 Тело девушки с осколочным ранением ноги обнаружили на автодороге "Красногоровка-Старомихайловка", - Аброськин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса", - написал он.
Так, по словам Аброськина, сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка", однако только сегодня тело удалось вывезти.
Фото: Аброськин / Facebook
"Вероятно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории. На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается", - добавил глава Нацполиции Донетчины.
Как сообщалось, на Рождество в зоне АТО "режим тишины" нарушался 72 раза, шестеро военнослужащих получили ранения.
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