 Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Аброськин прибыл в расположение спецназовцев, чтобы поздравить бойцов и определить первоочередные шаги по дальнейшему развитию подразделения, главная задача которого - безопасность жителей и защита от террористической угрозы.
- Сегодня, 9 января 2017 года, дали дорогу в жизнь спецподразделению КОРД. В его состав вошли сотрудники полиции, которые прошли отбор, 2-х месячные курсы выживания, получили соответствующий сертификат бойца КОРД и прошли переаттестацию. Наше спецподразделение должно быть лучшим, - отметил генерал Аброськин.
Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна. После этого было объявлено о назначении полицейских на должности.
- Полиция Донецкой области прошла аттестацию. Есть ряд работников, которые должны быть уволены из органов Национальной полиции, есть те, которые будут назначены на должности низшего уровня, а есть люди, которые показали серьезные результаты, и мы будем рассматривать их на повышение. И сегодня на должности спецподразделения мы назначили тех бойцов, которые прошли соответствующую подготовку, которые достойны. Можно сказать, с этого дня в Донецкой области начинает свое существование спецподразделение КОРД, - отметил Вячеслав Аброськин.
Они шли к этому около года. Прошли жесткий отбор, курс выживания, спецподготовку по международным стандартам в Киеве и получили сертификаты КОРДа. До этого дня дошли только самые выносливые и профессиональные.
Сегодня КОРД Главного управления НП в Донецкой области - мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий.
Командиром отряда стал опытный боец с позывным"Тридцать третий", который, к слову, получил высший балл при сдаче тестов. Среди бойцов - участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.
Глава полиции Донецкой области отметил, что в настоящее время полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения. Бойцы имеют на вооружении современное оружие, спецтехнику, в частности современный украинский бронеавтомобиль "Варта", который выдерживает взрыв 6 кг тротила.
Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2 - 3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.
Генерал призвал отряд КОРД к активной работе и поставил задачу создать действительно мощный, сплоченный коллектив, способный противостоять любым угрозам.
- С сегодняшнего дня вы - единый коллектив. Вы должны чувствовать спину товарища. Вы теперь сами - своего рода оружие и прежде чем сделать шаг, должны сто раз отмерить и уже с уверенностью нанести удар по преступности, по тем террористам, которые воюют против нас. Вы работаете в условиях большей опасности, чем любое другое спецподразделение в стране. Желаю, чтобы вы действительно стали лучшим спецподразделением полиции в Украине, - обратился к бойцам Вячеслав Аброськин, отметив, что для этого у спецназовцев сейчас есть все условия.
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3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО(108)
В Новолуганском изменили номер вызова полиции: набирая "102" люди попадали к террористам(45)
"У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать", - Аброськин сообщил об открытии пункта полиции в Новолуганском. ФОТОрепортаж(95)
На КПВВ "Майорск" задержана женщина, работавшая на террористов "ДНР", - Аброськин(70)
"Впечатление, что город вымер", - Аброськин о ночном визите в Марьинку(0)
Боевики выпустили около 100 мин 120-мм калибра по Водяному: повреждены жилые дома, погибли домашние животные, - полиция. ФОТОрепортаж(71)
Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: сгорели дома, - Аброськин. ФОТО(2)
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на передовой нет дронов, нет авто предназначенных для эвакуации раненых,
волонтёры по-прежнему обеспечивают ВСУ и добровольцев
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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І чим воно буде займатися?Ясно шо не буде брати участь в АТО-----------А шо на Даунбасі груши не ростут????))))
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Судно "Resolve" подвезло в Германию новую партию танков 2500(!!!)шт. На подходе к берегам Германии еще судна "Freedom" та "Endurance", которые причалят на днях и подвезут еще больше техники. Всю эту военную технику перебросят по железной дороге к границам московии (Страны Балтии, Польша).
https://www.youtube.com/watch?v=Nr1r62b7UQY
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Теперь читаем.
В немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши. По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.
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П. С - "они еще гаишников расстреляли с патрулем..." - це дійсно така версія ?
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#С14 підпалили шини під судом. Завтра хочуть відпустити останніх 2 беркутівців. Відео.
https://www.youtube.com/watch?v=2mNIZWMJWiQ&feature=youtu.be …
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нацгвардійцівмушкетерів Пороха ? ....
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