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 8-летняя девочка погибла из-за взрыва и пожара в многоэтажке в Дунаевцах. ФОТОрепортаж

В городе Дунаевцы (Хмельницкая область) произошел взрыв газового баллона с последующим горением. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, инцидент случился в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по ул. Шевченко.

Во время тушения в квартире спасатели обнаружили тело ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры.

В реанимационное отделение госпитализирована 32-летняя хозяйка и 11-летняя соседская девочка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в одесском доме: погиб боец АТО, полиция не исключает действия взрывчатки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пожар был ликвидирован в 14:42.

Уничтожены межкомнатные двери, окна и имущество в квартире, повреждены двери 15 квартир дома, оконные рамы подъезда, балкона 3-го и 4-го этажей.


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(Фото Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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Може насильне нав'язування лічильників при повному монополізмі газопостачання змусило перейти на балон..?
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индивидуальный???
ты не прав.где-то в 12 раз дешевле.
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Це коли з індивідуальним опаленням газом. А для плити й колонки тільки з січня роздують "норму споживання". Зате ніхто тобі не буде корошити кухню встановленням цього самого лічильника. Просто потрібно ціни адекватні і ці самі "норми". Ця смерть, як і сотні подібних (чадний газ, пожежі, вибухи) на совісті, чи її повній відсутності, житлово-комунальної мафії...
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Ну к примеру семья из 3-х человек на плиту "накручивает" где то 7-8 кубов, умножаем на 6,879 = 48,153. Это копейки на сегодняшний день равна двум пачкам сигарет.
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7-8 це тільки на людину при дуже економному використанні. А ще грозяться брати плату за т.з. підкличення. Ніби 38 грн. з точки щомісячно...
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семья вроде не бедная была... У меня бабуля пользовалась балоном, так то было далеко в негазифицированном селе, а на кой балон в квартирном доме, странно. Может в этом доме электроплитки, а балон держали чтобы смалить гусей и курей из деревни (просто версия, не придираться).
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Хоч би і так, але балон потрібно тримати на балконі.
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Через всю хату, чи по зовнішній стіні на ...му поверсі..?
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По зовнішній. Я практикував подібне, але не газ. Пристосуватись можна при бажанні.
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Я також, але тільки мережевий кабель. Це зовсім різні речі. І ще. Є квартири без балконів, особливо на перших поверхах...
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Ну тут я бачу балкон є. М-да, всі ми розумні заднім умом...
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Та в цьому вся біда. Але дитини не вернеш і збитки ці всім ой як недоречні...
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в такие морозы на балконе газ замёрзнет, в автомобилях и то подогреватели стоят.
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Газовый баллон затянули не от лучшей жизни!
Кстати обратите внимание на ванную - семья не из бедных,
видимо отопление не включили, греться электрикой возможности нет - дом вырубает, вот и пошли на крайние меры...
-
Царствие небесное девочке!
Родителей не виню!
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хз, я думаю в любой сети можно поставить один масляный обогреватель, у меня например включен на треть мощности и норм, например в спальню, где дети, а в другой комнате родителям потеплей одеться. Мутная история с балоном.
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Да нет никакой любой сети.
Провода подходят под счетчик алюминиевые 1,5мм.кв. - посчитайте ток!
Одно дело кратковременно, а другое дело длительный...
Дом старый, проводка там ни в какую...
А масляным обогревателем пробовали греться, особенного когда дом не достаточно утеплен?
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у меня он постоянно включен с конца октября и до апреля.
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главное чтобы в комнате были металлопласт окна и плотно закрывающася дверь и масляный на треть мощности включенный поддерживает 18 градусов.
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Ну это кубатуру надо знать + есть понятие мощность.
В среднем эффективно 200 Вт на 1 м.кв. - т.е. 2 кВт отопит всего 10 м. кв. и то он будет включен постоянно...это у учетом отсутствия любого другого отопления + если есть соседи и они хоть что-то тоже греют.
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комната в которой масляный обогреватель 14 метров квадратных плюс отопление от газового котла по трубам с водой (на минималах, т.к на улице температура минус три. Котел на уровне чуть меньше двойки из шести делений. Когда минус 20 поворачиваю его на чуть больше тройки).
В месяц палю 200-250 кубов газа (1400-1750грн) плюс электричество за ноябрь было 560 грн (но тут ясное дело не только обогреватель, а и вся остальная бытовуха).
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Так вы оптимально запакованы и есть с чего еще выбирать.
Когда-то Яценюк запустил программу по утеплению, обещал 60% затрат вернуть...во всех магазинах и банках реклама крутились...
Все, кто взял кредит - возврата от государства так и не дождался.
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і не із "багатих" ((( ...- а вина якраз і "Батьків", і "Держави"..., "балон старий " ржавий" , і я впевнений , що і не "повірений"
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А в чем тут "вина"...
Минимальная зарплата 3200 грн, на руки около 2500...
1 баллон ее - 20л пускай х 12 грн = 240 грн
это всего навсего 4м. куб. газа в эквиваленте - на квартиру в день на обогрев надо тратить примерно это количество...
-
То, что я вижу - это безысходность!!!!
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"вина" - можливо в тому ((( , що не родилась і не жила -працювала наприклад в Люксебурзі, чи Норвегії...
...але це вже Дитину не спасе ...(((
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Несколько лет назад в Харькове долбень принес домой с мороза заправленный под завязку баллон.Принес и ушел.В тепле газ расширился,баллон разорвал,вспыхнул и вся семья погибла.Дочка.спасая своего ребенка выпрыгнула с десятого или около этого этажа.Погибли дети,а тот мудак живой и здоровый.Вопрос,зачем баллон в квартире.
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похоже тут тоже самое было. Балон небольшой, но взрыв ппц мощный, значит был под завязку. Занесли с холода в тепло.
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что скажут придурки как обычно? даже не хочу читать комментарий цензоровских отбросов человечества , они спросят почему был баллон, как будто не понятно (для того чтобы кое-как прожить и заплатить за коммуналку) или что это была тупая вата (та погибшая девочка), или что ещё может написать падаль я уже не знаю
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Ти читаєш мої коментарі? Похвально. Ну і які вони?
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5 копійок

