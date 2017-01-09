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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:НАТО (5108) Польша (3551) США (11602) танк (628)

 Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Польшу прибыла военная техника - первая партия танков из Соединенных Штатов, в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом пишет TVN24.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 "Абрамс" на польской земле. Это не первая такая машина в Польше, но первое подразделение танковой бригады, которая перебрасывается НАТО на восток", - сообщает издание.

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Фотографию опубликовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в ЕС. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.


"Первый танк "All American" прибыл в Польшу", - говорится в сообщении 16-й Бригады.








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Ранее сообщалось, что 250 американских солдат, составляющих часть танковой бригады для укрепления восточного фланга НАТО, прибыли на аэродром до Вроцлава (Нижне-силезское воеводство) на полигон неподалеку Жаганя (Любуское воеводство).

Напомним, что в порту немецкого города Бремерхафен 6 января началась разгрузка американской военной техники в рамках размещения в Восточной Европе по программе НАТО "Atlantic Resolve".

В странах Восточной и Центральной Европы будут размещены 4000 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады и 4-й пехотной дивизии США, которые будут иметь на вооружении 87 танков.

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Как известно, США еще в апреле прошлого года объявили о планах разместить в Восточной Европе бронетанковую бригаду в рамках усилий НАТО по противодействию агрессивной политике России.
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Коцапы не занимаются такими мелочами ... Они лакают бояру и лепят говняных петухов ...
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На завданні , чекає команди , там багато таких , тільки встигай вибухівку передавати .
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Ну вот видишь ... А ти українською просив , вбогий ...
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Звикай , подивись ЦН трьохрічної давнини і зараз та порівняй скільки почало писати українською , кремльовський недопалок навіть проти россійської мови зміг настроїти людей .
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Дабы таких , как ты , говнецом от души кормить . Украинский у нас для праздника и души .
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Мені "пробувати" не потрібно . Я зі Львова і з дитинства розмовляю українською .
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А вы что, приватизировали русский язык? Может еще скажешь что Толстой и Чехов тоже были бы на вашей стороне?
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Слушна думка , підтримую , в наших школах вже нема російської .
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Да и Слава Богу, что нет, занимайтесь собой.)
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Конечная цель - эти танки должны выгружаться на восточных границах Украины - отделить Европу от Орды
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Так він написав про кінцеву ціль , чому бояра забирає в людей розум .
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Вот только время ещё рассудит на счёт придурков.Ничего не утверждаю.
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Российский консул в Афинах был найден мертвым в своей квартире

9 января 2017

21:02
российский консул в Афинах был найден мертвым в своей квартире, сообщает греческое издание «Прото тема».

Отмечается, что он не вышел на работу и не отвечал на звонки, после чего его коллеги вместе с сотрудниками полиции приехали к нему домой.
Полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело консула.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, речь идет о российском консуле Андрее Маланине...
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Чего только не сделают кацапы, что бы на работу не ходить!
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шото у русни какой-то падеж на дипломатов начался... или боярышник завезли? )
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Скоро ТРАМП "повзрослеет" и пришлёт нам нечто покруче "Абрамса". Русня, запасайтесь макинтошами... деревянными!
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так валали кучу нехороших слов про Трампа, а теперь вдруг пришлет, это что за проституция батенька. определитесь как нибудь
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ГДЕ ВЫ УЕБА++Ы ДВЕ ТАНКОВЫЕ КОЛОНЫ ПРОСРАЛИ ЗА ЧАС))))
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в Грузии тоже немало просрали, Хрулёв знает не понаслышке когда бросал свое подразделение спасая свою ж.
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И это были простые виноградари и пастухи из Ичкерии.
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и соотношение войск было даже не 1 к 4...
не считая авиацию и арту....
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пацанов за хер пропустили через мясорубку!
Русский ВАНЯ для Кремля всегда был быдлом и куском мяса...
Они будут мычать за Пудинга даже тогда когда им будут резать головы...
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Можна пару ВСУшникам для тестування на герць з кацапами. Та побояться американці. Надто машини дорогі , тай не зовсім техніку для війни розвантажують , так , більш для понтів , або по іншому пропоганди , думають , шо ЕрЕфійці злякаються, а кацапи за боярішником навіть не помітять. Щож не скоро люди на Марс летіти зберуться. Може й насправді московія це імперія зла ?
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Сверху скрепы, внутри вата -
Это русский танк Армата!

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ай яй яй, кричали про "про", а получили и про и броню и контингент. Маладэссс, тупин)))
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Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход... (с)


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В 3/14дерации уже подсчитывают, сколько нужно фанеры и краски, что бы отремонтировать то древнее гавно, что у них есть и выдать в ответном ролике за "новейшие расейские разработки для аэрокосмической кавалерии РФ"...
Денех пока насобирали на 16 рулонов изоленты...
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Польша и Литва. Кенигсбергская республика?
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Похоже Кинигсберг первым возвратится на родину.
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Мабуть вже завтра в Донецьку і Луганську різко підніметься попит на цивільний одяг...
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По меморандуму эти танки должны завозиться в Украину, а не Польшу.
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Трамп же говрил"наладить отношения с расеей" ну вот и готовяться они. Чо вы паникуете, подготовяться и как наладят отношения!
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Красавцы! Ну вот почему это не происходит где-то под Днепром?!!
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- держите меня 40 человек!
щас я этим обамрамсам покажу!

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Жириновский всегда ЛЮБИЛ АРМИЮ!!!)))
в прямом смысле
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и ви хотите мне сказать за Раньо Неро, шо он таки не предвидел этой переброски войск со своего 15 века?
тада сходите по ссылке в 2016 год и убеждайтесь самостоятельно
www.enricobaccarini.com/le-profezie-del-ragno-nero-dal-2011-al-2020/
чуть не забыл -за 2017 год кацапам читать не рекомендую
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Эх-х ЦЕНЗОР, нужно было подать эту новость в сокращенном варианте: "НАТО прислало танки в восточную европу" ФСЬО
А мы тут уже сами рассказали бы, где эти танки расположены...
Надо же вату и тролей держать в ватном положении
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Догавкался путлеровский недоумок, не сиделось твари кбшной в стране с нефтью по 100 баксов, вот что бывает когда маразматическая рухлядь пытается доказать шо оно мужик.
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http://censor.net.ua/forum/522760/pochemu_tank_oplot_luchshe_abramsa
.

Почему танк Оплот лучше Абрамса?
Потому, что гешефт от николаевский овощеводов -победил здравый с м ы с л.


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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПервые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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