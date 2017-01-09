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 Автомобиль с дипномерами на полчаса заблокировал движение трамваев в центре Киева. Водитель оштрафован. ФОТОрепортаж

В Киеве на площади Победы дипломат на автомобиле "Тойота" перекрыл движение трамваев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня, с 14:55 движение трамваев маршрутов №№15,18 на площади Победы -универмаг Украина в направлении ул. Старовокзальная было временно заблокировано по причине припаркованного в габарите проезда авто с номерным знаком DP 01 003.

На место выехала полиция Киева. Водителя оштрафовали. Движение было восстановлено в 15:27.

номера дип


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номера дип


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