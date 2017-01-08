EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  2572  17
Материалы по теме:
Все про:авто (3904) ДТП (5334) Житомирщина (520) непогода (179) погода (2337)

 14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В Житомирской области столкнулись 14 автомобилей. Пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Житомир.today", на 89-м километре трассы Киев - Чоп, на границе Житомирской и Киевской областей, в результате ухудшения погодных условий столкнулись 14 автомобилей.

Одну из машин занесло, остальные начали сталкиваться друг с другом. Некоторые автомобили врезались в отбойник. Еще несколько вылетели в кювет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легковушка в Хмельницкой области съехала с дороги, врезалась в дерево и сгорела: погибли 2 человека. ФОТО

дтпдтпдтпдтпдтп

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
причём тут скорость, додик? тут банальная тупость в выборе безопасной дистанции
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зимові шини не врятують ДЕБІЛА від ДТП, летять очі вилупивши, а тоді хто завгодно винен тільки не я
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ехали колбасой, первый тормознул резко... когда такая скользкая дорога, нельзя близко идти от предыдущей машины. Даже при 60 км/ч , при экстренном торможении будет то, что мы видим в сюжете. Держите четыре корпуса впереди себя, а то и больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оо ежегодная встреча клуба любителей летней и всесезонной резины, а так же анонимной группы не держать дистанцию и нюхать попу впереди идущей машины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безопасную дистанцію как и поворотники придумали натуралы чтобы отличать своих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В такую погоду дистанцию нужно увеличивать, берегите себя, торопитесь не спеша.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо водителей обвинять!
Сегодня в ЦЕНТРЕ КИЕВА водитель при заходе в поворот на скорости 15 км в час успешного его пролетел и чуть меня не подрезал.
У него зимняя резина.
-
Просто Боксер деньги на Рождестве экономит. Он видимо либо католик, либо еврей - 7 января ему не дата!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сказали же ,соль в такую погоду не берет,а педалик в этом шарит,зачем зря ганять технику,надо дождатся благоприятных условий,что бы соль заработала
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие газ ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва жертвы Израиль Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область погода Путин разведка ранение Россия смерть снегопад теплосеть теракт терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти