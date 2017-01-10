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 Гражданин России пытался вывезти из Украины старинные монеты. ФОТО

Пограничники и таможенники на границе с Беларусью обнаружили у гражданина РФ старинные монеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, автомобиль Volvo, на котором из Украины ехал гражданин России, остановили для проверки в пункте пропуска "Выступовичи". В подлокотнике обзорная группа обнаружила 4 коллекционные монеты - две 1801 года выпуска, 1802 и 1776 годов выпуска.

Монеты, которые, предположительно, имеют историческую и культурную ценность, изъяты и переданы Государственной фискальной службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине задержан украинец, пытавшийся вывезти в Россию 391 старинную монету. ФОТОрепортаж

монеты

(Фото Госпогранслужбы)
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Странно, что у нас еще есть пункты пропуска с кацапней и их союзниками беларусами. Может надо их снять бо Хуйло напалет
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Одна Александра 1, остальные трудно рассмотреть. Сейчас пошла манька делать копии таких монет, поэтому трудно оценить стоимость.
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эти похожи на настоящие, стоят конечно денег, но не слишком.
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Это зависит от монетного двора, сохранности, тиража...
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ебанная страна... во всем мире нет ограничений на перевоз, перемещение такого вот говна...
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а нас весь мир не ебёт, пусть хоть удавятся там все
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меня лично российская таможня шмонала на предмет монет, когда из Москвы в Киев ехал
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Во дурак,можно было просто в кошелёк положить ....
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Дебильные законы.. Я не могу повезти свои монеты куда захочу? То есть если в Украине то я могу их переплавить, расфигачить кувалдой, выкинуть в реку, море. А вот вывезти или продать за границу- низзя..
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Похоже серебро! Кацап озолотится хотел нечего в казломордию вывозить народное добро
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Да и на гербе двухголовый питух... так что возвращал лайно на историческу родину...
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Судя по картинкам - полный хлам. Абсолютно не коллекционные
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Pokazali typo rabotajet.Liudy tak malo razbirajetsia kakaja ix cena i dumajet oni dorogyje vot typo tamoznia molodcy.
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Для коллекционера они вообще не представляют интереса. А цена их равна стоимости серебра
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин России пытался вывезти из Украины старинные монеты. ФОТО
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