 Автомобиль с дипномерами на полчаса заблокировал движение трамваев в центре Киева. Водитель оштрафован. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня, с 14:55 движение трамваев маршрутов №№15,18 на площади Победы -универмаг Украина в направлении ул. Старовокзальная было временно заблокировано по причине припаркованного в габарите проезда авто с номерным знаком DP 01 003.
На место выехала полиция Киева. Водителя оштрафовали. Движение было восстановлено в 15:27.
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