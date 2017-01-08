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 Тело девушки с осколочным ранением ноги обнаружили на автодороге "Красногоровка-Старомихайловка", - Аброськин. ФОТО

В Донецкой области на дороге обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги, полученным, вероятнее всего, в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса", - написал он.

Так, по словам Аброськина, сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка", однако только сегодня тело удалось вывезти.

смерть
Фото: Аброськин / Facebook

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"Вероятно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории. На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается", - добавил глава Нацполиции Донетчины.

Как сообщалось, на Рождество в зоне АТО "режим тишины" нарушался 72 раза, шестеро военнослужащих получили ранения.
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