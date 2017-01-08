EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Фоторепортаж, За рубежом
  2853  27
Все про:Путин (20576) рыбаки (122) соцсети (244)

 "Холуи тоже должны быть по списку": Путина поймали на постановочной съемке "с народом". ФОТОрепортаж

Блогеры высмеивают новость об очередной "случайной" встрече президента РФ Владимира Путина с "простыми рыбаками" в Великом Новгороде, с которыми он выпил чаю после богослужения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Тут, говорят, Путин снова с рыбаками встречался (первая "случайная" встреча президента РФ с "рыбаками" состоялась в сентябре 2016 г. - Ред.). За перспективы отрасли и судьбы страны вели обстоятельную беседу. Теперь те же рыбаки случайно прибыли на новую встречу. Мимо проходили. На баркасе. По льдам, аки ледокол "Арктика".

путин

Анкетный народ-скрепоносец, кочующий за Вождем для создания картины народного умиления, долженствует символизировать небывалое единение. Но, откровенно говоря, экономить на статистах даже в кризис - моветон", - написал российский блогер EL_MURID, выложив соответствующие фотографии.

путин

Читайте на "Цензор.НЕТ": "После "репостов" и "комментов" дошла очередь до "лайков", - россиянин получил судимость за "лайки" в соцсетях

"Путин воспринимает народ как спецслужбистов. На фото - "народонаселение" из ФСО. Всё лживо. Всё", - отметил еще один блогер Саша Сотник, также запостивщий в Facebook фото.

путин

"Переносной "набор народа" для имитации общения царя с народом. Кремлевское ноу-хау". "Ему, как Брежневу, когда тот из ума выжил и давали возможность поохотиться на зверя, накачанного люминалом, дают поболтать с рыбаками. Ублажают старичка. Или он думает, что всех перехитрил?". " Да, то же самое "рыбачье" из сказки про то как медвепуты прогуливались по берегу моря и компания "случайных" рыбаков угощала их ухой, которую оне откушали из сервиза с полированных пеньков". "Ссыт, плешивец, значит чует, что прийдут за ним. Значит - кто-то уже готов, а кто-то и может в любой момент... ". " Спалились артисты... Теперь им кранты, - бритвой по горлу и в колодец". " Когда же ему присвоят звание" Великий Народный Сказочник"? Сколько же эта банда,будет крутить всем мозги...?". "По-другому при плешивом и быть не может - фальшивый президент и фальшививая массовка (с одним и тем же "проверенным" народом)". " Холуи тоже должны быть по списку". " Ложь разрушила СССР, разрушит и мордор..., - пишут пользователи.

Позже Саша Сотник написал следующее: "Вчерашние фотки с путинскими рыбаками вскипятили рунет. Вот вам еще немного "рыбной закуски". Рыбачка-то наша - подлинная многостаночница! Кем только ей не доводилось быть!.. Не удивлюсь, если выяснится, что она и Варшаву брала, и Берлин.."

рыбаки

рыбаки

Отметим, Владимир Путин встретил Рождество Христово в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Российский президент посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми - местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

После богослужения Путин выпил чаю вместе с рыбаками и принял приглашение на весеннюю рыбалку. Президент также заявил, что 2017 год будет, по его мнению, не таким сложным, как прошедший: "Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел".

От рыбаков Путин узнал, что улов в этом году оказался меньше, чем рассчитывали, потому что озеро Ильмень рано затянуло льдом. Кроме того, рыбаки рассказали ему "профессиональные" секреты приготовления ухи и пригласили на весеннюю рыбалку.

"Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке", - сказал на это Путин.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Похож на старую ботоксную шлюху,мужики ботокс в морду не колят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну еблище на 4 фотке,так и просится на мой огромный бандеровский сапог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем гбню ловить.Цель их жизни держать свое стадо в узде.А тут как говорится все методы хороши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыбаки на кораблях так не улыбаются. Труд потому-что адский - изможденные и грязные. А тут как с иголочки, ручки розовенькие, на одежке и муха не иплась. Клоунада хуйловская.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только дебильным россиянам,можно такое показывать,дно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это давно известно. А кацапне пофиг, все хавают - и это схавают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйлоуин закончился,
отгремел салют,
под заборы мочатся,
и в каментах срут.

Что же ты не каешься,
живя на Русси,
а только харкаешься
в фильм от BBC.

Ты теперь селедочка
в банке из-под шпрот.
Педофильчик Вовочка
за тобой идет.

И тебя, дворняжечку,
как ты ни крути,
прямо в каталажечку
повезут менты.

Дергайся, не дергайся,
а конец один…
Навсегда закончился
праздник Хуйлоуин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И я умоляю, не показывайте улыбающегося хуйла. Это же ужас тихий, а не морда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем готовить к весенней рыбалки? запустить хуйло уже сейчас под лед, к весне раки и насобираются!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сьемка постановочная с народом хйуло не насточщее а двоник .вот так ми живут кацапы в матрице
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боїться перефіл, щоб вдячне скрєпне бидло не замочило табакеркою по лисому черепу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все как заповещено !
народ и партия едины !
это ж какой надо иметь моцк, чтобы было такое сочинить в СССР !!!
типа партия это что-то отдельное ! не из народа...
вот оттуда все и тянется...
красноперые религию подменили пропагандой и понеслась !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно подумать что Пэдро такого отряда не имеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На рыболовецком сейнере,после первого поднятия трала,вся рабочая одежда будет грязная и вонючая,а на фото она только с магазина,все рыбаки выбритые Они рыбу только в магазине видели,не хватает еще пару амфор в центре фото,типа нашли тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
некоторые фото напоминают старые картины, видимо точно эту моль в святые возведут.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Холуи тоже должны быть по списку": Путина поймали на постановочной съемке "с народом". ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевые действия ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область отчет погода пропаганда разведка ранение Рождество Россия смерть снегопад США терроризм Трамп Турция убийство хакер штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти