EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Здоровье
  2854  95
Все про:Минздрав (1236) США (11599) тестирование (210) врачи (504) студенты (479) Супрун Ульяна (66)

 Знания студентов-медиков протестуют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ

В 2017 году Минздрав проведет оценку состояния медицинского образования в Украине по сравнению с международными, в частности американскими, стандартами .

Внешнее оценивание качества подготовки будущих врачей будет происходить несколькими путями. Об этом Минздрав сообщил ректоров высших медицинских учебных заведений официальным письмом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацмедуниверситета им. Богомольца.

В документе говорится, что к лицензионному экзамену "Шаг 3. Общая врачебная подготовка", который является обязательным для аттестации врачей-интернов и планируется на 28.03.2017 года включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор Института сердца Тодуров о закупке лекарств по завышенным ценам: Процесс ценообразования определен постановлением Кабмина. Скриншот

Дополнительный тест основан на вопросах экзамена для получения медицинской лицензии в США (USMLE).

тест минздрав студенты врачитест минздрав студенты врачи


Для студентов 6-го курса направления " Медицина " 12.05.2017 года проведут международное сравнительное исследование на базе теста "Международные основы медицины" (IFOM), который администрирует Национальный совет медицинских экзаменаторов США.

Оценку будет проводить государственный Центр тестирования профессиональной компетентности направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Минздраве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Протестуют против чего? и как знания могут протестовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
таке враження, що назву статті перекладали гуглом невігласи))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прочитал заглавие 5 раз, пока понял, что какую-то кацлядь безграмотную в цензор наняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нормальному человеку нужно нормальную зарплату платить, а это лишние расходы)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот это уже оскорбление,можете с этого сайта спокойно самоудалиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ти що тут робиш? Напиши рапорт старшому по ольгіну і марширен НАХ (остен)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ты явно в теме)))в минстеце такая же система что ли?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
это получается что там выше ответили работники цензора)? , да- уж.. сказать что бараны что ничего не сказать)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчить Украинську. Заглава стати написана росийскою, а слово ПРОТИСТУЮТ, украинською.
 показать весь комментарий
Ответить
 
они имели в виду не протестуют, а проституют...
 показать весь комментарий
Ответить
 
АГА, то якби українською мовою, то да, всі б зрозуміли. А так... проти чого ті знання протестують, сам розмірковував.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На жаль, не дуже... Хоча, може за останні роки щось і змінилося...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше бы у нас президента с кабмином протестировали на соответствие стандартам США!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да на тебя весь чат смотрит как на идиота который нажраля водки до блевотины и пытается показать обществу что он трезвый - иди проспись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще одно дерьмецо выплыло с минстеця))вы на меня по тревоге еще всю команду соберите)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эх, опять не угадал, я не поклоник ювт))думай еще
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ты тупое - Ты в следующий раз подготовься прежде чем тут писать гадости о Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я просто так ничего не пишу, все обосновываю, в отличие от тупарей с минстеця, поющих осанну пороху
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что ты обосновал? Что ты тупой? Ни одного логического аргумента, только бред сумашедшего - иди боярышника накоти за те деньги что на комментариях заработал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
короче, иди успокойся и съешь шоколадку, заработал
 показать весь комментарий
Ответить
 
Общение перешло на смайлик дебила - вот на этом твой ум и закончился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а насчет аргументов то да, не липецкой фабрики нет, не оффшоров, не е деклараций, все в слепом трасте, только рошены растут на грибы после дождя))и это на фоне кризиса))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прежде чем писать об офшорах ты сначала поинтересуйся значением этого слова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не нервничай! Эти два дЭбила поупоротей даже гыганутого. Им что-то доказывать, что сцать против ветра! Читаю вашу "веточку" и прикалываюсь с шАкАладных идиотов, которых на Цензоре можно на пальцах одной руки посчитать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не мешало бы протестировать знания грамматики писателей на цензоре!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага. Український ресурс- отже, протестувати знання української мови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не смешите, там взятками все вопросы порешают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бажаю успіху пані Супрун у дуже не легкій роботі по наведенню ладу в медицині та у медичній освіті! Питання реформування вже давно перезріло. Дуже важко і небезпечно буде розплутувати цей заскорузлий, наскріз корумпований клубок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы требовать с кого то какие-либо обязанности , должны быть права соответственно этим обязанностям! Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав! Ну, не считая дупотатов, министров и преза!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так а что будет из 60% докторов которые купили дипломы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во всем мире острая нехватка среднего и младшего медперсонала. Если еще не нужно будет сдавать экзамены на подтверждение дипломов... Во многих развитых странах существуют еще и квоты на приоритетные специальности, а в таких странах, как Австралия еще и специальные программы приёма молодежи (до 30-ти лет).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что будет с теми студентами которые учились за деньги?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тестирующие обогатятся на несколько штук $
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно чтобы тестировали канадцы - вот кто не переваривает коррупции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опять твою мать . не протестуют а протестируют
 показать весь комментарий
Ответить
 
Контрольный вопрос: Куда поставить градусник?

1) в рот;
2) в задницу (засунуть в анальное отверстие);
3) подмышки.

Советую основательно подумать, прежде чем ответить, стандарты и правила не везде одинаковы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
в ухо часто не даёт привольного результата, который сильно зависит от глубины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, интересно, сколько процентов студентов будут соответствовать?)))5%?10%? Учитывая, что многие учатся спустя рукава и тянут их за бабло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При таком раскладе, студенту , главное финансово соответствовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зажрались студенты медики. у них даже знания протестуют.
хорошо хоть не проституют....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не понимаю, как можно сравнивать две абсолютно разные системы? Разные методы обучения, разные цели, возьмем хотя бы их стандарты лечения и ответственность за результаты. У них - за ошибку сажают и лишают лицензии, у нас - "непредвиденное остротекущее воспаление" - и ,после переписывания истории болезни, концы в воду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦЕНЗОР, исправьте ошибку - не "протестуют", а ПРОТЕСТИРУЮТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, "протестуют" это круто. Нужно было "протестовать" того, кто такие заголовки пишет, а потом разрешать ему заниматься таким делом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не протестуют, а протестируют. Вроде же Цензор пишет на русском языке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На мый поляд в вас знаня ще меньше. Ну покажить, на ще вы здатни.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗнания студентов-медиков протестуют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция взрыв военнослужащие ГСЧС Донбасс дороги жертвы задержание Израиль киберпреступление Киев Крым морозы Нацполиция непогода обстрел погода пожар ранение Россия смерть снегопад Сумы США теракт терроризм Трамп убийство Хмельнитчина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти