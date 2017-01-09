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Все про:НАТО (5108) Польша (3551) США (11602) танк (628)

 Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ВИДЕО

В Польшу прибыла военная техника - первая партия танков из Соединенных Штатов, в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом пишет TVN24.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 "Абрамс" на польской земле. Это не первая такая машина в Польше, но первое подразделение танковой бригады, которая перебрасывается НАТО на восток", - сообщает издание.

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Фотографию опубликовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в ЕС. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.


"Первый танк "All American" прибыл в Польшу", - говорится в сообщении 16-й Бригады.








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Ранее сообщалось, что 250 американских солдат, составляющих часть танковой бригады для укрепления восточного фланга НАТО, прибыли на аэродром до Вроцлава (Нижне-силезское воеводство) на полигон неподалеку Жаганя (Любуское воеводство).

Напомним, что в порту немецкого города Бремерхафен 6 января началась разгрузка американской военной техники в рамках размещения в Восточной Европе по программе НАТО "Atlantic Resolve".

В странах Восточной и Центральной Европы будут размещены 4000 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады и 4-й пехотной дивизии США, которые будут иметь на вооружении 87 танков.

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Как известно, США еще в апреле прошлого года объявили о планах разместить в Восточной Европе бронетанковую бригаду в рамках усилий НАТО по противодействию агрессивной политике России.
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А я токо хотел спросить, а фейки от ТК Звезда, что это в Украину поставка танков была уже состряпали...
Вижу, уже состряпали
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да что ты будешь делать...мор в лошадином ведомстве

Edmond Dantes™ ‏@deMonte_Cristo 16 мин.16 минут назад
В Афинах скончался российский консул ©
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Дурни? Сравните их вооружение с новейшими нанорусским ширпотребом.
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Ты уже в лесу с гранатой Карла ? Ждешь натовский танк и жуешь копченого хомячка ?
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Но ты хоть зиганул на пальтрет Гудериана ?
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Деда воевал в панцерваффе ? Хороший деда , ведь больше никто американские танки не взрывал .
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Соотношение безвозвратных потерь танков в "легендарном" сражении под Прохоровкой 5:197 в пользу вермахта. Свисти ещё, недоделанное.
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сынок вот когда немецко-американские пизденыши будут расписывать кремль как советский солдат рейхстаг тогда и вставишь свои пять копеек
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Вот уж говнолепы обосрутся - будет новый материал для воняния ... то есть - ваяния! Американские парни спокойно делают свою работу - каждый эшелон с бронетехникой - это еще один оборот ручки тисков, в которые зажаты яйца плешивого!
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Это как получается туда танки подтянули на случай если нас перемелят, Это что за слив. Эти танки должны быть в АТО или нас за пушечное мясо считают
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Не паникуй , пока русня будет эвакуировать Воронеж танки в Харькове будут .
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Танк хороший, но не для нас. Очень сложный, прожорливый и малопригодный для ВСУ. К ним нужна мощная поддержка и управление, чего у нас нет. Плюс другие генералы, а не петины кастраты. Нам нужны противотанковые средства и средства обнаружения-наведения. Все это понты для приезжих. Американцы в петиных окопах тухлую тушенку жрать не будут. Им разносолы подавай и бордели. По-этому кацапы с нами нихера сделать не могут, т.к. украинцы неприхотливые, воюют лучше и осмысленней.
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дядя, ты проспал всю зраду, не тупи так больше
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Н а рт у кацов пердаки подгорают!Орут что шапками закидают!
Там к каждому пердаку надо по огнетушителю привязать,а то мацвабад раньше времени сгорит!
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Ежели фанерную "Срамату" заведут , то точно шапками закидают ... Ну или петухами из навоза ...
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Интересно, а какой танк лучше - новый БМ "Оплот" или старичок "Абрамс"?
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Пока наверное Абрамс , до испытаний Оплотов боем , а че с Арматой не сравниваешь ?
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Заявить можно какие хочешь ТТХ , надо потом их выполнить , вот увидим Армату в бою тогда и сравним .
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С ТОЙ сРАМАТОЙ)))ШО ЗАГЛОХЛА НА КРОВАВОЙ ПЛОЩАДИ???))))
так ху+е сравнивать? Она ведь не доедет до полегона))))))))
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и еще)))сколько СРАМАТ выпущено?
Про ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ ващего сифилитика Пети первого слыхал???))))
Это с той же серии)))
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любой на Красной площади!))))
под гусеницами которого ХУ*ЛО)))
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Хорошо бы, чтобы и на Украину прибыли такие новенькие, железные, импортные танки.
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Не пались . Верно писать "в Украину" . А то так и будешь всю жизнь в чмырях ольгинских ходить ...
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Мне на этом форуме скрывать нечего.)
Там ниже я написал по поводу лингвистических размежеваний.
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Напиши лучше , какой тебе больше боярышник ндравицца . У кацапни их несколько сортов ...
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не на Украине...а В УКРАИНЕ!!!!
а в остальном МЫСЛЬ ЗДАВАЯ!!!)))
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Это же не ваша державная мова.)
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А с чего это тебя епсти должно , убогое ? И почему это американцы от английского не отказались , а-я-яй ...
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Я не спрашивал тебя про американцев, вроде бы?)
Ты точно не воспринимаешь написанное на русском языке.
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Прибежало из-за поребрика погавкать ? Странные существа эти лишнехромосомы , живут в говне и грязи и гордятся этим фактом ... Ты хоть новогоднего говняного петуха слепило или так с бутылки и не вставал ?
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А чего вы не отказываетесь от русского языка, всё-таки? Это же одно из составляющих окончательного отделения от угро-финских вариантов?)
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Так тут русских много , просто рассею не любят .
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Я не знаком с украинским фольклором, к сожалению.)
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Если ты так и думаешь, без запятых, у меня для тебя плохие новости. Ставь Лениных обратно.)
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Так это у сикелева надо спросить. А на русском даже ВСУ разговаривает. Ты действительно такой тупой?
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А зачем они говорят по-русски?
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Шоб сподручней твоих казламордых собратьев в скотомогильники паковать .
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Дабы таких , как ты , говнецом от души кормить . Украинский у нас для праздника и души .
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Я переведу через гугл, чего не пойму, не переживай. Пиши на державном, главное.)
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А вы что, приватизировали русский язык? Может еще скажешь что Толстой и Чехов тоже были бы на вашей стороне?
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Конечная цель - эти танки должны выгружаться на восточных границах Украины - отделить Европу от Орды
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Ну, по факту они выгружаются за западными границами Украины. Так что ты в Орде, придурок. Поздравляю!
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Российский консул в Афинах был найден мертвым в своей квартире

