EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  13438  188
Все про:авто (3897) Закарпатье (1220) пожар (2912)

 Российская фура сгорела в Закарпатье. ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 8 января, на трассе вблизи села Зняцево Мукачевского района сгорела российская фура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в Закарпатской области.

Так, по информации ведомства, 7.01.2017 в 22:56 произошел пожар в грузовом автомобиле "IVECO" (регистрация РФ), по адресу: Мукачевский район, вблизи с. Зняцево, автостоянка "Мулен Руж".

пожар

Отмечается, что пожаром были уничтожены кабина автомобиля, передние колеса, деревянные паллеты (6 м.куб.), а также поврежден прицеп.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Крупный пожар в Чернигове: горел мебельный цех. ФОТОрепортаж

пожар
Фото: "Корреспондент"

Причина пожара и ущерб устанавливаются.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ты лучше вспомни,кто сильно хотел убрать сеню.даже из кАолиции вышел.а посадили того,чья кандидатура смогла пройти в раде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіть сєня не підозрює юлю. Гиг - сєня підозрює силу, котра й досі знаходиться в коаліції..До речі - сєня таке ж гуано, як і його послідовник на високому державному посту..Це я до того, що був вже всяким ботом, а ось сєнєботом бути ще не приходилось..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сеня може и гимно как человек,не сталкивался...но ведь именно он не дал схлопнуться экономике вместе с пастором,в первые полгода агрессии.на что очень рассчитывало хуйло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это вы неудачники, как и 50% в украине дуболомов))))) любая реформа болезненна
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та вже задовбало дивитись на російські товари в крамницях і на продавчинь, які, як корови на вигоні, вилуплять очі після зауваження, і питають " А что тут такова?".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та мабуть випадковість...мєньше шастать нада...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Автобус с пассажирами из курска обугленный смотрелся бы лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бурятов, бурятов ще підкинути треба було. Вони гарно горять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы должны оставаться людьми . Тяжело , но надо .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дело за малым, пусть кацапы убираются к себе домой и будем людьми, а пока они терзают Украину, я этих тварей за людей не считаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А это не есть признак слабости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты к врачу сходи, по всем признакам тебе давно пора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...от позорного стыда . Грёбаные " братья" . Орду не победили . Русские , врут вам историки .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая торговля с россией?Фура через Закарпатье ехала в Европу.Загорелась от кабины,может отметили Рождество Христово,забыли сигаретку погасить,может электропроводка,может еще,что-нибудь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно что фашистские кремлёвские СМИ по этому поводу скажут, неужто здесь просматривается рука СашкА Билого который так сильно ненавидеть фашистскую кацапскую нечисть, что даже с того Света достаёт их лапотных тварей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а визитки Яроша не было?ничего кацапы и ее "дорисуют"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
СЛАВА УКРАИНЕ!!! Это ПЕРЕМОГА!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что за фигню рассыпную на палетах он вёз?
Водила хоть выжил или так сонный и спекся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ну хлопці не ізверги ще й грошей на потяг дали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще -- дальнобойные поговорки -- это Песня! *)
...из наших мне более всего нравится: Чим більше машіна, тім дурніший шофер
...из немецких -- на задних бамперах: Здесь работают 500 лошадей и один осёл
...из русских: Надо срочно менять прокладку -- между рулём и сидением
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Што згарыць, то не сгнie! Ответили за порожняк!, ибо некуй гнать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...у нидерландцев тоже неплохо на заднем бампере: Причал для идиотов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эх, дорога, ты дорога -- вправо, влево, тормоз, газ...
Попути народу много, а народ пропасть не даст!
...это и собственного... ...из ненаписанного...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос не о том почему сгорела. Почему она вообще там оказалась? Хотя... на безрыбье и фура за гарну новыну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После восстановленного водопровода, и эта мелочь греет душу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что эта фура делала в Закарпатской области?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По фотке не понятно, чем была загружена фура. Быстрее всего - везли петуха из навоза из села Уолба (Уебла?) на выставку во Францию. Самовозгорание, однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Произошла неуправляемая реакция деления атомов говна при бомбардировки навозными нейтронами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1942 год. немецко- фашистский обоз сгорел на Урале. Следственные органы СССР устанавливают причину и ищут виновных.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это прям "лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ" - "российская фура в Закарпатье" А что сгорела - это уже незначительные детали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...ещё как-то сляпал песенку про киевских таксистов --1986 -- -- всю уже не помню, но первых 2 куплета из мозга не вычёркиваются...*)
.
Очень знать мне было важно,
Где вольготно на Руси?
И устроился однажды
Я водитетелем такси.
.
И с тех пор, средь дня и ночи,
Знай, сиди себе -- рули!
Подбирай, хватай с обочин
Подорожные рубли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так это ж радость!Не то что через ветку назад...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...ещё у немцев -- на заднике фуры -- портрет Меркель с Нимбом и подпись: У неё нет водительских прав (Sie hat keinen Führerschein)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не палеты-а ПЕЛЕТЫ!!!Но сгорели-значит не сгниют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По этому поводу анекдот.

Самый разгар развитого социализма, в городе N сгорело здание, в котором находилось КГБ остался один коммутатор - раздаётся звонок:

- Алё, это КГБ? -
- Да, -
- Это вас Абрам Моисеевич беспокоит. -
- Слушаем. Что вы хотели? -
- Скажите, это правда, что вы сгорели!? -
- Да -
- Совсем, совсем сгорели!? -
- Да -
- Повторите пожалуйста ещё раз! -
- Зачем???
- Ой вы знаете, очень приятно слышать. -
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Влетел кацапчик,просто такой груз как опилки и уголь самовоспламеняются и должен отстаиваться не мение недели,но все кудато спешат.И этот случай уже не первый и пожары невыбирали откуда фуры.,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Везли - ОГНЕННОГО ПЕТУХА !!! . А вообще - ОККУПАНТАМ некуй шастать !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...парашных фур совсем не стало -- уже с квартал совсем не бачил... ...беларусы измельчали... ...казахи мелькнули в прошлом году и пропали... ...поляки укрупняются и с хорошими, новыми, дорогими тягачиками!... -- водилы наши Хлопцы. -- простые, как я в детстве...
Но раз в месяц по Мове с ними практикуюсь у рампы...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...у прибалтов в кабине семейный подряд: ...муж -- жинка... ...токо шо младенцев и примуса не хватает...*) -- но на себя пашут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эстонии --0. ...Латвия и Литва... ...а варум? -- хто его знает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ладно, т детки заподенские с колядок возвращались... Ну и фуру подколядували наколядованим.
 показать весь комментарий
Ответить
 

Закарпатская автостоянка всегда рада принять жителей Мордора на фурах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не ветка, а песня. Присоединяюсь:
"Горіла сосна палала лалалалалалалала"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...турки заметно скукожились... -- раньше сплошная чайхана с дувалом была -- у них в ящиках под фурой полный расклад, вплоть до кальяна...*)
...чехи появились и сразу на приличных фурах... ...но, как из джунглей... ...полицаи их только недавно затолкали с обочин на парковки...
Румыны -- жлобы! ...драться лезут, пока не вырубишь...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мабудь гуманитарку везла на Даунбасс, используя ГЛОНАСС!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...а так -- ничё... ...обычная плечевая шняга...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одна сгорела. А сколько прехало через Украину без проблем?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийская фура сгорела в Закарпатье. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП Киевская область Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область погода Путин разведка ранение Россия смерть снегопад США теплосеть теракт терроризм транспорт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти