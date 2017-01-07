 "Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ

сть несколько очень простых и быстрых вариантов, как это правильно сделать, подтвержденных мировой практикой. Но у министра Кутового стратегия другая - максимально затягивать любые изменения, винить депутатов, обсуждать цену продажи "Укрспирта", рассказывать о мифических инвесторах, которых никто не видел, и в это время воровать, воровать, воровать..." - заявил бизнесмен.





Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявил владелец и глава совета директоров компании Global Spirits Евгений Черняк в обсуждении на Facebook."Нам нужен прозрачный рынок и честная конкуренция. "Укрспирт" - госмонополия и должен работать честно и прозрачно. Сейчас "Укрспирт" - источник контрафакта, коррупции, криминала", - пишет он."По министру Кутовому два варианта: либо он коррупционер и возглавляет воровство, либо он лузер государственного управления и у него в ведомстве происходят аномальные хищения, а он этого не видит. Кто министр Кутовой - коррупционер или обычный лузер, нужно определиться в ближайшее время", - добавил Черняк.По его словам, компанию нужно демонополизировать. "Е