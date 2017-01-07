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Все про:коррупция (6533) критика (191) Укрспирт (96) хищение (224) Черняк (6) Кутовой (28)

 "Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой должен нести ответственность за злоупотребления на Государственном предприятии "Укрспирт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил владелец и глава совета директоров компании Global Spirits Евгений Черняк в обсуждении на Facebook.

"Нам нужен прозрачный рынок и честная конкуренция. "Укрспирт" - госмонополия и должен работать честно и прозрачно. Сейчас "Укрспирт" - источник контрафакта, коррупции, криминала", - пишет он.

"По министру Кутовому два варианта: либо он коррупционер и возглавляет воровство, либо он лузер государственного управления и у него в ведомстве происходят аномальные хищения, а он этого не видит. Кто министр Кутовой - коррупционер или обычный лузер, нужно определиться в ближайшее время", - добавил Черняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против руководителя "Укрспирта" Дрожжина возбуждено уголовное производство, - "Украинские новости"

По его словам, компанию нужно демонополизировать. "Есть несколько очень простых и быстрых вариантов, как это правильно сделать, подтвержденных мировой практикой. Но у министра Кутового стратегия другая - максимально затягивать любые изменения, винить депутатов, обсуждать цену продажи "Укрспирта", рассказывать о мифических инвесторах, которых никто не видел, и в это время воровать, воровать, воровать..." - заявил бизнесмен.

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либо два в одном. мне здесь кто-то уже сбрасывал ссылку об этом младом даровании, он просто подонок, как оказалось, не смотря на нежный возраст и инфантильную внешность.
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Хоть одного покажите, кто при власти - и не ворует???????
Кто он - этот Герой??????????
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есть воровоство..грабеж..мошенничество..наперстки..
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Конечно, есть тысячи способов воровства. Но хоть один можно оправдать?
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Та ясно! Я думаю, другой мотивации и нет у тех, кто прется во власть!
Если бы светила перспектива отрубания руки - никто из сегодняшних там бы уже не сидел. Шли бы действительно патриоты Украины, а не ворье всякое...
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не знаю. я не воровал никогда, отнимал было дело. ну и считаю, шо голодный может украсть, или мать, у которой голодные дети. разные в жизни бывают обстоятельства. но это так лирика, а вообще, все можно оправдать, кроме мародёрства и излишеств
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А ккак же экспердное заявление, чта№ "воровать можно по разному" -а?

Вор должен сидеть в Кремле, в тюрьме)
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абсолютно не отказываюсь от своих слов. воровать можно на хлебушек, а можно миллиардами
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Украдёте три колоска - посадят, урадёте миллиард - возьмут в банду, т.е. блок, т.е. партию, ну Вы поняли)
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Вообще-то я о тех пидарах, что в кабинетах сидят. Это они доводят людей до того, что некоторые должны идти на преступления, чтобы не умереть с голоду.
И потом эти же люди сидят в тюрьмах, а те суки продолжают красть!!!!
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я об этом и написал. это, к сожалению, было, есть и будет....
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"воровать можно по-разному" - так и сидеть должны по-разному. Не в военное время.
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у нас нет военного времени, потому и не сидят, и не сидеть они должны а в братской могиле лежать.
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Военного времени нет, а братские могилы есть. И лежат в них совсем не те.
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"Нет хуже праведници, чем бывшая проститутка" - Зеня забыл свой "Мегаполис" с непонятным содержимым, видимо, или доступ к левому спирту накрыли.

Удивительно, за рубежём водка "Хортица" мягче пьёться и не имеет утренних последствий, в отлдичии от отечественных поставок - совпадение...
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Про спирт вспомнили. Ну, если янтарь не актуально... то мне просто интересно, на польских границах со спиртом все по-старому? В смысле, братва контролирует со стороны Украины и Польши, таможня берет откаты, народ гоняет, недовольные исчезают в неизвестном направлении, часто на территории Польши? Или есть сдвиги?
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Уверен что и то и другое и третье и немножко справа. Как говорил Пашинский, всех кто не умеет воровать уже или расстреляли или уволили.
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Скорее первое, нежели второе 😏
Крадун в стране ШАТУН
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министр апк тарасик кутовой - выпускник школы кгб/сбу...
при чем здесь сельское хозяйство ?
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лузер стал министром??--неее,не позорьте самое успешное правительство Гнойсмана
лучше уж признать его коррупционером--а то стыдно,знаете ли,что страной лузеры управляют!!!
сажать его пора,с полной конфискацией--а все наворованное в ПФ
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А може це Черняку перекрили кисень і ВІН тепер красти не може? Якось Хортиця здулася останнім часом, і навіть реклама на кацапській мові не допомагає!
До речі, почувши їхню рекламу па рускі, я Хортицю перестав купувати і умовив не робити цього всю мою рідню, двох кумів та кількох співробітників.
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начинается. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПЕРЕКРЫЛИ!!!! ВОРУЮТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ДАЖЕ ВОРЫ УЖЕ В ШОКЕ.. так понятно?
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Там усе ворюги, уже тошно это читать, когда уже их всех закопают.
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Тю,вы шо ребята - в нынешней власти НЕТ не коррупционеров ,эти гниды пришли на людской крови к власти только с одной целью - ВОРОВАТЬ !!!
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женина водка не продаёться, понятно, чего он , так репетует
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Да все имеет простое объяснение - действительно рынок достаточно наполнен левой водкой нормального качества по доступной цене. Но хипиш этого Черняка обусловлен вовсе не заботой о соблюдении законности и беспокойством об экономике. Банальная жаба о теряемых прибылях из-за безбожно заломленных цен на алкоголь.
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Так как большой бизнес в Украине это работа с не конкурентными преимуществами получаемыми от гос чиновничьего быдла другого и не могло быть панэ Черняк. Не для себя надо заниматься решаловом, а выбивать одинаковые правила для всех в другом случае всегда могут схватить за бубенчики и сказать: а теперь, коли вы не хотите делиться вы покупаете спирт не с задней двери спиртзавода, а в нашем гастрономе з усима податкамы й грабежамы.
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не смог "порешать" вот и брызжет благородным негодованием
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скорее даже не не смог, а слишком много захотели. Ну а шо он хотел? Поросячий визг свиноботов на всех информ площадках страны не за бесплатно звучит. Кормыть животынку трэба)))
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Жулик как бы критикует жулика .
Это что , тренд такой , или симптом пиздеца ?
И вообще , почему спирт запрещён людям ? Разрешите тогда коноплю , и мы забудем тогда про Черняка и других жуликов .
А ещё лучше - сдохните вы все там ....
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Это какой то цирк и шоу. Юрик Енакиевский с -199..-2000г. по договорённостям со всеми презами, забил себе ячейку - рынок обычного спирта!!! И ВСЕ - кому что не понятно читайте производства водки. ))))) Идиоты...
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Чернячок решил вернуться в Украину.
Спросите у запорожцев про этого "героя".
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Цензор.НЕТФотоЭкономика"Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ
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