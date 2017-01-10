 Верховный Суд отказал Азарову в иске к СБУ, - Лубкивский. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лубкивский написал в Фейсбуке.
"Окончательное решение по этому делу принял 22 декабря 2016 года коллегия судей Верховного Суда Украины, отказав Азарову в допуске к производству по всем искам и заявлениям о пересмотре принятых судами решений", - отметил Лубкивский.
Азаров судится с СБУ и Лубкивским из-за якобы распространения недостоверной информации, которая нарушает личные неимущественные права истца - "право на уважение чести и достоинства, на неприкосновенность деловой репутации".
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срачне нужен...\может и правильно сделал...\
но вылазят тролли и "иже с ними" на такие темы как по звонку...
Игорёша в старой ипостаси вылез...
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может это правильное решение - нужно обдумать...
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ну и на это нужно решиться...
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