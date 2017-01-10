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Все про:Азаров (8909) СБУ (12962) Лубкивский Маркиян (281)

 Верховный Суд отказал Азарову в иске к СБУ, - Лубкивский. ДОКУМЕНТ

Экс-премьер-министр Николай Азаров проиграл все судебные инстанции в деле против СБУ и экс-советника бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко - Маркияна Лубкивского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лубкивский написал в Фейсбуке.

"Окончательное решение по этому делу принял 22 декабря 2016 года коллегия судей Верховного Суда Украины, отказав Азарову в допуске к производству по всем искам и заявлениям о пересмотре принятых судами решений", - отметил Лубкивский.

Азаров судится с СБУ и Лубкивским из-за якобы распространения недостоверной информации, которая нарушает личные неимущественные права истца - "право на уважение чести и достоинства, на неприкосновенность деловой репутации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азаров проиграл суд экс-советнику главы СБУ Лубкивскому. ДОКУМЕНТ

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Праздники, новостей особых нет,как и некоторых из форумчан,которые хоть и причислены к провокаторам не без объективных причин,но сайту с раскруткой помогали достаточно хорошо.
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сейчас вон тролли и петриоты на теме о сявченко повылазили - как в засаде сидели, ждали...
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админ решил что срач не нужен...\может и правильно сделал...\
но вылазят тролли и "иже с ними" на такие темы как по звонку...
Игорёша в старой ипостаси вылез...
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Зачем тогда просить уточнить время комментария?Я видела,что нарушения удалили,а потом исчезло все.
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чтобы вернуться пришлось писать пост - но все предыдущие исчезли...
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Те, что написали, только что, также исчезли.
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понимаю почему цензор написал - кому не нравиться, может покинуть форум...
может это правильное решение - нужно обдумать...
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да сам...\не - ну я конечно не навсегда, нужно от него отдохнуть...\
ну и на это нужно решиться...
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Если есть желание отдохнуть, значит нужно отдохнуть.У меня в этом месяце времени и так времени на сайт не будет.
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Хватит скыглить кровосиси. Берите лопату и садите капусту.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВерховный Суд отказал Азарову в иске к СБУ, - Лубкивский. ДОКУМЕНТ
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