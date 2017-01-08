 Российская фура сгорела в Закарпатье. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в Закарпатской области.
Так, по информации ведомства, 7.01.2017 в 22:56 произошел пожар в грузовом автомобиле "IVECO" (регистрация РФ), по адресу: Мукачевский район, вблизи с. Зняцево, автостоянка "Мулен Руж".
Отмечается, что пожаром были уничтожены кабина автомобиля, передние колеса, деревянные паллеты (6 м.куб.), а также поврежден прицеп.
Фото: "Корреспондент"
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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Водила хоть выжил или так сонный и спекся?
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...из наших мне более всего нравится: Чим більше машіна, тім дурніший шофер
...из немецких -- на задних бамперах: Здесь работают 500 лошадей и один осёл
...из русских: Надо срочно менять прокладку -- между рулём и сидением
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Попути народу много, а народ пропасть не даст!
...это и собственного... ...из ненаписанного...*)
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.
Очень знать мне было важно,
Где вольготно на Руси?
И устроился однажды
Я водитетелем такси.
.
И с тех пор, средь дня и ночи,
Знай, сиди себе -- рули!
Подбирай, хватай с обочин
Подорожные рубли...
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Самый разгар развитого социализма, в городе N сгорело здание, в котором находилось КГБ остался один коммутатор - раздаётся звонок:
- Алё, это КГБ? -
- Да, -
- Это вас Абрам Моисеевич беспокоит. -
- Слушаем. Что вы хотели? -
- Скажите, это правда, что вы сгорели!? -
- Да -
- Совсем, совсем сгорели!? -
- Да -
- Повторите пожалуйста ещё раз! -
- Зачем???
- Ой вы знаете, очень приятно слышать. -
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От стыда?
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Но раз в месяц по Мове с ними практикуюсь у рампы...*)
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Закарпатская автостоянка всегда рада принять жителей Мордора на фурах.
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"Горіла сосна палала лалалалалалалала"
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...чехи появились и сразу на приличных фурах... ...но, как из джунглей... ...полицаи их только недавно затолкали с обочин на парковки...
Румыны -- жлобы! ...драться лезут, пока не вырубишь...*)
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