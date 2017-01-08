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 Пьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО

В Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору. Погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью в Славянске 26-летний водитель Hyundai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия две пассажирки (23 и 26 лет) погибли, еще два человека пострадали - 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяная женщина за рулем врезалась в дерево и погибла, ее пассажир чудом выжил

дтпдтп

(Фото полиции Донецкой области)
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у нас на дорозі сніг\лід. Тут і тверезим краще за кермо не сідати, а воно ще і нажерлось...
п.с. з а водіння ТЗ в стані алкогольного спяніння - забирати посвідчення водія пожиттєво
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Быдлота пьяная.
В Китае, виновнику ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, вроде бы, смертная казнь полагается.
Нужно у нас такую практику завести.
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В Китае взяточников и казнокрадов расстреливают. Вот лучше бы это в Украине практиковать начали.
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Боже упаси.
В Украине начнут расстреливать, не министров, депутатов, судей, прокуроров и руководителей госкомпаний, а врачей поликлиник, школьных учителей и прочих "китов"...
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Ніфіга собі ніщєє і обездоленноє насєлєніє Домбаса на яких машинах розсікає
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Машина-говно редкостное...да и рассекавший на ней тоже...
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ніфіга собі говно. Хюнадйчик Елантра якщо не помиляюсь новенький. Більше 500 000 тисяч гривень коштує. Про таку тільки мріяти може кожний другий українець. А може і не Хюндай. Не знаю.
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в боротьбі бетону з ватою перемагає бетонний стовп
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С водителей и "пассажирками" все ясно, а вот ещё два человека и опора - непонятно!
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как не печально, но это нужно приветствовать, самовыпил идиотов
мог в остановку ОТ въехать или просто в прохожих!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО
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