 "Холуи тоже должны быть по списку": Путина поймали на постановочной съемке "с народом". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Тут, говорят, Путин снова с рыбаками встречался (первая "случайная" встреча президента РФ с "рыбаками" состоялась в сентябре 2016 г. - Ред.). За перспективы отрасли и судьбы страны вели обстоятельную беседу. Теперь те же рыбаки случайно прибыли на новую встречу. Мимо проходили. На баркасе. По льдам, аки ледокол "Арктика".
написал российский блогер EL_MURID, выложив соответствующие фотографии.
"Путин воспринимает народ как спецслужбистов. На фото - "народонаселение" из ФСО. Всё лживо. Всё", - отметил еще один блогер Саша Сотник, также запостивщий в Facebook фото.
Позже Саша Сотник написал следующее: "Вчерашние фотки с путинскими рыбаками вскипятили рунет. Вот вам еще немного "рыбной закуски". Рыбачка-то наша - подлинная многостаночница! Кем только ей не доводилось быть!.. Не удивлюсь, если выяснится, что она и Варшаву брала, и Берлин.."
Путин встретил Рождество Христово в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Российский президент посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми - местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
После богослужения Путин выпил чаю вместе с рыбаками и принял приглашение на весеннюю рыбалку. Президент также заявил, что 2017 год будет, по его мнению, не таким сложным, как прошедший: "Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел".
От рыбаков Путин узнал, что улов в этом году оказался меньше, чем рассчитывали, потому что озеро Ильмень рано затянуло льдом. Кроме того, рыбаки рассказали ему "профессиональные" секреты приготовления ухи и пригласили на весеннюю рыбалку.
"Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке", - сказал на это Путин.
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отгремел салют,
под заборы мочатся,
и в каментах срут.
Что же ты не каешься,
живя на Русси,
а только харкаешься
в фильм от BBC.
Ты теперь селедочка
в банке из-под шпрот.
Педофильчик Вовочка
за тобой идет.
И тебя, дворняжечку,
как ты ни крути,
прямо в каталажечку
повезут менты.
Дергайся, не дергайся,
а конец один…
Навсегда закончился
праздник Хуйлоуин.
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народ и партия едины !
это ж какой надо иметь моцк, чтобы было такое сочинить в СССР !!!
типа партия это что-то отдельное ! не из народа...
вот оттуда все и тянется...
красноперые религию подменили пропагандой и понеслась !
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