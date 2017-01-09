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 В Киеве на проспекте Лобановского сгорело три автомобиля. ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Лобановского сгорел автомобиль ВАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня, огнем повреждены еще два авто. Свидетели говорят о поджоге. На месте работали спасатели ГСЧС.

огонь

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