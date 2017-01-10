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 Аварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая. КАРТА

За минувшие сутки в результате осложнения погодных условий на автодорогах Украины пострадали 75 человек, из них 1 погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критической по уровню аварийности остается ситуация в Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской и Кировоградской областях.

Напомним, 8 января в результате осложнения погодных условий на дорогах Украины погибло 8 и травмировано 45 граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики предупреждают киевлян о гололедице на дорогах, - КГГА

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