9 января 2017

21:02
российский консул в Афинах был найден мертвым в своей квартире, сообщает греческое издание «Прото тема».

Отмечается, что он не вышел на работу и не отвечал на звонки, после чего его коллеги вместе с сотрудниками полиции приехали к нему домой.
Полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело консула.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, речь идет о российском консуле Андрее Маланине...
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Чего только не сделают кацапы, что бы на работу не ходить!
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Скоро ТРАМП "повзрослеет" и пришлёт нам нечто покруче "Абрамса". Русня, запасайтесь макинтошами... деревянными!
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ГДЕ ВЫ УЕБА++Ы ДВЕ ТАНКОВЫЕ КОЛОНЫ ПРОСРАЛИ ЗА ЧАС))))
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в Грузии тоже немало просрали, Хрулёв знает не понаслышке когда бросал свое подразделение спасая свою ж.
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Можна пару ВСУшникам для тестування на герць з кацапами. Та побояться американці. Надто машини дорогі , тай не зовсім техніку для війни розвантажують , так , більш для понтів , або по іншому пропоганди , думають , шо ЕрЕфійці злякаються, а кацапи за боярішником навіть не помітять. Щож не скоро люди на Марс летіти зберуться. Може й насправді московія це імперія зла ?
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Сверху скрепы, внутри вата -
Это русский танк Армата!

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ай яй яй, кричали про "про", а получили и про и броню и контингент. Маладэссс, тупин)))
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Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход... (с)


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В 3/14дерации уже подсчитывают, сколько нужно фанеры и краски, что бы отремонтировать то древнее гавно, что у них есть и выдать в ответном ролике за "новейшие расейские разработки для аэрокосмической кавалерии РФ"...
Денех пока насобирали на 16 рулонов изоленты...
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Польша и Литва. Кенигсбергская республика?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПервые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ВИДЕО
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