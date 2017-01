 Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ВИДЕО

Об этом пишет TVN24.pl , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду "Американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 "Абрамс" на польской земле. Это не первая такая машина в Польше, но первое подразделение танковой бригады, которая перебрасывается НАТО на восток", - сообщает издание.Фотографию опубликовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в ЕС. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.

#HappeningNow: #Soldiers prep to convoy armored brigade to Poland, then they'll spread across region to train #AtlanticResolve #StrongEurope pic.twitter.com/n4PFVKdXQF