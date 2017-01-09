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Все про:Минздрав (1236) США (11599) тестирование (210) врачи (504) студенты (479) Супрун Ульяна (66)

 Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ

В 2017 году Минздрав проведет оценку состояния медицинского образования в Украине по сравнению с международными, в частности американскими, стандартами .

Внешнее оценивание качества подготовки будущих врачей будет происходить несколькими путями. Об этом Минздрав сообщил ректоров высших медицинских учебных заведений официальным письмом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацмедуниверситета им. Богомольца.

В документе говорится, что к лицензионному экзамену "Шаг 3. Общая врачебная подготовка", который является обязательным для аттестации врачей-интернов и планируется на 28.03.2017 года включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях.

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Дополнительный тест основан на вопросах экзамена для получения медицинской лицензии в США (USMLE).

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Для студентов 6-го курса направления " Медицина " 12.05.2017 года проведут международное сравнительное исследование на базе теста "Международные основы медицины" (IFOM), который администрирует Национальный совет медицинских экзаменаторов США.

Оценку будет проводить государственный Центр тестирования профессиональной компетентности направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Минздраве.

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Я думаю, що "лінгвісти" з цензору переведуть з українського "лікують від алкоголізму" на російську - "ликуют от алкоголизма". Але для кацапів це буде відповідати...
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Да, "протестуют" это круто. Нужно было "протестовать" того, кто такие заголовки пишет, а потом разрешать ему заниматься таким делом.
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Не протестуют, а протестируют. Вроде же Цензор пишет на русском языке.
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На мый поляд в вас знаня ще меньше. Ну покажить, на ще вы здатни.
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Это будет могила! Братская! ...Хотя откупятся....
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В мед институтах, знания уже давно объявили протест, уже лет двадцать в тренде бабло.
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Если их учили согласно американским стандартам то, и тестировать следует согласно этим стандартам. А если с них взятки брали за оценки то, следует и это учитывать после тестирования.
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Для начала не худо бы фармакологию и оборудование в больницах на уровне штатов иметь. А потом уже рассказывать что врачи кривые
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Оно так, но... если врач кривой, то никакое оборудование ему не поможет. Проверено жизнью.
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Петро Олещук поширив посилання.
4 год ·
http://lb.ua/news/2017/01/09/355479_effekt_makkeyna.html

Эффект Маккейна

"Если бы чехословацкий президент Бенеш в 1938 году не слушался тогдашних маккейнов из Англии и Франции, водивших прямо хороводы поддержки аж до самого Мюнхенского сговора, то 35 боеспособных чешских дивизий вполне могли спасти судьбу Европы и жизни десятков миллионов человек".





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Протестируйте знания этого писаки, который сделал слово "протестуют" соответствующим слову "протестируют" в русском языке... Деблизм дошел и к Цензору, а как жаль...
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Спасибо цензор! Похоже нашли переводчика. Не прошло и трёх часов...
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Зато комментаторов привлекли,а то ж тишина на сайте. Нет худа без добра.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗнания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ
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