 Аварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критической по уровню аварийности остается ситуация в Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской и Кировоградской областях.
Напомним, 8 января в результате осложнения погодных условий на дорогах Украины погибло 8 и травмировано 45 граждан.
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