на нашем сайте!" - иронизирует известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.
"Новогодняя скидка 10%. знач, к 9 мая должны за полцены продавать, главный же праздник. Особенно участникам гумконвоя, вот эта вообще сразила наповал)", - комментирует журналист Милан Лелич.
"А есть там: "За взятие кредита"?" - интересуется еще один блогер.
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