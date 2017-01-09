 Знания студентов-медиков протестуют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ

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Внешнее оценивание качества подготовки будущих врачей будет происходить несколькими путями. Об этом Минздрав сообщил ректоров высших медицинских учебных заведений о фициальным письмом , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацмедуниверситета им. Богомольца В документе говорится, что к лицензионному экзамену "Шаг 3. Общая врачебная подготовка", который является обязательным для аттестации врачей-интернов и планируется на 28.03.2017 года включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях.Дополнительный тест основан на вопросах экзамена для получения медицинской лицензии в США (USMLE).

Для студентов 6-го курса направления " Медицина " 12.05.2017 года проведут международное сравнительное исследование на базе теста "Международные основы медицины" (IFOM), который администрирует Национальный совет медицинских экзаменаторов США.Оценку будет проводить государственный Центр тестирования профессиональной компетентности направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Минздраве.