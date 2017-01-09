 Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора: Луценко и Троян взяли под личный контроль ход расследования. ФОТО

Об этом сообщает

со ссылкой на "

".

По словам Артема Полежаки, его 38-летний брат с дочерью ехали на своем автомобиле ВАЗ-2102 в Харькове по Салтовскому шоссе, когда на их полосу вылетел внедорожник Toyota Prado, за рулем которого находился пьяный Мороз Павел Игоревич 1980 года рождения. Как рассказал сам поэт, находящийся в нетрезвом состоянии Мороз уже совершил к этому времени несколько ДТП и убегал от полиции.

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Лобового столкновения избежать не удалось, 38-летний брат поэта и его 8-месячная дочь погибли.

Мороз на данный момент содержится под арестом без права залога, но уже в соцсетях говорят, что "идет работа" по его отбеливанию и выводу из дела до суда. По словам Дмитрия Полежаки, брата Артема и Александра, виновного в ДТП пытаются "отмазать" по указанию из Киева. Поэтому внимание общественности и СМИ к этому делу крайне важно.

При этом патрульные уже сообщили харьковским СМИ, что водитель на месте аварии вел себя неадекватно и предлагал им взятки.

"Характерный запах алкоголя изо рта. Он едва держался на ногах. Не мог объяснить, что произошло. Предлагал "порешать" за денежное вознаграждение", - рассказал патрульный полицейский Алексей Набока.

Алкоголь в крови виновника аварии в 8 раз превышал норму, отметила волонтер Эмма Шиманович.

Невестка Полежаки находится в больнице в тяжелом состоянии.

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В соцсетях

. В то же время сам поэт просит, чтобы информация о случае была максимально распространена.

Один из лидеров фолк-рок-группы "Kozak System" Иван Лене сообщил в понедельник, что "информация дошла до неравнодушных", поэтому это дело взяли на свой личный контроль руководители Генпрокуратуры и Нацполиции.

В поддержку Полежаки и его семьи выступили известные писатели, волонтеры и депутаты. В частности поддержку поэту высказал уже и генеральный прокурор

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Нардеп (Радикальная партия) Андрей Лозовой