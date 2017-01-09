 Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области Аброськин прибыл в расположение спецназовцев, чтобы поздравить бойцов и определить первоочередные шаги по дальнейшему развитию подразделения, главная задача которого - безопасность жителей и защита от террористической угрозы.- Сегодня, 9 января 2017 года, дали дорогу в жизнь спецподразделению КОРД. В его состав вошли сотрудники полиции, которые прошли отбор, 2-х месячные курсы выживания, получили соответствующий сертификат бойца КОРД и прошли переаттестацию. Наше спецподразделение должно быть лучшим, - отметил генерал Аброськин.Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна. После этого было объявлено о назначении полицейских на должности.- Полиция Донецкой области прошла аттестацию. Есть ряд работников, которые должны быть уволены из органов Национальной полиции, есть те, которые будут назначены на должности низшего уровня, а есть люди, которые показали серьезные результаты, и мы будем рассматривать их на повышение. И сегодня на должности спецподразделения мы назначили тех бойцов, которые прошли соответствующую подготовку, которые достойны. Можно сказать, с этого дня в Донецкой области начинает свое существование спецподразделение КОРД, - отметил Вячеслав Аброськин.Они шли к этому около года. Прошли жесткий отбор, курс выживания, спецподготовку по международным стандартам в Киеве и получили сертификаты КОРДа. До этого дня дошли только самые выносливые и профессиональные.Сегодня КОРД Главного управления НП в Донецкой области - мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий.Командиром отряда стал опытный боец ​​с позывным"Тридцать третий", который, к слову, получил высший балл при сдаче тестов. Среди бойцов - участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.

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Глава полиции Донецкой области отметил, что в настоящее время полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения. Бойцы имеют на вооружении современное оружие, спецтехнику, в частности современный украинский бронеавтомобиль "Варта", который выдерживает взрыв 6 кг тротила.Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2 - 3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.Генерал призвал отряд КОРД к активной работе и поставил задачу создать действительно мощный, сплоченный коллектив, способный противостоять любым угрозам.- С сегодняшнего дня вы - единый коллектив. Вы должны чувствовать спину товарища. Вы теперь сами - своего рода оружие и прежде чем сделать шаг, должны сто раз отмерить и уже с уверенностью нанести удар по преступности, по тем террористам, которые воюют против нас. Вы работаете в условиях большей опасности, чем любое другое спецподразделение в стране. Желаю, чтобы вы действительно стали лучшим спецподразделением полиции в Украине, - обратился к бойцам Вячеслав Аброськин, отметив, что для этого у спецназовцев сейчас есть все условия.