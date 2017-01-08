 Легковушка в Хмельницкой области съехала с дороги, врезалась в дерево и сгорела: погибли 2 человека. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в Белогорском районе, неподалеку от села Погорельцы, автомобиль слетел в кювет и загорелся. В результате аварии погибло двое людей: девушку выбросило из машины, а мужчина сгорел внутри.
По предварительной информации, 26-летний мужчина и 20-летняя девушка в 2:00 выехали от родственников, где праздновали Рождество. Машина слетела с дороги в кювет, где столкнулась с деревом и загорелась. Автомобиль выгорел настолько сильно, что его марку удалось установить лишь после привлечения специалистов. Это был внедорожник Range Rover.
(Фото полиции Хмельницкой области)
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Почему не лишают прав вождения пожизненно ? Одина раз севший пьяным за руль - будет продолжать это делать ... Пока кого-то не убьет на дороге !
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