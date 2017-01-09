 Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ

Внешнее оценивание качества подготовки будущих врачей будет происходить несколькими путями. Об этом Минздрав сообщил ректоров высших медицинских учебных заведений официальным письмом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацмедуниверситета им. Богомольца.
В документе говорится, что к лицензионному экзамену "Шаг 3. Общая врачебная подготовка", который является обязательным для аттестации врачей-интернов и планируется на 28.03.2017 года включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях.
Дополнительный тест основан на вопросах экзамена для получения медицинской лицензии в США (USMLE).
Для студентов 6-го курса направления " Медицина " 12.05.2017 года проведут международное сравнительное исследование на базе теста "Международные основы медицины" (IFOM), который администрирует Национальный совет медицинских экзаменаторов США.
Оценку будет проводить государственный Центр тестирования профессиональной компетентности направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Минздраве.
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http://podvodka.info/kursanty-xersonskoj-morskoj-akademii-postavili-na-mesto-nachalnika-separatista-video/
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4 год ·
http://lb.ua/news/2017/01/09/355479_effekt_makkeyna.html
Эффект Маккейна
"Если бы чехословацкий президент Бенеш в 1938 году не слушался тогдашних маккейнов из Англии и Франции, водивших прямо хороводы поддержки аж до самого Мюнхенского сговора, то 35 боеспособных чешских дивизий вполне могли спасти судьбу Европы и жизни десятков миллионов человек".
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