Бузок, що це ти так обзиваєш всіх?
08.01.2017 22:21
сирень 3bd64252

не всех, а только таких как вы
08.01.2017 22:22
5 копійок

Звідки тобі відомо який я?
08.01.2017 22:25
сирень 3bd64252

по комментариям на форуме
08.01.2017 22:26


судите по своим комментариям,
вообще стрёмный вы дядько, как можно отвечать на комменты если я б их не прочитала..
кароче похоже дядя того...
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скучно с вами( ну и скучно. уберись куда нибудь нетошни(
Цензор, давно пора менять менять шкварок или совсем будет _________________.

хотя кому оно)))))) но на рекламу саму позорную которую другие сайты не принимают а это берёт и с удовольствием)))
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мне всё равно сколько там дураков один одного убьют, но нету понятия "дамбас" есть только или одно - украинский Донбасс, или другое , вы выбрали другое, вы этого хотели, я не против) радуйтесь, а мне всё равно
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у меня газопровод в частном доме. И санузел, кстати, "под небо" не хожу. И что дальше?
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взорваться может запросто и частный дом, вы рады?
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может конечно, но у меня нет в доме баллонов с газом, есть котел с правильной вентиляцией, даже если газ тупо идет, а огня нет, то газ просто вылетает в трубу, а не идет в дом. Хотя и в таком случае автоматика отключает его подачу. Понятно что несчастные случаи бывают и я лично опасаюсь газа и бензина, поэтому в дом не тащу балонны и канистры. Газовый котел это минимальное зло.
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кстати до частного дома я жил в многоквартирном доме, квартира была не утеплена, бывало холодно, сидел в одежде, окон нормальных не было. Но занести в квартиру газовый балон, таких даже мыслей к счастью не было. Помню по ночам включал обогреватель, который греет и дует теплый воздух (по форме напоминает внутреннюю часть кондиционера, но не кондиционер), так вот, возле кровати стоял этот обогреватель и дул, я накидывал на него часть одеяла, чтобы теплый воздух шел под одеяло (на пять минут, просьба не цеплятся за этот момент, типа "агаааа, а ведь можно было сгореть!!!"). В общем было холодно, но балоны газа в квартиру я не нес.
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Ето надо спросить двох свиней у власти! зачем в квартире баллон и многое другое...............
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"как могут" - хорошо хоть не костры посреди комнаты разводят. Всегда нужно пользоваться головой. Хотя лично я думаю что балон был для других целей, может быть про запас на случай каких-то перебоев с отоплением.
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а знаете еще почему это произошло, пусть и косвенно? Потому что наши люди не знакомы с элементарными правилами жизни или выживания в этом мире. После 11 лет в школе наши люди не знают ничего - ни как переходить дорогу, ни как обрабатывать раны или переломы, ни как остановить кровь, ни то на какой бок повернуть человека, которого рвет. Ни-че-го! Ничего для выживания в этом мире. Вот про баллоны газа такой урок с экзаменом не помешал был.
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Кстати интересный способ сугрева - компактные камины на биоэтаноле. Гуглите. Но опять же, пользоваться на трезвую и только если есть голова.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия8-летняя девочка погибла из-за взрыва и пожара в многоэтажке в Дунаевцах. ФОТОрепортаж
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