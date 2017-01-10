 Гражданин России пытался вывезти из Украины старинные монеты. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, автомобиль Volvo, на котором из Украины ехал гражданин России, остановили для проверки в пункте пропуска "Выступовичи". В подлокотнике обзорная группа обнаружила 4 коллекционные монеты - две 1801 года выпуска, 1802 и 1776 годов выпуска.
Монеты, которые, предположительно, имеют историческую и культурную ценность, изъяты и переданы Государственной фискальной службе.
(Фото Госпогранслужбы)
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