 "Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил владелец и глава совета директоров компании Global Spirits Евгений Черняк в обсуждении на Facebook.
"Нам нужен прозрачный рынок и честная конкуренция. "Укрспирт" - госмонополия и должен работать честно и прозрачно. Сейчас "Укрспирт" - источник контрафакта, коррупции, криминала", - пишет он.
"По министру Кутовому два варианта: либо он коррупционер и возглавляет воровство, либо он лузер государственного управления и у него в ведомстве происходят аномальные хищения, а он этого не видит. Кто министр Кутовой - коррупционер или обычный лузер, нужно определиться в ближайшее время", - добавил Черняк.
По его словам, компанию нужно демонополизировать. "Есть несколько очень простых и быстрых вариантов, как это правильно сделать, подтвержденных мировой практикой. Но у министра Кутового стратегия другая - максимально затягивать любые изменения, винить депутатов, обсуждать цену продажи "Укрспирта", рассказывать о мифических инвесторах, которых никто не видел, и в это время воровать, воровать, воровать..." - заявил бизнесмен.
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Кто он - этот Герой??????????
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Если бы светила перспектива отрубания руки - никто из сегодняшних там бы уже не сидел. Шли бы действительно патриоты Украины, а не ворье всякое...
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Вор должен сидеть
в Кремле,в тюрьме)
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И потом эти же люди сидят в тюрьмах, а те суки продолжают красть!!!!
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Удивительно, за рубежём водка "Хортица" мягче пьёться и не имеет утренних последствий, в отлдичии от отечественных поставок - совпадение...
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Крадун в стране ШАТУН
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при чем здесь сельское хозяйство ?
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лучше уж признать его коррупционером--а то стыдно,знаете ли,что страной лузеры управляют!!!
сажать его пора,с полной конфискацией--а все наворованное в ПФ
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До речі, почувши їхню рекламу па рускі, я Хортицю перестав купувати і умовив не робити цього всю мою рідню, двох кумів та кількох співробітників.
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Это что , тренд такой , или симптом пиздеца ?
И вообще , почему спирт запрещён людям ? Разрешите тогда коноплю , и мы забудем тогда про Черняка и других жуликов .
А ещё лучше - сдохните вы все там ....
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Спросите у запорожцев про этого "героя".
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