 Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ВИДЕО

"Американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 "Абрамс" на польской земле. Это не первая такая машина в Польше, но первое подразделение танковой бригады, которая перебрасывается НАТО на восток", - сообщает издание.
Фотографию опубликовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в ЕС. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.
"Первый танк "All American" прибыл в Польшу", - говорится в сообщении 16-й Бригады.
#HappeningNow American tanks rolling onto Polish soil! #KnightsPride #Readiness @USArmyEurope @SECARMY @GENMarkMilley @UnderSecArmyPA @NATO pic.twitter.com/xbOcn72wOK- 16th SB (@16thSustBde) 9 января 2017 г.
#HappeningNow: #Soldiers prep to convoy armored brigade to Poland, then they'll spread across region to train #AtlanticResolve #StrongEurope pic.twitter.com/n4PFVKdXQF- U.S. Army Europe (@USArmyEurope) 8 января 2017 г.
#HappeningNow 1-66 Armor, 3rd ABCT, 4th ID has arrived to Poland! #KnightsPride #AtlanticResolve @SECARMY @USAMurphy @USArmyEurope pic.twitter.com/ZBRSHYe9QS- 16th SB (@16thSustBde) 8 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что 250 американских солдат, составляющих часть танковой бригады для укрепления восточного фланга НАТО, прибыли на аэродром до Вроцлава (Нижне-силезское воеводство) на полигон неподалеку Жаганя (Любуское воеводство).
Напомним, что в порту немецкого города Бремерхафен 6 января началась разгрузка американской военной техники в рамках размещения в Восточной Европе по программе НАТО "Atlantic Resolve".
В странах Восточной и Центральной Европы будут размещены 4000 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады и 4-й пехотной дивизии США, которые будут иметь на вооружении 87 танков.
Как известно, США еще в апреле прошлого года объявили о планах разместить в Восточной Европе бронетанковую бригаду в рамках усилий НАТО по противодействию агрессивной политике России.
Вижу, уже состряпали
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Edmond Dantes™ @deMonte_Cristo 16 мин.16 минут назад
В Афинах скончался российский консул ©
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по м о р ю не х о д я т .
07 января 2017 года.
http://www.bbc.com/russian/news-38538810
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Там к каждому пердаку надо по огнетушителю привязать,а то мацвабад раньше времени сгорит!
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41 хвилину томуАдмин граница с Крымом - КПП Коланчак сегодня днем))) по секрету если что.)))
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так ху+е сравнивать? Она ведь не доедет до полегона))))))))
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Про ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ ващего сифилитика Пети первого слыхал???))))
Это с той же серии)))
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под гусеницами которого ХУ*ЛО)))
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Вот русня в 2012-м писала.
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Там ниже я написал по поводу лингвистических размежеваний.
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а в остальном МЫСЛЬ ЗДАВАЯ!!!)))
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Ты точно не воспринимаешь написанное на русском языке.
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9 января 2017
21:02
российский консул в Афинах был найден мертвым в своей квартире, сообщает греческое издание «Прото тема».
Отмечается, что он не вышел на работу и не отвечал на звонки, после чего его коллеги вместе с сотрудниками полиции приехали к нему домой.
Полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело консула.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, речь идет о российском консуле Андрее Маланине...
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Это русский танк Армата!
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Пойдут машины в яростный поход... (с)
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Денех пока насобирали на 16 рулонов изоленты...
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