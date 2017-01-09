 Знания студентов-медиков протестуют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ

Внешнее оценивание качества подготовки будущих врачей будет происходить несколькими путями. Об этом Минздрав сообщил ректоров высших медицинских учебных заведений официальным письмом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацмедуниверситета им. Богомольца.
В документе говорится, что к лицензионному экзамену "Шаг 3. Общая врачебная подготовка", который является обязательным для аттестации врачей-интернов и планируется на 28.03.2017 года включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях.
Дополнительный тест основан на вопросах экзамена для получения медицинской лицензии в США (USMLE).
Для студентов 6-го курса направления " Медицина " 12.05.2017 года проведут международное сравнительное исследование на базе теста "Международные основы медицины" (IFOM), который администрирует Национальный совет медицинских экзаменаторов США.
Оценку будет проводить государственный Центр тестирования профессиональной компетентности направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Минздраве.
2854 95
Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"(119)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Госбюджет-2017: украинская медицина получит 88,7 млрд гривен, - Супрун(51)
Реимбурсация предполагает возмещение самой низкой цены на назначенные врачом лекарства: кто выберет препарат дороже, может доплатить, - Супрун(14)
Халатность Супрун забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы - кардиохирург(0)
Диагностический корпус "Охматдета" планируют ввести в эксплуатацию летом, - Супрун(7)
"В 2019-2020 годах система финансирования здравоохранения изменится совершенно", - и. о. министра Супрун(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1) в рот;
2) в задницу (засунуть в анальное отверстие);
3) подмышки.
Советую основательно подумать, прежде чем ответить, стандарты и правила не везде одинаковы!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну тявкни, кацап, що нiбудь.
Ответить
хорошо хоть не проституют....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить