 В Киеве на проспекте Лобановского сгорело три автомобиля. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня, огнем повреждены еще два авто. Свидетели говорят о поджоге. На месте работали спасатели ГСЧС.
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