 Пьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью в Славянске 26-летний водитель Hyundai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия две пассажирки (23 и 26 лет) погибли, еще два человека пострадали - 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).
(Фото полиции Донецкой области)
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п.с. з а водіння ТЗ в стані алкогольного спяніння - забирати посвідчення водія пожиттєво
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В Китае, виновнику ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, вроде бы, смертная казнь полагается.
Нужно у нас такую практику завести.
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В Украине начнут расстреливать, не министров, депутатов, судей, прокуроров и руководителей госкомпаний, а врачей поликлиник, школьных учителей и прочих "китов"...
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мог в остановку ОТ въехать или просто в прохожих!!!
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