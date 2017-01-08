 14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Житомир.today", на 89-м километре трассы Киев - Чоп, на границе Житомирской и Киевской областей, в результате ухудшения погодных условий столкнулись 14 автомобилей.
Одну из машин занесло, остальные начали сталкиваться друг с другом. Некоторые автомобили врезались в отбойник. Еще несколько вылетели в кювет.
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Сегодня в ЦЕНТРЕ КИЕВА водитель при заходе в поворот на скорости 15 км в час успешного его пролетел и чуть меня не подрезал.
У него зимняя резина.
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Просто Боксер деньги на Рождестве экономит. Он видимо либо католик, либо еврей - 7 января ему не дата!
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