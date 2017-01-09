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Все про:Нацполиция (5386) Донецкая область (3502) Аброськин (257) КОРД (95) Переаттестация (93)

 Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В декабре 2016 года полиция Донецкой области прошла аттестацию, по результатам которой сейчас формируется новый штат. Сегодня приказом начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина на должности спецподразделения Корпус оперативно-внезапной действия (КОРД) назначены бойцы, которые прошли все испытания, подготовку в Киеве и доказали, что достойны работать в обновленной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Аброськин прибыл в расположение спецназовцев, чтобы поздравить бойцов и определить первоочередные шаги по дальнейшему развитию подразделения, главная задача которого - безопасность жителей и защита от террористической угрозы.



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- Сегодня, 9 января 2017 года, дали дорогу в жизнь спецподразделению КОРД. В его состав вошли сотрудники полиции, которые прошли отбор, 2-х месячные курсы выживания, получили соответствующий сертификат бойца КОРД и прошли переаттестацию. Наше спецподразделение должно быть лучшим, - отметил генерал Аброськин.

Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна. После этого было объявлено о назначении полицейских на должности.

- Полиция Донецкой области прошла аттестацию. Есть ряд работников, которые должны быть уволены из органов Национальной полиции, есть те, которые будут назначены на должности низшего уровня, а есть люди, которые показали серьезные результаты, и мы будем рассматривать их на повышение. И сегодня на должности спецподразделения мы назначили тех бойцов, которые прошли соответствующую подготовку, которые достойны. Можно сказать, с этого дня в Донецкой области начинает свое существование спецподразделение КОРД, - отметил Вячеслав Аброськин.

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Они шли к этому около года. Прошли жесткий отбор, курс выживания, спецподготовку по международным стандартам в Киеве и получили сертификаты КОРДа. До этого дня дошли только самые выносливые и профессиональные.

Сегодня КОРД Главного управления НП в Донецкой области - мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий.

Командиром отряда стал опытный боец ​​с позывным"Тридцать третий", который, к слову, получил высший балл при сдаче тестов. Среди бойцов - участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.

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Глава полиции Донецкой области отметил, что в настоящее время полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения. Бойцы имеют на вооружении современное оружие, спецтехнику, в частности современный украинский бронеавтомобиль "Варта", который выдерживает взрыв 6 кг тротила.

Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2 - 3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.

Генерал призвал отряд КОРД к активной работе и поставил задачу создать действительно мощный, сплоченный коллектив, способный противостоять любым угрозам.

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- С сегодняшнего дня вы - единый коллектив. Вы должны чувствовать спину товарища. Вы теперь сами - своего рода оружие и прежде чем сделать шаг, должны сто раз отмерить и уже с уверенностью нанести удар по преступности, по тем террористам, которые воюют против нас. Вы работаете в условиях большей опасности, чем любое другое спецподразделение в стране. Желаю, чтобы вы действительно стали лучшим спецподразделением полиции в Украине, - обратился к бойцам Вячеслав Аброськин, отметив, что для этого у спецназовцев сейчас есть все условия.
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І чим воно буде займатися?Ясно шо не буде брати участь в АТО.
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они этому не обучены. они все больше по крышеванию наркоты или контрабанде тренированы, ну может бабушку где то запугать и ограбить которая картошку с огорода продает.
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контрабанду сопровождать до границы с дамбасией
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заград отряд. чего тут непонятного

на передовой нет дронов, нет авто предназначенных для эвакуации раненых,
волонтёры по-прежнему обеспечивают ВСУ и добровольцев

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Данило Галицький 1c1ee858
І чим воно буде займатися?Ясно шо не буде брати участь в АТО-----------А шо на Даунбасі груши не ростут????))))
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Посмотрим скоро на передовую поедут или в ожидании по переулкам, чтобы потом патриотов расстреливать.
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О чем вы говорите?Среди бойцов - участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.
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зачем им оружие? они все равно своих корешей мусоров постреляют как в княжичах. а в дамбасе так точно за контробас стрелять друг дружку будут.
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НАТО подвезли в Германию новую партию танков 2500(!!!) штук
Судно "Resolve" подвезло в Германию новую партию танков 2500(!!!)шт. На подходе к берегам Германии еще судна "Freedom" та "Endurance", которые причалят на днях и подвезут еще больше техники. Всю эту военную технику перебросят по железной дороге к границам московии (Страны Балтии, Польша).

https://www.youtube.com/watch?v=Nr1r62b7UQY
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можешь проедставить что за судно должно чтобы вместилось на одном 2500 абрамсов ? Плюс бк экипажи. Не рыбак случаем ? Киздишь знатно.
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Мордва, смотри видео. Раскрой свои косые глаза. Там всё чётко показано.
Теперь читаем.
В немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши. По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.
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плюс опять же рюкзачки у каждого, тоже прибыль какая никакая.
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там хочь княжичи є, чи в них там держ-охорони нема?!
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гарні цілі)), в того підрозділу, як що на ваті будуть тренуватись)))))))))))))
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Хахлы, вы зачем разрешили хунте Киев уничтожить?


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Кацапы-выдохните в новом,2017 году...это не просьба а приказ...
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в Киеве доказали, что достойны работать в обновленной полиции .Источник: http://censor.net.ua/p422610 - угу , довели - в Княжичах ...
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я думаю несколько раньше. на Институтской.
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Угу - ті , кого Аваков 23-24.02.2014 - особисто з Києва виводив ?
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та да. они еще гаишников расстреляли с патрулем, когда вырывались из города.
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Теж цікаво - "нападників" вже давно відпустили за відсутністю доказів , а ХТО ж їх тоді вбив - й досі не зрозуміло ...
П. С - "они еще гаишников расстреляли с патрулем..." - це дійсно така версія ?
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Завтра может появится пополнения для корда
#С14 підпалили шини під судом. Завтра хочуть відпустити останніх 2 беркутівців. Відео.
https://www.youtube.com/watch?v=2mNIZWMJWiQ&feature=youtu.be …
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Хоть носки хлопцам выдайте хвалёные по 300 грн за пару.
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Все с иголочки авто новое заплата выше всех бойцы в окопах молча курят в в сторонке.
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БТРи і машини для розгону мітингів , з надписами "КОРД" на що натякають ?
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Создали отряд для защиты себя любимых от народа.
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Стопудово,зверніться в "Спортлото",вам там обов"язково допоможут ))))
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Ну під Київом були Княжичі,а яке село буде під Донецьком ????))))
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рюкзаков себе личную гвардию создал, чтобы кроля защищать и гидранта в узде держать.
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Гвардійці Авакова проти нацгвардійців мушкетерів Пороха ? ....
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А испытания они прошли на фронте или под Киевом??????????????
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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