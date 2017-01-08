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 Легковушка в Хмельницкой области съехала с дороги, врезалась в дерево и сгорела: погибли 2 человека. ФОТО

В Хмельницкой области легковой автомобиль слетел с дороги. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в Белогорском районе, неподалеку от села Погорельцы, автомобиль слетел в кювет и загорелся. В результате аварии погибло двое людей: девушку выбросило из машины, а мужчина сгорел внутри.

По предварительной информации, 26-летний мужчина и 20-летняя девушка в 2:00 выехали от родственников, где праздновали Рождество. Машина слетела с дороги в кювет, где столкнулась с деревом и загорелась. Автомобиль выгорел настолько сильно, что его марку удалось установить лишь после привлечения специалистов. Это был внедорожник Range Rover.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО

дтпдтп

(Фото полиции Хмельницкой области)
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марка авто обнадеживает. Девку жаль, земля пухом.
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У наших людей мало опыта вождения по скользким дорогам, поэтому гонят быстрее чем можно при такой погоде. Хотя чтобы снести ренжровер со всякими умными системами, это постараться надо.
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Да пофиг какая машина и сколько в ней систем. Если попал на гололед и крутануло, то расслабься и молись.
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Раз плюнуть. Достаточно одной правой педали.
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Машина ни при чем. Скорей сего были бухие. Ровер сложно занести на скользкой дороге,там куча умных помощников .
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Когда куча умных помощников у дурного водителя - это бесполезно.
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Так они и сделаны для дурных. Но ,когда крутишь руль не туда ,то никакие помощники не помогут.
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Нашим водителям просто нужны автомобили с двигателем в одну лошадиную силу а ограничивать скорость не знаками а ямами и ухабами.Да и то думаю что ухитрятся натворить беды.
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"Умные системы" работают не во всех случаях. Если участки со скользким покрытием чередуются с нормальным, то система может давать сбои и не успевать за дорожной обстановкой. В результате может быть что угодно, от искусственного заноса до схода с трассы.
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...я всегда проезжаю мимо аварий, если нет большого дыма и огня... ...это Дорога! -- с ней шутки плохи...
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И сколько это будет продолжаться ? На наших дорогах от пьяных сегодня погибло столько-же , как и в Иерусалиме при теракте ...
Почему не лишают прав вождения пожизненно ? Одина раз севший пьяным за руль - будет продолжать это делать ... Пока кого-то не убьет на дороге !
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Бувший мер Києва два рази збивав людей на переходах,був бухий,і шо,нічого,їздить дальше
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Як так могло трапитись ? Бензобак здетонувати не міг ... Вочевидь - на машині ГБО було встановлено ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковушка в Хмельницкой области съехала с дороги, врезалась в дерево и сгорела: погибли 2 человека. ФОТО
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