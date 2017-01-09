 Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 "Абрамс" на польской земле. Это не первая такая машина в Польше, но первое подразделение танковой бригады, которая перебрасывается НАТО на восток", - сообщает издание.
Фотографию опубликовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в ЕС. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.
"Первый танк "All American" прибыл в Польшу", - говорится в сообщении 16-й Бригады.
#HappeningNow American tanks rolling onto Polish soil! #KnightsPride #Readiness @USArmyEurope @SECARMY @GENMarkMilley @UnderSecArmyPA @NATO pic.twitter.com/xbOcn72wOK- 16th SB (@16thSustBde) 9 января 2017 г.
#HappeningNow: #Soldiers prep to convoy armored brigade to Poland, then they'll spread across region to train #AtlanticResolve #StrongEurope pic.twitter.com/n4PFVKdXQF- U.S. Army Europe (@USArmyEurope) 8 января 2017 г.
#HappeningNow 1-66 Armor, 3rd ABCT, 4th ID has arrived to Poland! #KnightsPride #AtlanticResolve @SECARMY @USAMurphy @USArmyEurope pic.twitter.com/ZBRSHYe9QS- 16th SB (@16thSustBde) 8 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что 250 американских солдат, составляющих часть танковой бригады для укрепления восточного фланга НАТО, прибыли на аэродром до Вроцлава (Нижне-силезское воеводство) на полигон неподалеку Жаганя (Любуское воеводство).
Напомним, что в порту немецкого города Бремерхафен 6 января началась разгрузка американской военной техники в рамках размещения в Восточной Европе по программе НАТО "Atlantic Resolve".
В странах Восточной и Центральной Европы будут размещены 4000 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады и 4-й пехотной дивизии США, которые будут иметь на вооружении 87 танков.
Как известно, США еще в апреле прошлого года объявили о планах разместить в Восточной Европе бронетанковую бригаду в рамках усилий НАТО по противодействию агрессивной политике России.
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9 января 2017
21:02
российский консул в Афинах был найден мертвым в своей квартире, сообщает греческое издание «Прото тема».
Отмечается, что он не вышел на работу и не отвечал на звонки, после чего его коллеги вместе с сотрудниками полиции приехали к нему домой.
Полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело консула.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, речь идет о российском консуле Андрее Маланине...
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не считая авиацию и арту....
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Русский ВАНЯ для Кремля всегда был быдлом и куском мяса...
Они будут мычать за Пудинга даже тогда когда им будут резать головы...
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Это русский танк Армата!
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Пойдут машины в яростный поход... (с)
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Денех пока насобирали на 16 рулонов изоленты...
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СТРЕМНО!!!
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щас я этим обамрамсам покажу!
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в прямом смысле
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тада сходите по ссылке в 2016 год и убеждайтесь самостоятельно
www.enricobaccarini.com/le-profezie-del-ragno-nero-dal-2011-al-2020/
чуть не забыл -за 2017 год кацапам читать не рекомендую
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А мы тут уже сами рассказали бы, где эти танки расположены...
Надо же вату и тролей держать в ватном положении
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.
Почему танк Оплот лучше Абрамса?
Потому, что гешефт от николаевский овощеводов -победил здравый с м ы с л.
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